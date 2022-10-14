В Херсонской области открыли горячую линию для желающих покинуть регион
Стремоусов: в Херсонской области открыли горячую линию для желающих покинуть регион
Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. В Херсонской области открыта горячая линия для желающих выехать в другие регионы Российской Федерации, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.
"Горячая линия по организации гуманитарных поездок в Российскую Федерацию +7(800) 301 99 99. Звоните и вам расскажут алгоритм действий по возможности вашего выезда. Прошу вас не паниковать и не слушать вредоносные укронацистские СМИ, которые постоянно нагнетают панику. Жизнь продолжается, и, несмотря на нелёгкие времена, мы обязательно выстоим и победа будет за нами", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
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