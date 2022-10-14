https://ria.ru/20221014/liniya-1823955760.html

В Херсонской области открыли горячую линию для желающих покинуть регион

В Херсонской области открыли горячую линию для желающих покинуть регион - РИА Новости, 14.10.2022

В Херсонской области открыли горячую линию для желающих покинуть регион

В Херсонской области открыта горячая линия для желающих выехать в другие регионы Российской Федерации, сообщил заместитель главы администрации Херсонской... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:46

2022-10-14T11:46

2022-10-14T11:46

общество

херсонская область

россия

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марат хуснуллин

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. В Херсонской области открыта горячая линия для желающих выехать в другие регионы Российской Федерации, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны."Горячая линия по организации гуманитарных поездок в Российскую Федерацию +7(800) 301 99 99. Звоните и вам расскажут алгоритм действий по возможности вашего выезда. Прошу вас не паниковать и не слушать вредоносные укронацистские СМИ, которые постоянно нагнетают панику. Жизнь продолжается, и, несмотря на нелёгкие времена, мы обязательно выстоим и победа будет за нами", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.

https://ria.ru/20221014/kherson-1823941548.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/vzryv-1823849687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, херсонская область , россия, херсон, владимир сальдо, марат хуснуллин, кирилл стремоусов