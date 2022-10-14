https://ria.ru/20221014/kultura-1824083487.html
Путин потребовал не уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры
Путин потребовал не уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры - РИА Новости, 14.10.2022
Путин потребовал не уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры
Владимир Путин, комментируя задержание мужчины, слушавшего украинскую музыку, призвал не уподобляться тем, кто пытается отменить русскую культуру. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:47
2022-10-14T15:47
2022-10-14T17:05
культура
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Владимир Путин, комментируя задержание мужчины, слушавшего украинскую музыку, призвал не уподобляться тем, кто пытается отменить русскую культуру.Ранее в СМИ появилась информация, что жителя Москвы арестовали за прослушивание украинской музыки в автомобиле."Мы все время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее. Это полный бред, чушь. Как один из наших музыкантов сказал: "дураки какие-то просто". Мы не должны вести себя таким же образом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
https://ria.ru/20221005/putin-1821732036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:47 14.10.2022 (обновлено: 17:05 14.10.2022)
Путин потребовал не уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры
Путин высказался против попыток отменить украинскую культуру