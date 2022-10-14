https://ria.ru/20221014/lukashenko-1823916010.html
Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война
Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война - РИА Новости, 14.10.2022
Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:00
2022-10-14T10:00
2022-10-14T16:01
в мире
украина
снг
белоруссия
александр лукашенко
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война."К сожалению, то, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше", - приводит слова белорусского лидера Sputnik Беларусь. По словам Лукашенко, сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Белоруссия.
https://ria.ru/20221014/sng-1823928118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, снг, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, СНГ, Белоруссия, Александр Лукашенко, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
10:00 14.10.2022 (обновлено: 16:01 14.10.2022)
Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что против стран СНГ развязана гибридная война