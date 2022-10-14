https://ria.ru/20221014/lavrov-1823893464.html
В Астане началась встреча Лаврова с коллегами из Баку и Еревана
В Астане началась встреча Лаврова с коллегами из Баку и Еревана - РИА Новости, 14.10.2022
В Астане началась встреча Лаврова с коллегами из Баку и Еревана
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает в ходе встречи с коллегами из Армении и Азербайджана обсудить реализацию трехсторонних договоренностей президентов стран РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:03
2022-10-14T08:03
2022-10-14T08:03
сергей лавров
джейхун байрамов
арарат мирзоян
россия
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает в ходе встречи с коллегами из Армении и Азербайджана обсудить реализацию трехсторонних договоренностей президентов стран от 2020 и 2021 года, чтобы понять, "как двигаться дальше"."Исходя из того, что время бежит быстро, события развиваются достаточно стремительно, я считаю, что сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему и посмотреть, что мы можем доложить нашим лидерам относительно выполнения договоренностей, которые они подписали", - сказал Лавров, открывая трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.Глава МИД РФ выразил уверенность в том, что в ходе встречи удастся "лучше понять, как двигаться дальше".Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, в свою очередь, отметил, что с момента последней встречи в трехстороннем формате в мае этого года состоялось значительное число контактов как на двусторонней, так и на многосторонней основе.Он добавил, что было бы полезно переговорить "и по другим вопросам мирного урегулирования, в число которых входят вопросы делимитации государственной границы, открытия коммуникаций", а также вопросы гуманитарного характера.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что считает встречу хорошей возможностью найти решения по проблематике нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также проблематике нагорнокарабахского урегулирования в русле трехсторонних заявлений президентов трех стран.
https://ria.ru/20221013/sammit-1823793612.html
https://ria.ru/20221012/zayavlenie-1823440418.html
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_7e176015b7fab0f1989a501c35b0b338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, джейхун байрамов, арарат мирзоян, россия, азербайджан, армения, в мире
Сергей Лавров, Джейхун Байрамов, Арарат Мирзоян, Россия, Азербайджан, Армения, В мире
В Астане началась встреча Лаврова с коллегами из Баку и Еревана
Глава МИД Лавров обсудит с коллегами из Баку и Еревана реализацию договоренностей
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает в ходе встречи с коллегами из Армении и Азербайджана обсудить реализацию трехсторонних договоренностей президентов стран от 2020 и 2021 года, чтобы понять, "как двигаться дальше".
"Исходя из того, что время бежит быстро, события развиваются достаточно стремительно, я считаю, что сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему и посмотреть, что мы можем доложить нашим лидерам относительно выполнения договоренностей, которые они подписали", - сказал Лавров, открывая трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.
Глава МИД РФ выразил уверенность в том, что в ходе встречи удастся "лучше понять, как двигаться дальше".
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов
, в свою очередь, отметил, что с момента последней встречи в трехстороннем формате в мае этого года состоялось значительное число контактов как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
"Мне кажется, с этой точки зрения было бы полезно переговорить, обсудить вопросы, то развитие, которое было за этот период времени. Как минимум с нашей стороны мы сделаем особый фокус на том измерении постконфликтного урегулирования, за которое непосредственно отвечают министры иностранных дел: это вопросы мирного договора, по которому у нас была недавно встреча", - сказал Байрамов.
Он добавил, что было бы полезно переговорить "и по другим вопросам мирного урегулирования, в число которых входят вопросы делимитации государственной границы, открытия коммуникаций", а также вопросы гуманитарного характера.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян
заявил, что считает встречу хорошей возможностью найти решения по проблематике нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также проблематике нагорнокарабахского урегулирования в русле трехсторонних заявлений президентов трех стран.