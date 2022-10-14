https://ria.ru/20221014/likvidatsiya-1824119000.html
На Николаево-Криворожском направлении уничтожили колонну с техникой ВСУ
На Николаево-Криворожском направлении уничтожили колонну с техникой ВСУ - РИА Новости, 14.10.2022
На Николаево-Криворожском направлении уничтожили колонну с техникой ВСУ
Российские военные уничтожили колонну ВСУ, которая пыталась переправиться через реку Ингулец на Николаево-Криворожском направлении, следует из попавшего в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:58
2022-10-14T16:58
2022-10-14T17:24
специальная военная операция на украине
ми-28
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
херсонская область
украина
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ХЕРСОН, 14 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили колонну ВСУ, которая пыталась переправиться через реку Ингулец на Николаево-Криворожском направлении, следует из попавшего в распоряжение РИА Новости видео.Уточняется, что по боевым машинам нанесли удар высокоточными ракетами ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета) воздушного базирования. Огонь велся с ударного вертолета Ми-28, находящегося на расстоянии 15 километров. Это позволило воздушному судну оставаться совершенно незамеченным, однако экипаж мог отчетливо видеть противника с помощью тепловизионных устройств.Украинские военные за последние несколько дней неоднократно пытались перейти в наступление на Николаево-Криворожском направлении. В частности, сегодня они намеревались продвинуться в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки и Ищенка в Херсонской области. Российские войска отразили атаки, уничтожив более 130 военнослужащих ВСУ, три танка, 11 боевых бронированных машин и семь автомобилей. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221014/putin-1824095215.html
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ми-28, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, херсонская область , украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ми-28, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Херсонская область , Украина, В мире
16:58 14.10.2022 (обновлено: 17:24 14.10.2022)
На Николаево-Криворожском направлении уничтожили колонну с техникой ВСУ
На Николаево-Криворожском направлении уничтожили колонну с техникой ВСУ с вертолета Ми-28