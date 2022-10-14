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Глава МИД Белоруссии пообещал ответ на размещение Польшей ядерного оружия

Глава МИД Белоруссии пообещал ответ на размещение Польшей ядерного оружия - РИА Новости, 14.10.2022

Глава МИД Белоруссии пообещал ответ на размещение Польшей ядерного оружия

Минск может предпринять жесткие ответные шаги на размещение Польшей ядерного оружия, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T03:59

2022-10-14T03:59

2022-10-14T04:02

в мире

владимир макей

анджей дуда

польша

нато

мид белоруссии

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минск может предпринять жесткие ответные шаги на размещение Польшей ядерного оружия, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.Отвечая на вопрос, подразумевается ли под "более жесткими шагами" размещение ядерного оружия, Макей заявил, что "сегодня никто ничего не может исключать, поэтому я убежден, что наши руководители обсуждали и такие варианты".Макей считает, что конфликты с соседними странами всегда надо стараться урегулировать в духе диалога, находить нужные каналы для коммуникации. По его словам, никто к этому не прислушивается."Мы видим неготовность политиков соседних стран к развитию нормальных отношений с Белоруссией. В моем понимании это свидетельство недальновидности политического истеблишмента соседних стран", - добавил глава МИД Белоруссии.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие. После этого белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва подумают, как отвечать на угрозу появления ядерного оружия в Польше.

https://ria.ru/20220926/voyna-1819448910.html

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в мире, владимир макей , анджей дуда, польша, нато, мид белоруссии