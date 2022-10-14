https://ria.ru/20221014/lukashenko-1824011177.html
Лукашенко предупредил США об ответе на размещение ядерного оружия в Польше
Лукашенко предупредил США об ответе на размещение ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 14.10.2022
Лукашенко предупредил США об ответе на размещение ядерного оружия в Польше
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил США о "цепной реакции" на размещение ядерного оружия в Польше. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:41
2022-10-14T13:41
2022-10-14T13:55
в мире
сша
польша
александр лукашенко
белоруссия
ядерное оружие
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил США о "цепной реакции" на размещение ядерного оружия в Польше."Есть ядерное оружие - пусть оно находится на складах там, где оно есть. Потому что если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу - цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20221014/ukraina-1824001023.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, александр лукашенко, белоруссия, ядерное оружие
В мире, США, Польша, Александр Лукашенко, Белоруссия, Ядерное оружие
13:41 14.10.2022 (обновлено: 13:55 14.10.2022)
Лукашенко предупредил США об ответе на размещение ядерного оружия в Польше
Лукашенко предупредил США о "цепной реакции" на размещение ядерного оружия в Польше