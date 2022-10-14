https://ria.ru/20221014/lavrov-1823893464.html

В Астане началась встреча Лаврова с коллегами из Баку и Еревана

В Астане началась встреча Лаврова с коллегами из Баку и Еревана - РИА Новости, 14.10.2022

В Астане началась встреча Лаврова с коллегами из Баку и Еревана

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает в ходе встречи с коллегами из Армении и Азербайджана обсудить реализацию трехсторонних договоренностей президентов стран РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:03

2022-10-14T08:03

2022-10-14T08:03

сергей лавров

джейхун байрамов

арарат мирзоян

россия

азербайджан

армения

в мире

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает в ходе встречи с коллегами из Армении и Азербайджана обсудить реализацию трехсторонних договоренностей президентов стран от 2020 и 2021 года, чтобы понять, "как двигаться дальше"."Исходя из того, что время бежит быстро, события развиваются достаточно стремительно, я считаю, что сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему и посмотреть, что мы можем доложить нашим лидерам относительно выполнения договоренностей, которые они подписали", - сказал Лавров, открывая трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.Глава МИД РФ выразил уверенность в том, что в ходе встречи удастся "лучше понять, как двигаться дальше".Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, в свою очередь, отметил, что с момента последней встречи в трехстороннем формате в мае этого года состоялось значительное число контактов как на двусторонней, так и на многосторонней основе.Он добавил, что было бы полезно переговорить "и по другим вопросам мирного урегулирования, в число которых входят вопросы делимитации государственной границы, открытия коммуникаций", а также вопросы гуманитарного характера.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что считает встречу хорошей возможностью найти решения по проблематике нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также проблематике нагорнокарабахского урегулирования в русле трехсторонних заявлений президентов трех стран.

https://ria.ru/20221013/sammit-1823793612.html

https://ria.ru/20221012/zayavlenie-1823440418.html

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азербайджан

армения

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, джейхун байрамов, арарат мирзоян, россия, азербайджан, армения, в мире