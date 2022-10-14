https://ria.ru/20221014/lev-1823978099.html
В Балахне после нападения на сотрудницу зоопарка застрелили львицу
В Балахне после нападения на сотрудницу зоопарка застрелили львицу - РИА Новости, 14.10.2022
В Балахне после нападения на сотрудницу зоопарка застрелили львицу
Лев набросился на сотрудницу зоопарка "Маленькая страна" в городе Балахна Нижегородской области, льва застрелили сотрудники Росгвардии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:45
2022-10-14T12:45
2022-10-14T12:45
происшествия
балахна
нижегородская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт- РИА Новости. Лев набросился на сотрудницу зоопарка "Маленькая страна" в городе Балахна Нижегородской области, льва застрелили сотрудники Росгвардии, сообщили РИА Новости в зоопарке."Произошел инцидент со львом... Набросился на сотрудницу. Сейчас ей оказана медицинская помощь, она была в реанимации, сейчас она пришла в сознание", - сказал собеседник агентства.Он также сообщил, что агрессивное животное застрелили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.По версии следствия, 13 октября около 16 часов в ходе очистки вольера с хищниками на 47-летнюю сотрудницу зоопарка в Балахне напала львица. Пострадавшая госпитализирована, за ее жизнь продолжают бороться врачи."Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). В ходе расследования уголовного дела действиям сотрудников зоопарка, ответственных за соблюдение требований безопасности и допустивших травмирование сотрудницы, будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20190609/1555421902.html
https://ria.ru/20180206/1514039759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балахна, нижегородская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Балахна, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Балахне после нападения на сотрудницу зоопарка застрелили львицу
В Балахне львица набросилась на сотрудницу зоопарка "Маленькая страна"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт- РИА Новости. Лев набросился на сотрудницу зоопарка "Маленькая страна" в городе Балахна Нижегородской области, льва застрелили сотрудники Росгвардии, сообщили РИА Новости в зоопарке.
"Произошел инцидент со львом... Набросился на сотрудницу. Сейчас ей оказана медицинская помощь, она была в реанимации, сейчас она пришла в сознание", - сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что агрессивное животное застрелили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.
По версии следствия, 13 октября около 16 часов в ходе очистки вольера с хищниками на 47-летнюю сотрудницу зоопарка в Балахне напала львица. Пострадавшая госпитализирована, за ее жизнь продолжают бороться врачи.
"Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ
(нарушение требований охраны труда). В ходе расследования уголовного дела действиям сотрудников зоопарка, ответственных за соблюдение требований безопасности и допустивших травмирование сотрудницы, будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении.