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Путин потребовал не уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры - РИА Новости, 14.10.2022
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Культура
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Путин потребовал не уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры
Путин потребовал не уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры - РИА Новости, 14.10.2022
Путин потребовал не уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры
Владимир Путин, комментируя задержание мужчины, слушавшего украинскую музыку, призвал не уподобляться тем, кто пытается отменить русскую культуру. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:47
2022-10-14T17:05
культура
владимир путин
россия
москва
общество
новости культуры
украина
ситуация в днр и лнр
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Владимир Путин, комментируя задержание мужчины, слушавшего украинскую музыку, призвал не уподобляться тем, кто пытается отменить русскую культуру.Ранее в СМИ появилась информация, что жителя Москвы арестовали за прослушивание украинской музыки в автомобиле."Мы все время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее. Это полный бред, чушь. Как один из наших музыкантов сказал: "дураки какие-то просто". Мы не должны вести себя таким же образом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
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владимир путин, россия, москва, общество, новости культуры, украина, ситуация в днр и лнр
Культура, Владимир Путин, Россия, Москва, Общество, Новости культуры, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:47 14.10.2022 (обновлено: 17:05 14.10.2022)
 
Путин потребовал не уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры

Путин высказался против попыток отменить украинскую культуру

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент РФ Владимир Путин
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Владимир Путин, комментируя задержание мужчины, слушавшего украинскую музыку, призвал не уподобляться тем, кто пытается отменить русскую культуру.
Ранее в СМИ появилась информация, что жителя Москвы арестовали за прослушивание украинской музыки в автомобиле.
"Мы все время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее. Это полный бред, чушь. Как один из наших музыкантов сказал: "дураки какие-то просто". Мы не должны вести себя таким же образом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 15:50
Россия с уважением относится к украинскому народу, заявил Путин
 
КультураВладимир ПутинРоссияМоскваОбществоНовости культурыУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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