https://ria.ru/20221014/lukashenko-1824011177.html

Лукашенко предупредил США об ответе на размещение ядерного оружия в Польше

Лукашенко предупредил США об ответе на размещение ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 14.10.2022

Лукашенко предупредил США об ответе на размещение ядерного оружия в Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил США о "цепной реакции" на размещение ядерного оружия в Польше. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:41

2022-10-14T13:41

2022-10-14T13:55

в мире

сша

польша

александр лукашенко

белоруссия

ядерное оружие

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил США о "цепной реакции" на размещение ядерного оружия в Польше."Есть ядерное оружие - пусть оно находится на складах там, где оно есть. Потому что если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу - цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20221014/ukraina-1824001023.html

сша

польша

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, польша, александр лукашенко, белоруссия, ядерное оружие