https://ria.ru/20221014/likvidatsiya-1824119000.html

На Николаево-Криворожском направлении уничтожили колонну с техникой ВСУ

На Николаево-Криворожском направлении уничтожили колонну с техникой ВСУ - РИА Новости, 14.10.2022

На Николаево-Криворожском направлении уничтожили колонну с техникой ВСУ

Российские военные уничтожили колонну ВСУ, которая пыталась переправиться через реку Ингулец на Николаево-Криворожском направлении, следует из попавшего в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:58

2022-10-14T16:58

2022-10-14T17:24

специальная военная операция на украине

ми-28

вооруженные силы рф

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владимир путин

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ХЕРСОН, 14 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили колонну ВСУ, которая пыталась переправиться через реку Ингулец на Николаево-Криворожском направлении, следует из попавшего в распоряжение РИА Новости видео.Уточняется, что по боевым машинам нанесли удар высокоточными ракетами ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета) воздушного базирования. Огонь велся с ударного вертолета Ми-28, находящегося на расстоянии 15 километров. Это позволило воздушному судну оставаться совершенно незамеченным, однако экипаж мог отчетливо видеть противника с помощью тепловизионных устройств.Украинские военные за последние несколько дней неоднократно пытались перейти в наступление на Николаево-Криворожском направлении. В частности, сегодня они намеревались продвинуться в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки и Ищенка в Херсонской области. Российские войска отразили атаки, уничтожив более 130 военнослужащих ВСУ, три танка, 11 боевых бронированных машин и семь автомобилей. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221014/putin-1824095215.html

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