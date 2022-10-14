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Лукашенко предупредил США об ответе на размещение ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 14.10.2022
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Лукашенко предупредил США об ответе на размещение ядерного оружия в Польше
Лукашенко предупредил США об ответе на размещение ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 14.10.2022
Лукашенко предупредил США об ответе на размещение ядерного оружия в Польше
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил США о "цепной реакции" на размещение ядерного оружия в Польше. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:41
2022-10-14T13:55
в мире
сша
польша
александр лукашенко
белоруссия
ядерное оружие
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил США о "цепной реакции" на размещение ядерного оружия в Польше."Есть ядерное оружие - пусть оно находится на складах там, где оно есть. Потому что если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу - цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", - заявил Лукашенко.
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в мире, сша, польша, александр лукашенко, белоруссия, ядерное оружие
В мире, США, Польша, Александр Лукашенко, Белоруссия, Ядерное оружие
13:41 14.10.2022 (обновлено: 13:55 14.10.2022)
 
Лукашенко предупредил США об ответе на размещение ядерного оружия в Польше

Лукашенко предупредил США о "цепной реакции" на размещение ядерного оружия в Польше

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр
Президент Белоруссии Александр - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр. Архивное фото
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил США о "цепной реакции" на размещение ядерного оружия в Польше.
"Есть ядерное оружие - пусть оно находится на складах там, где оно есть. Потому что если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу - цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", - заявил Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 13:22Специальная военная операция на Украине
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В миреСШАПольшаАлександр ЛукашенкоБелоруссияЯдерное оружие
 
 
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