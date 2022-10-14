https://ria.ru/20221014/latviya-1824202230.html
Россия обвинила Латвию в дискриминации по религиозному признаку
Россия обвинила Латвию в дискриминации по религиозному признаку - РИА Новости, 14.10.2022
Россия обвинила Латвию в дискриминации по религиозному признаку
Россия призывает Латвию не вмешиваться во взаимоотношения церквей, заявил спецпредставитель МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:52
2022-10-14T20:52
2022-10-14T22:48
религия
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москва
рига
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия призывает Латвию не вмешиваться во взаимоотношения церквей, заявил спецпредставитель МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.Так он прокомментировал сообщения о требовании Риги к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу предоставить автокефалию Латвийской православной церкви. Аскальдович отметил, что такой призыв — это попытка сломать устои православия в Латвии, что демонстрирует всему миру нежелание властей страны соблюдать право человека и гражданина на свободу вероисповедания.Спецпредставитель МИД подчеркнул, что Москва "не согласится с такой политикой и будет всячески разоблачать ее на всех международных площадках". Он также призвал конфессиональное сообщество обратить внимание на "вопиющий факт дискриминации по религиозному признаку со стороны Латвийской Республики"."Недопустимо прибегать к государственному давлению и диктату в столь чувствительной сфере, как церковные взаимоотношения", — отметил он.Ранее СМИ со ссылкой на латвийское национальное информационное агентство LETA сообщили, что правительство Латвии уполномочило министра юстиции Яниса Борданса обратиться от имени государства к патриарху Кириллу с просьбой о выдаче томоса (церковного документа) об объявлении автокефалии Латвийской православной церкви. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов после этого сказал РИА Новости, что такое обращение не будет легитимным, так как Минюст не уполномочен на переговоры о вопросах церковного права.
https://ria.ru/20220910/tserkov-1815854194.html
https://ria.ru/20220910/tserkov-1815761782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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латвия, москва, рига, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Религия, Латвия, Москва, Рига, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
20:52 14.10.2022 (обновлено: 22:48 14.10.2022)
Россия обвинила Латвию в дискриминации по религиозному признаку
Аскальдович: Москва просит "церковных реформаторов" из Риги избегать диктатуры и давления
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия призывает Латвию не вмешиваться во взаимоотношения церквей, заявил спецпредставитель МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.
Так он прокомментировал сообщения о требовании Риги к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу предоставить автокефалию Латвийской православной церкви. Аскальдович отметил, что такой призыв — это попытка сломать устои православия в Латвии, что демонстрирует всему миру нежелание властей страны соблюдать право человека и гражданина на свободу вероисповедания.
Спецпредставитель МИД подчеркнул, что Москва "не согласится с такой политикой и будет всячески разоблачать ее на всех международных площадках". Он также призвал конфессиональное сообщество обратить внимание на "вопиющий факт дискриминации по религиозному признаку со стороны Латвийской Республики".
"Недопустимо прибегать к государственному давлению и диктату в столь чувствительной сфере, как церковные взаимоотношения", — отметил он.
Ранее СМИ со ссылкой на латвийское национальное информационное агентство LETA сообщили, что правительство Латвии уполномочило министра юстиции Яниса Борданса
обратиться от имени государства к патриарху Кириллу с просьбой о выдаче томоса (церковного документа) об объявлении автокефалии Латвийской православной церкви. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов
после этого сказал РИА Новости, что такое обращение не будет легитимным, так как Минюст не уполномочен на переговоры о вопросах церковного права.