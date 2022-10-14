https://ria.ru/20221014/lev-1823978099.html

В Балахне после нападения на сотрудницу зоопарка застрелили львицу

В Балахне после нападения на сотрудницу зоопарка застрелили львицу - РИА Новости, 14.10.2022

В Балахне после нападения на сотрудницу зоопарка застрелили львицу

Лев набросился на сотрудницу зоопарка "Маленькая страна" в городе Балахна Нижегородской области, льва застрелили сотрудники Росгвардии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:45

2022-10-14T12:45

2022-10-14T12:45

происшествия

балахна

нижегородская область

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт- РИА Новости. Лев набросился на сотрудницу зоопарка "Маленькая страна" в городе Балахна Нижегородской области, льва застрелили сотрудники Росгвардии, сообщили РИА Новости в зоопарке."Произошел инцидент со львом... Набросился на сотрудницу. Сейчас ей оказана медицинская помощь, она была в реанимации, сейчас она пришла в сознание", - сказал собеседник агентства.Он также сообщил, что агрессивное животное застрелили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.По версии следствия, 13 октября около 16 часов в ходе очистки вольера с хищниками на 47-летнюю сотрудницу зоопарка в Балахне напала львица. Пострадавшая госпитализирована, за ее жизнь продолжают бороться врачи."Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). В ходе расследования уголовного дела действиям сотрудников зоопарка, ответственных за соблюдение требований безопасности и допустивших травмирование сотрудницы, будет дана юридическая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20190609/1555421902.html

https://ria.ru/20180206/1514039759.html

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, балахна, нижегородская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)