https://ria.ru/20221014/lukashenko-1823916010.html

Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война

Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война - РИА Новости, 14.10.2022

Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:00

2022-10-14T10:00

2022-10-14T16:01

в мире

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белоруссия

александр лукашенко

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война."К сожалению, то, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше", - приводит слова белорусского лидера Sputnik Беларусь. По словам Лукашенко, сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Белоруссия.

https://ria.ru/20221014/sng-1823928118.html

украина

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, снг, белоруссия, александр лукашенко