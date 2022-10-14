https://ria.ru/20221014/lukashenko-1823921582.html

У СНГ есть все для снижения зависимости от потрясений, заявил Лукашенко

У СНГ есть все для снижения зависимости от потрясений, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022

У СНГ есть все для снижения зависимости от потрясений, заявил Лукашенко

У СНГ есть все, чтобы максимально снизить зависимость от общемировых потрясений и недружественных шагов агрессивно настроенных государств, заявил, выступая на... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:18

2022-10-14T10:18

2022-10-14T16:00

александр лукашенко

белоруссия

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снг

в мире

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. У СНГ есть все, чтобы максимально снизить зависимость от общемировых потрясений и недружественных шагов агрессивно настроенных государств, заявил, выступая на саммите организации президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава белорусского государства в пятницу принимает участие в саммите Содружества Независимых Государств, который проходит в Астане."Но у нас есть все, чтобы максимально снизить нашу зависимость от общемировых потрясений и недружественных шагов агрессивно настроенных государств. Надо только этими возможностями умело воспользоваться", - цитирует белорусского Sputnik Беларусь.При этом Лукашенко констатировал сложность экономической ситуации. Непродуманные действия отдельных правительств, прежде всего Запада, нанесли ощутимый урон мировой экономике. "На примере Беларуси и России вы увидели, как в одночасье могут закрыться традиционные рынки сбыта для национальных товаров и закупок критического импорта, стать недоступными устоявшиеся формы межгосударственных расчетов, источники инвестиций и многое другое", - отметил белорусский президент.

https://ria.ru/20221014/lukashenko-1823916010.html

https://ria.ru/20221014/provokatsii-1823915505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр лукашенко, белоруссия, астана, россия, снг, в мире