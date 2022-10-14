https://ria.ru/20221014/laboratoriya-1824002559.html
Путин предложил создать в СНГ научно-исследовательскую лабораторию
Путин предложил создать в СНГ научно-исследовательскую лабораторию - РИА Новости, 14.10.2022
Путин предложил создать в СНГ научно-исследовательскую лабораторию
Президент России Владимир Путин предложил подумать о создании научно исследовательской лаборатории в рамках СНГ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:24
2022-10-14T13:24
2022-10-14T13:33
снг
владимир путин
россия
астана
центральная азия
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о создании научно исследовательской лаборатории в рамках СНГ.Выступая на саммите "Россия - Центральная Азия", российский лидер отметил, что еще одним важным вопросом является совершенствование взаимодействия в сфере биологической и санитарной безопасности."Пандемия отчетливо подтвердила востребованность разработки на региональном уровне комплексной системы мер, способных обеспечить здоровье и благополучие наших граждан, а также укрепить технологическую независимость государств в регионе. Следовало бы, например, подумать над возможностью создания научно-исследовательской лаборатории инфраструктуры СНГ", - сказал Путин.В пятницу в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.
https://ria.ru/20221014/sng-1823966539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, владимир путин, россия, астана, центральная азия, в мире
СНГ, Владимир Путин, Россия, Астана, Центральная Азия, В мире
13:24 14.10.2022 (обновлено: 13:33 14.10.2022)
Путин предложил создать в СНГ научно-исследовательскую лабораторию
Президент Путин предложил подумать о создании в СНГ научно-исследовательской лаборатории
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о создании научно исследовательской лаборатории в рамках СНГ.
Выступая на саммите "Россия - Центральная Азия", российский лидер отметил, что еще одним важным вопросом является совершенствование взаимодействия в сфере биологической и санитарной безопасности.
"Пандемия отчетливо подтвердила востребованность разработки на региональном уровне комплексной системы мер, способных обеспечить здоровье и благополучие наших граждан, а также укрепить технологическую независимость государств в регионе. Следовало бы, например, подумать над возможностью создания научно-исследовательской лаборатории инфраструктуры СНГ", - сказал Путин.
В пятницу в Астане
проходит первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". Он был инициирован Москвой
в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.