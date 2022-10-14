https://ria.ru/20221014/latviya-1824202230.html

Россия обвинила Латвию в дискриминации по религиозному признаку

Россия обвинила Латвию в дискриминации по религиозному признаку - РИА Новости, 14.10.2022

Россия обвинила Латвию в дискриминации по религиозному признаку

Россия призывает Латвию не вмешиваться во взаимоотношения церквей, заявил спецпредставитель МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T20:52

2022-10-14T20:52

2022-10-14T22:48

религия

латвия

москва

рига

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия призывает Латвию не вмешиваться во взаимоотношения церквей, заявил спецпредставитель МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.Так он прокомментировал сообщения о требовании Риги к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу предоставить автокефалию Латвийской православной церкви. Аскальдович отметил, что такой призыв — это попытка сломать устои православия в Латвии, что демонстрирует всему миру нежелание властей страны соблюдать право человека и гражданина на свободу вероисповедания.Спецпредставитель МИД подчеркнул, что Москва "не согласится с такой политикой и будет всячески разоблачать ее на всех международных площадках". Он также призвал конфессиональное сообщество обратить внимание на "вопиющий факт дискриминации по религиозному признаку со стороны Латвийской Республики"."Недопустимо прибегать к государственному давлению и диктату в столь чувствительной сфере, как церковные взаимоотношения", — отметил он.Ранее СМИ со ссылкой на латвийское национальное информационное агентство LETA сообщили, что правительство Латвии уполномочило министра юстиции Яниса Борданса обратиться от имени государства к патриарху Кириллу с просьбой о выдаче томоса (церковного документа) об объявлении автокефалии Латвийской православной церкви. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов после этого сказал РИА Новости, что такое обращение не будет легитимным, так как Минюст не уполномочен на переговоры о вопросах церковного права.

https://ria.ru/20220910/tserkov-1815854194.html

https://ria.ru/20220910/tserkov-1815761782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

латвия, москва, рига, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)