https://ria.ru/20221014/laboratoriya-1824002559.html

Путин предложил создать в СНГ научно-исследовательскую лабораторию

Путин предложил создать в СНГ научно-исследовательскую лабораторию - РИА Новости, 14.10.2022

Путин предложил создать в СНГ научно-исследовательскую лабораторию

Президент России Владимир Путин предложил подумать о создании научно исследовательской лаборатории в рамках СНГ. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:24

2022-10-14T13:24

2022-10-14T13:33

снг

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о создании научно исследовательской лаборатории в рамках СНГ.Выступая на саммите "Россия - Центральная Азия", российский лидер отметил, что еще одним важным вопросом является совершенствование взаимодействия в сфере биологической и санитарной безопасности."Пандемия отчетливо подтвердила востребованность разработки на региональном уровне комплексной системы мер, способных обеспечить здоровье и благополучие наших граждан, а также укрепить технологическую независимость государств в регионе. Следовало бы, например, подумать над возможностью создания научно-исследовательской лаборатории инфраструктуры СНГ", - сказал Путин.В пятницу в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.

https://ria.ru/20221014/sng-1823966539.html

россия

астана

центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

снг, владимир путин, россия, астана, центральная азия, в мире