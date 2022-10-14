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Кировские власти предоставят налоговые льготы "щедрым" предпринимателям - РИА Новости, 14.10.2022
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Кировские власти предоставят налоговые льготы "щедрым" предпринимателям
Кировские власти предоставят налоговые льготы "щедрым" предпринимателям - РИА Новости, 14.10.2022
Кировские власти предоставят налоговые льготы "щедрым" предпринимателям
Налоговые льготы будут предоставляться предпринимателям лесной отрасли, которые будут официально платить работникам не менее трех минимальных зарплат, заявил... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:35
2022-10-14T12:36
жкх
александр соколов
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Налоговые льготы будут предоставляться предпринимателям лесной отрасли, которые будут официально платить работникам не менее трех минимальных зарплат, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.Глава региона встретился с членами президиума Кировского областного союза организаций профсоюзов, которые внесли ряд предложений по улучшению сферы труда."Рассмотрели возможность повышения заработной платы в лесной отрасли. По словам Соколова, правительство региона готово предоставлять налоговые льготы для тех предпринимателей, которые официально будут платить своим работникам не менее трех минимальных заработных плат", - сообщает пресс-служба правительства региона.На встрече также обсудили вопросы дефицита кадров, актуальные для многих отраслей - например, для системы образования. По мнению представителей профсоюзов, чтобы привлечь выпускников пединститутов в школы, надо повышать начинающим учителям оклады. Глава региона поручил правительству совместно с профсоюзами проработать этот вопрос, в первую очередь в отношении тех специалистов, которые приезжают после института в районы области, в малокомплектные школы.Обращаясь к участникам мероприятия, глава региона отметил, что многие вопросы, волнующие трудовые коллективы, в разных отраслях экономики решаются эффективнее благодаря взаимодействию профсоюзов и органов государственной власти области, в том числе и на подобных встречах, которые проходят в формате диалога."Профсоюзные организации могут влиять на принятие важных решений, они всегда имели большой вес в жизни трудовых коллективов. И в этот непростой для нашей страны период мы рассчитываем на вашу поддержку и взаимодействие", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
https://ria.ru/20221006/nalogi-1821972567.html
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жкх, александр соколов, кировская область
ЖКХ, Александр Соколов, Кировская область
12:35 14.10.2022 (обновлено: 12:36 14.10.2022)
 
Кировские власти предоставят налоговые льготы "щедрым" предпринимателям

Губернатор Соколов: кировские власти предоставят налоговые льготы щедрым предпринимателям

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкНалоговый кодекс РФ и конверты с логотипом ФНС РФ
Налоговый кодекс РФ и конверты с логотипом ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Налоговые льготы будут предоставляться предпринимателям лесной отрасли, которые будут официально платить работникам не менее трех минимальных зарплат, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Глава региона встретился с членами президиума Кировского областного союза организаций профсоюзов, которые внесли ряд предложений по улучшению сферы труда.
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"Рассмотрели возможность повышения заработной платы в лесной отрасли. По словам Соколова, правительство региона готово предоставлять налоговые льготы для тех предпринимателей, которые официально будут платить своим работникам не менее трех минимальных заработных плат", - сообщает пресс-служба правительства региона.
На встрече также обсудили вопросы дефицита кадров, актуальные для многих отраслей - например, для системы образования. По мнению представителей профсоюзов, чтобы привлечь выпускников пединститутов в школы, надо повышать начинающим учителям оклады. Глава региона поручил правительству совместно с профсоюзами проработать этот вопрос, в первую очередь в отношении тех специалистов, которые приезжают после института в районы области, в малокомплектные школы.
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Обращаясь к участникам мероприятия, глава региона отметил, что многие вопросы, волнующие трудовые коллективы, в разных отраслях экономики решаются эффективнее благодаря взаимодействию профсоюзов и органов государственной власти области, в том числе и на подобных встречах, которые проходят в формате диалога.
"Профсоюзные организации могут влиять на принятие важных решений, они всегда имели большой вес в жизни трудовых коллективов. И в этот непростой для нашей страны период мы рассчитываем на вашу поддержку и взаимодействие", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
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