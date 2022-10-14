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Даты разговора Путина с Макроном пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 14.10.2022
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Даты разговора Путина с Макроном пока нет, заявил Песков
Даты разговора Путина с Макроном пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 14.10.2022
Даты разговора Путина с Макроном пока нет, заявил Песков
Даты разговора президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:21
2022-10-14T11:30
россия
владимир путин
франция
эммануэль макрон
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Даты разговора президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В пятницу Путин назвал некорректными заявления президента Франции о роли России в нагорно-карабахском конфликте и отметил, что при возможности обсудит этот вопрос с французским коллегой."Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда может состояться разговор с Макроном и стоит ли он уже в планах.Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Россия использовала нагорно-карабахский конфликт, пытаясь дестабилизировать и создать беспорядок на Южном Кавказе, чтобы "ослабить и разделить всех". По мнению французского лидера, Россия "явно играла в игру Азербайджана при турецком соучастии" и намеревалась "ослабить Армению, которая когда-то была ей близка". Путин сообщил, что прочитал такие заявления с удивлением - в них отсутствует понимание самого хода конфликта, и французская информация о позиции сторон, поэтому они прозвучали "извращено, неприемлемо".
https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823582585.html
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россия, владимир путин, франция, эммануэль макрон, в мире, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Франция, Эммануэль Макрон, В мире, Дмитрий Песков
11:21 14.10.2022 (обновлено: 11:30 14.10.2022)
 
Даты разговора Путина с Макроном пока нет, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что даты разговора Путина с Макроном пока нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Даты разговора президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В пятницу Путин назвал некорректными заявления президента Франции о роли России в нагорно-карабахском конфликте и отметил, что при возможности обсудит этот вопрос с французским коллегой.
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"Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда может состояться разговор с Макроном и стоит ли он уже в планах.
Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Россия использовала нагорно-карабахский конфликт, пытаясь дестабилизировать и создать беспорядок на Южном Кавказе, чтобы "ослабить и разделить всех". По мнению французского лидера, Россия "явно играла в игру Азербайджана при турецком соучастии" и намеревалась "ослабить Армению, которая когда-то была ей близка". Путин сообщил, что прочитал такие заявления с удивлением - в них отсутствует понимание самого хода конфликта, и французская информация о позиции сторон, поэтому они прозвучали "извращено, неприемлемо".
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РоссияВладимир ПутинФранцияЭммануэль МакронВ миреДмитрий Песков
 
 
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