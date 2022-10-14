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У СНГ есть все для снижения зависимости от потрясений, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022
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https://ria.ru/20221014/lukashenko-1823921582.html
У СНГ есть все для снижения зависимости от потрясений, заявил Лукашенко
У СНГ есть все для снижения зависимости от потрясений, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022
У СНГ есть все для снижения зависимости от потрясений, заявил Лукашенко
У СНГ есть все, чтобы максимально снизить зависимость от общемировых потрясений и недружественных шагов агрессивно настроенных государств, заявил, выступая на... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:18
2022-10-14T16:00
александр лукашенко
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снг
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. У СНГ есть все, чтобы максимально снизить зависимость от общемировых потрясений и недружественных шагов агрессивно настроенных государств, заявил, выступая на саммите организации президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава белорусского государства в пятницу принимает участие в саммите Содружества Независимых Государств, который проходит в Астане."Но у нас есть все, чтобы максимально снизить нашу зависимость от общемировых потрясений и недружественных шагов агрессивно настроенных государств. Надо только этими возможностями умело воспользоваться", - цитирует белорусского Sputnik Беларусь.При этом Лукашенко констатировал сложность экономической ситуации. Непродуманные действия отдельных правительств, прежде всего Запада, нанесли ощутимый урон мировой экономике. "На примере Беларуси и России вы увидели, как в одночасье могут закрыться традиционные рынки сбыта для национальных товаров и закупок критического импорта, стать недоступными устоявшиеся формы межгосударственных расчетов, источники инвестиций и многое другое", - отметил белорусский президент.
https://ria.ru/20221014/lukashenko-1823916010.html
https://ria.ru/20221014/provokatsii-1823915505.html
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александр лукашенко, белоруссия, астана, россия, снг, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, Астана, Россия, СНГ, В мире, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
10:18 14.10.2022 (обновлено: 16:00 14.10.2022)
 
У СНГ есть все для снижения зависимости от потрясений, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: у СНГ есть все для снижения зависимости от внешней агрессии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. У СНГ есть все, чтобы максимально снизить зависимость от общемировых потрясений и недружественных шагов агрессивно настроенных государств, заявил, выступая на саммите организации президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства в пятницу принимает участие в саммите Содружества Независимых Государств, который проходит в Астане.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 10:00Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война
"Но у нас есть все, чтобы максимально снизить нашу зависимость от общемировых потрясений и недружественных шагов агрессивно настроенных государств. Надо только этими возможностями умело воспользоваться", - цитирует белорусского Sputnik Беларусь.
При этом Лукашенко констатировал сложность экономической ситуации. Непродуманные действия отдельных правительств, прежде всего Запада, нанесли ощутимый урон мировой экономике. "На примере Беларуси и России вы увидели, как в одночасье могут закрыться традиционные рынки сбыта для национальных товаров и закупок критического импорта, стать недоступными устоявшиеся формы межгосударственных расчетов, источники инвестиций и многое другое", - отметил белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 09:58
Лукашенко призвал быть готовыми к разнообразным провокациям
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияАстанаРоссияСНГВ мире
 
 
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