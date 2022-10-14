https://ria.ru/20221014/makron-1823944708.html

Даты разговора Путина с Макроном пока нет, заявил Песков

Даты разговора Путина с Макроном пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 14.10.2022

Даты разговора Путина с Макроном пока нет, заявил Песков

Даты разговора президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:21

2022-10-14T11:21

2022-10-14T11:30

россия

владимир путин

франция

эммануэль макрон

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Даты разговора президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В пятницу Путин назвал некорректными заявления президента Франции о роли России в нагорно-карабахском конфликте и отметил, что при возможности обсудит этот вопрос с французским коллегой."Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда может состояться разговор с Макроном и стоит ли он уже в планах.Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Россия использовала нагорно-карабахский конфликт, пытаясь дестабилизировать и создать беспорядок на Южном Кавказе, чтобы "ослабить и разделить всех". По мнению французского лидера, Россия "явно играла в игру Азербайджана при турецком соучастии" и намеревалась "ослабить Армению, которая когда-то была ей близка". Путин сообщил, что прочитал такие заявления с удивлением - в них отсутствует понимание самого хода конфликта, и французская информация о позиции сторон, поэтому они прозвучали "извращено, неприемлемо".

https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823582585.html

https://ria.ru/20221014/isk-1823933737.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, франция, эммануэль макрон, в мире, дмитрий песков