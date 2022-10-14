https://ria.ru/20221014/kultura-1824083487.html

Путин потребовал не уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры

Путин потребовал не уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры - РИА Новости, 14.10.2022

Путин потребовал не уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры

Владимир Путин, комментируя задержание мужчины, слушавшего украинскую музыку, призвал не уподобляться тем, кто пытается отменить русскую культуру. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:47

2022-10-14T15:47

2022-10-14T17:05

культура

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Владимир Путин, комментируя задержание мужчины, слушавшего украинскую музыку, призвал не уподобляться тем, кто пытается отменить русскую культуру.Ранее в СМИ появилась информация, что жителя Москвы арестовали за прослушивание украинской музыки в автомобиле."Мы все время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее. Это полный бред, чушь. Как один из наших музыкантов сказал: "дураки какие-то просто". Мы не должны вести себя таким же образом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

https://ria.ru/20221005/putin-1821732036.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, москва, общество, новости культуры, украина, ситуация в днр и лнр