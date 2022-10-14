03:59 14.10.2022 (обновлено: 04:02 14.10.2022)
Глава МИД Белоруссии пообещал ответ на размещение Польшей ядерного оружия
Глава МИД Макей: Минск может жестко ответить на размещение Польшей ядерного оружия
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минск может предпринять жесткие ответные шаги на размещение Польшей ядерного оружия, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
"Если действительно ядерное оружие будет размещено на территории соседних с нами стран, то тогда могут быть сделаны и более жесткие шаги", - сообщил Макей в интервью газете "Известия".
Отвечая на вопрос, подразумевается ли под "более жесткими шагами" размещение ядерного оружия, Макей заявил, что "сегодня никто ничего не может исключать, поэтому я убежден, что наши руководители обсуждали и такие варианты".
Макей считает, что конфликты с соседними странами всегда надо стараться урегулировать в духе диалога, находить нужные каналы для коммуникации. По его словам, никто к этому не прислушивается.
"Мы видим неготовность политиков соседних стран к развитию нормальных отношений с Белоруссией. В моем понимании это свидетельство недальновидности политического истеблишмента соседних стран", - добавил глава МИД Белоруссии.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие. После этого белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва подумают, как отвечать на угрозу появления ядерного оружия в Польше.
26 сентября, 10:57Макей не исключил риска планетарной войны