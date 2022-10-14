https://ria.ru/20221014/lobaev-1823681432.html

Владислав Лобаев: поставляем наши винтовки армии на СВО со скидкой 50%

Владислав Лобаев: поставляем наши винтовки армии на СВО со скидкой 50% - РИА Новости, 14.10.2022

Владислав Лобаев: поставляем наши винтовки армии на СВО со скидкой 50%

Одно из первых российских частных оружейных предприятий-производителей спортивного и специального снайперского оружия Lobaev Arms ранее никогда не поставляло... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:00

2022-10-14T11:00

2022-10-14T11:01

lobaev arms

владислав лобаев

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Одно из первых российских частных оружейных предприятий-производителей спортивного и специального снайперского оружия Lobaev Arms ранее никогда не поставляло свои винтовки в российскую армию, работая на экспорт и гражданский рынок. Ситуация кардинально поменялась с началом специальной военной операции на Украине: сегодня российская армия и другие силовые структуры являются главными заказчиками компании. Основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о применении сверхдальнобойной винтовки "Сумрак" на фронте, разработке нового антидронового комплекса и других инновационных оружейных проектах, а также основных проблемах и вызовах, с которыми сегодня сталкивается отечественная военная промышленность.– Владислав Евгеньевич, какие перспективные разработки в области создания новых снайперских винтовок ведет сегодня ваше предприятие? В чем их принципиальные особенности по сравнению с уже известными моделями Lobaev?– Если говорить именно о винтовках, сейчас мы находимся на финальном этапе разработки снайперской "самозарядки" в калибре 308 win (7,62х51 НАТО). Мы хотим получить винтовку с полминутной кучностью и дальностью стрельбы 1000 метров. Дело в том, что при анализе применения снайперского оружия в спецоперации, в том числе и наших винтовок, выяснилось, что все-таки реалистичная дальность поражения сейчас превышает 1200 метров, а это уже более крупные калибры, чем 7.62 мм, от 8.6 (338).Как таковой 308-й калибр на таких дальностях сегодня менее востребован, он больше применяется при так называемых близких и средних снайперских контактах. Наша работа как раз призвана достичь эффективности стрельбы в данном калибре на этих дальностях, но в самозарядном варианте.– Как называется этот проект?– Финальное название изделия мы пока не придумывали. По итогам испытания мы будем решать, производить ли эту винтовку серийно или нет, потому что если мы не получим стабильную кучность стрельбы в пол-угловых минуты по пяти выстрелам в пяти сериях, то есть не выведем это как некий средний показатель, то ввязываться в серийную историю для нас просто не будет смысла.В любом случае ее испытания завершатся уже в этом месяце. Прямо сейчас она "отстреливается" на максимальное заявленное расстояние в 1000 метров, и даже чуть дальше. Если у нас все получится, то мы сможем начать серийное производство этой винтовки уже с ноября, будет собрана первая установочная партия из 100 штук.– Это ваша инициативная разработка?– Да, при этом мы, разумеется, учитывали отзывы и пожелания бойцов, опыту и квалификации которых мы доверяем, – это кадровые военные из войсковых спецподразделений. Они нам высказали соответствующие просьбы: нужна винтовка в 308-м калибре, но не "болтовая", а именно "самозарядка", при этом обязательно должна быть достигнута уже упомянутая мной кучность и дальность стрельбы.Что касается других наших проектов, в Lobaev Arms уже разработаны самозарядные снайперские винтовки в калибрах Cheytac 375 и 408 (10,3×77 мм). Эти модели готовы к производству, но, учитывая нынешние объемы заказов, которые на нас сейчас свалились, мы едва ли сможем потянуть еще одну серийную позицию.Нельзя не отметить также еще один крупный проект, который мы сегодня реализуем с крупным российским концерном. Речь идет о модификации роботизированного антидронового комплекса "Антимайдан-Рубеж". Мы исходим из того, что экономически крайне нецелесообразно применять дорогие ракеты стоимостью условно миллион против малых беспилотников и коптеров, цена которых – максимум 100 тысяч.Я не буду пока вдаваться в подробности по техническим характеристикам и срокам, скажу лишь, что пока все находится на стадии научно-исследовательских работ, если у этой системы будут дальнейшие перспективы, то она будет переведена в опытно-конструкторскую работу.Также в настоящее время мы дорабатываем нашу антиснайперскую систему "Рубеж" в составе комплекс "Поражение", "Ложная цель" и "Ложное оружие".– По какому принципу она работает?– Это три комплекса на дистанционном управлении, объединенные в одну систему. В ближайшее время мы хотим выложить в своих соцсетях обучающий ролик, на котором будет показано как это все функционирует. Если кратко: один оператор управляет сразу всеми комплексами, вызывает огонь на ложную цель с помощью ложного оружия, выявляет позицию противника и ликвидирует его при помощи комплекса поражения.Речь идет даже не о винтовке, а о роботизированном оружии с электрическими приводами спуска и затвора, это наше ноу-хау – таких проектов пока нет у других предприятий как отечественной, так и зарубежной стрелковой отрасли, в том числе и противника. Там все еще ведутся разработки в сфере "традиционных" крупнокалиберных пулеметов, устанавливаемых на опорно-поворотные устройства, мы же пошли по иному пути. У нас уже есть прототип этой системы, который можно демонстрировать заказчику.– Уже есть предварительные заказы на "Рубеж"?– Нет, все-таки это слишком "революционный" продукт, ни у кого пока еще нет опыта его эксплуатации. Хотя, по нашему видению, он должен быть и будет востребован в дальнейшем.– Известно, что до СВО Минобороны РФ не приобретало винтовки Lobaev Arms, теперь же российская армия наоборот стала вашим главным заказчиком. Планируете ли вы в этой связи расширить свои производственные мощности?– Скажу больше – формально наши винтовки до сих пор не стоят на вооружении ВС РФ. Однако сегодня они могут эксплуатироваться и без формальной постановки на вооружение, на что могут уйти многие месяцы. Скажем так, есть некоторые легальные возможности закупок оружия вне системы гособоронзаказа.Объем производства в период СВО вырос у нас в несколько раз. Наше предприятие могло выпускать такое количество винтовок и раньше, просто не было стольких заказов. Можно сказать, что во время спецоперации Lobaev Arms вышла на свою проектную мощность – не буду конкретизировать количество производимого оружия, все-таки нас будет читать противник, но это довольно много.При этом мы никогда не строили наше производство с расчетом работы более чем в две смены. Мы не предполагали, что у нас будут такие объемы заказов, и третью смену оставляли для регламентных работ – обслуживания станков и так далее. Сейчас мы вынуждены были все-таки перейти на трехсменный режим работ, что ложится дополнительным "бременем" для оборудования. Из-за этого на производстве образовались "узкие места", для устранения которых потребовалась дозакупка еще двух станков. Сейчас это оборудование уже оплачено, ждем его поставки, оно позволит еще кратно увеличить нашу производительность.– На какие ваши модели сегодня наибольший спрос?– В "топе" у нас всегда винтовки калибра 338 Lapua Magnum, и очень востребован также "чейтаковский" калибр, стабильно у нас закупается две такие винтовки "Сумрак" и "Севастополь".– Продолжаются ли поставки ваших винтовок на экспорт, или это направление пока временно заморожено в связи с СВО?– Мы рассматриваем различные заявки инозаказчиков, но если подходить к вопросу реалистично, то до расширения производства мы вряд ли сейчас сможем реализовать какой-то серьезный экспортный контракт, так как не считаем для себя возможным работать в ущерб нуждам спецоперации. Так что пока работаем в режиме рассмотрения экспортных заявок и подготовки контрактов, ждем расширения станочного парка, необходимых для удовлетворения нужд иностранных партнеров.– В скольких странах сегодня используются винтовки производства Lobaev Arms?– Мы не имеем права называть конкретные государства, но речь идет о шести-семи странах.– Подтвердила ли применяемая в СВО винтовка DXL-5 "Опустошитель" способность стрелять на расстояние семь километров? Какова ее точность стрельбы на столь дальнее для оружия такого типа расстояние?– Тут обязательно нужно пояснить, что мы никогда не заявляли, что "Опустошитель" будет стрелять на семь километров. Мы говорили, что при применении другого калибра, который мы в принципе уже разработали, можем попробовать побить с ней наш рекорд дальности стрельбы и выйти на пять или шесть плюс километров. Однако это не означает, что она будет работать на таких расстояниях в бою. "Опустошитель" уверенно стреляет на расстоянии более двух километров, а с новым патроном сможет уверенно стрелять на расстоянии более трех. Это важно зафиксировать, чтобы избежать в дальнейшем обвинений в обмане и вымысле.Сегодня этот проект также находится в "режиме ожидания", потому что наши сотрудники слишком заняты серийным выпуском существующих моделей. Напомню, что мы – частное предприятие, и у нас просто нет свободных средств проводить сразу несколько разработок и испытаний параллельно крупносерийному производству. При этом мы, конечно, благодарны государству за то, что оно обеспечило нас заказами, и Lobaev Arms может сегодня функционировать стабильно, без долгов и каких-либо "внутренних потрясений".– Как показала себя на поле боя другая сверхдальнобойная винтовка Lobaev – "Сумрак"? На какую дальность она применялась по реальным целям и какой результат показала?– Она применялась на расстоянии две и более тысячи метров. Показал себя "Сумрак" очень хорошо, честно говоря, мы и не ожидали такого интереса к ней, потому что у нас всегда был расчет на другую винтовку в этом калибре – DXL-4 "Севастополь": она складная и, соответственно, более портативная, легкая.Тем не менее "Сумрак" проявил себя с самой лучшей стороны, один из наших военных получил благодаря этой винтовке звание Героя России. Раскрывать детали, разумеется, нельзя, но мне известно, что этот снайпер ликвидировал нашей винтовкой десятки приоритетных целей. "Сумрак" сегодня очень востребован, на него сейчас много заказов, причем именно не от "спецов", а от военных.– Какие российские силовые структуры помимо ВС РФ закупают сегодня ваше оружие?– Абсолютно все: ФСБ, Росгвардия и так далее. Сегодня в России, пожалуй, не осталось ни одной силовой структуры, которая не приобрела наших винтовок. Хоть сколько-нибудь, но закупили все.– Какие недостатки были вскрыты у стрелкового оружия Lobaev в ходе СВО, ведутся ли уже работы по их устранению?– Этот вопрос мне задают достаточно часто. Мы ведем специальную книгу учета ремонта оружия. Так вот у нас она девственно чиста. Какие-то потребительские пожелания мы учитываем, но даже они поступают к нам крайне редко.– Вы рассказали о закупке новых станков за рубежом, не боитесь ли попасть под санкции? Нет ли угрозы для работы Lobaev Arms в сложившейся ситуации?– Мы нашли некоторые "лазейки", варианты для нас остаются, естественно, я не буду их называть, чтобы эти каналы не перекрыли окончательно. Скажу так – в принципе санкции могут стать проблемой при определенных обстоятельствах, но наша работа все равно продолжится. Лично против меня можете вводить любые санкции, у меня ничего нигде нет: ни недвижимости за рубежом, ни счетов, ни яхт.Да, страны, где мы раньше закупали станки, в том числе Германия и Япония, сегодня закрыли нам свои рынки, но есть и другие государства, которые до сих пор готовы с нами сотрудничать – у них мы и покупаем сегодня оборудование.– Качество этих станков удовлетворительно?– Да, их уровень вполне удовлетворителен. Понимаете, в то время, когда у нас станкостроение падало и разваливалось, в остальном мире оно развивалось – на рынке появились новые достойные игроки. К тому же мы до сих пор работаем на американских и немецко-японских станках, и они от нас уже никуда не уйдут.– Планируете ли вы разрабатывать собственный снайперский патрон с новыми спецификациями? Если да, то в чем будут состоять его особенности и преимущества по сравнению с конкурентами?– В принципе, мы делаем патроны в основном на отечественных компонентах – пуля своя. Сейчас думаем о том, чтобы самим делать гильзу, хотели бы помощи от заводов в виде передачи старого оборудования, но пока ее не получили.Нам кажется, что мы бы сделали очень качественную гильзу, у нас есть в принципе наработки: мы запускали линию по изготовлению патронов, когда предприятие открывало завод в ОАЭ, то есть позитивный опыт в этом направлении имеется.К сожалению, сегодня ситуация следующая: нужные нам для производства патронов станки валяются на складах и не используются, они очень старые, но все равно нам их никто не передает. В 90-е годы такое оборудование просто сдавали в металлолом. Этот вопрос я поднимал на разных уровнях – поднимаю его еще раз, пользуясь возможностью, и в вашем издании. Если мы решим эту по сути простейшую проблему, цена которой какие-то 100 тысяч рублей, то в России появятся высокоточные гильзы и высокоточные патроны.– Планирует ли компания создавать единую армейскую снайперскую винтовку по типу СВД или новой СВЧ, которая будет относительно дешевой и предназначенной под массовое производство?– Создать такую винтовку мы способны, но вопрос ее постановки на вооружение – это, прежде всего, вопрос лоббистских возможностей. Что касается создания дешевого оружия в принципе – дешевизна определяется серийностью. Если есть определенный большой заказ от государства, то наша винтовка стоимостью сегодня в рознице, предположим, 400 тысяч рублей, будет стоить в разы меньше – где-то 100, а может даже 50-60 тысяч. Кстати, мы и так продаем свое оружие на СВО с 50-процентной скидкой.Нужно понимать, что инжиниринговые расходы при разработке образцов вооружений будут одинаковыми вне зависимости от объемов заказанных партий. Предположим, написание инженерного алгоритма для производства того или иного оружия стоит миллион, если потом у меня закажут 10 единиц или 1000 штук, затраты на разработку останутся такими же, но рентабельность и цена итогового продукта будут абсолютно разными.– Планирует ли компания расширять свой модельный ряд в плане классов стрелкового оружия, в том числе автоматов или пистолетов?– Что касается снайперского оружия, у нас уже сегодня самый большой модельный ряд в мире, даже если сравнивать с такими гигантами как Barret или Steyr-Manlicher. Работая в Эмиратах, мы запустили линию полуавтоматического и автоматического оружия, это нам тоже все знакомо.Да, мы действительно хотели бы выйти и на другие "поля", лично мне очень нравятся пистолеты. Однако, чтобы начать производить свои пистолеты, в России нужно изменить соответствующее законодательство, потребность в пистолетах, если ориентироваться только на отечественную Федерацию практической стрельбы, мизерная – ни одно предприятие такой проект с нуля не потянет в силу малой рентабельности. Здесь опять же вопрос к государству, хочет ли оно развивать в России оружейный бизнес, оружейную промышленность или нет.– Сегодня есть идеи по внедрению в прицельный комплекс стрелкового оружия нейросетевых технологий с элементами искусственного интеллекта, которые бы облегчали стрелку поиск цели на поле боя и прицеливание и обеспечивали бы высокую точность огня. Рассматриваются ли Lobaev Arms в перспективе подобные системы для ваших винтовок?– Сфера нашей компетенции – это все-таки, прежде всего, "железо" – винтовка и патрон. Прицелы и тем более софт – это другая, очень сложная история. Но концептуально, потребность в таких технологиях действительно сегодня существует: снайперское "ремесло" стало очень сложным, слишком много стрелку или снайперской группе сегодня приходится учитывать факторов, в том числе выбор целей, распределение их приоритетности. Эти функции можно было бы дать на "аутсорсинг" машине, но для создания таких интеллектуальных прицелов потребуется очень мощная горизонтальная кооперация. Нужен какой-то орган, который этими процессами бы управлял, потому что Минпромторг это все-таки слишком высоко стоящая структура. Наверное, в каждой отрасли нужен свой координационный центр, который бы управлял подобной кооперацией по отраслям или даже отдельным направлениям внутри них.– Возможно ли сопряжение прицельных комплексов снайперских винтовок с малыми беспилотниками для повышения эффективности стрельбы, в том числе в рамках контрснайперской борьбы? Рассматриваете ли вы такие идеи?– Это не просто возможно, но и крайне желательно. Сегодня мы ратуем за то, чтобы каждая снайперская группа, состоящая из двух-четырех человек, была обязательно оснащена квадрокоптером. Это вопрос и разведки целей, и безопасности. Если информация с коптера будет интегрирована в прицельный и наблюдательный приборы, наши бойцы получат очень большое преимущество в бою.– В завершение нашей беседы не могли бы вы назвать основные проблемы в сотрудничестве с военным ведомством, с которыми вы как небольшое частное предприятие сегодня сталкиваетесь? Что можно было бы исправить для улучшения координации и достижения общих целей СВО?– Есть одна простейшая мера, которая сейчас бы облегчила жизнь всем: и заказчикам, и исполнителям. По моему мнению, сегодня нужно дать армии возможность закупать интересующее оружие и военную технику до их официальной постановки на вооружение. Причем подразделениям напрямую. Стоит только убрать эту бюрократию, и войска насытятся новинками. Такое решение следовало бы закрепить законодательно: на время СВО, КТО или войны подобные барьеры должны убираться.Кстати, так и произошло у нас с квадрокоптерами, когда их разрешили напрямую закупать нашим тыловым службам войсковых частей. Как только тыловики из своих бюджетов смогли закупать коптеры, проблема наполнения ими войск была решена. То же самое, по моему мнению, нужно сделать и с оружием. В этом случае новинки будут испытываться непосредственно на поле боя и уже потом, в мирное время, их можно будет доработать и окончательно решить, принимать или не принимать на вооружение ВС РФ. Все можно доиспытать и доработать, но сегодня оружие нужно в бою, иначе что-либо испытывать и анализировать будет уже просто поздно.

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https://ria.ru/20220812/artyakov-1809087250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

lobaev arms, владислав лобаев, безопасность, технологии, россия, украина, германия, вооруженные силы рф