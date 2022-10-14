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Макей призвал не паниковать из-за объявленного в Белоруссии режима КТО - РИА Новости, 14.10.2022
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Макей призвал не паниковать из-за объявленного в Белоруссии режима КТО
Макей призвал не паниковать из-за объявленного в Белоруссии режима КТО - РИА Новости, 14.10.2022
Макей призвал не паниковать из-за объявленного в Белоруссии режима КТО
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал не паниковать из-за объявленного режима контртеррористической операции, заявив, что интернет-ресурсы выхватили его... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:02
2022-10-14T11:02
в мире
владимир макей
белоруссия
мид белоруссии
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал не паниковать из-за объявленного режима контртеррористической операции, заявив, что интернет-ресурсы выхватили его фразу из интервью и "раскрутили конспирологические теории".Ранее Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств. Позже в Астане он уточнил, что в развитие поручений президента Белоруссии в рамках введенного в стране режима контртеррористической операции осуществляется усиленный контроль за обстановкой, на внешнем периметре границ."Да, конечно, я видел, как выхватили эту фразу и вокруг нее за ночь раскрутили конспирологические теории. Не надо поднимать никакой паники, есть поручение президента, которое было озвучено в том числе публично, провести мероприятия контртеррористического характера. Именно об этом и идет речь. Именно об этом на неделе неоднократно говорил и председатель КГБ, и другие наши должностные лица", - приводит слова Макея агентство Белта.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия, а также поручил силовикам проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.
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в мире, владимир макей , белоруссия, мид белоруссии
В мире, Владимир Макей , Белоруссия, МИД Белоруссии
11:02 14.10.2022
 
Макей призвал не паниковать из-за объявленного в Белоруссии режима КТО

Макей заявил, что его фразу о режиме КТО в Белоруссии вырвали из контекста и раскрутили

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал не паниковать из-за объявленного режима контртеррористической операции, заявив, что интернет-ресурсы выхватили его фразу из интервью и "раскрутили конспирологические теории".
Ранее Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств. Позже в Астане он уточнил, что в развитие поручений президента Белоруссии в рамках введенного в стране режима контртеррористической операции осуществляется усиленный контроль за обстановкой, на внешнем периметре границ.
"Да, конечно, я видел, как выхватили эту фразу и вокруг нее за ночь раскрутили конспирологические теории. Не надо поднимать никакой паники, есть поручение президента, которое было озвучено в том числе публично, провести мероприятия контртеррористического характера. Именно об этом и идет речь. Именно об этом на неделе неоднократно говорил и председатель КГБ, и другие наши должностные лица", - приводит слова Макея агентство Белта.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия, а также поручил силовикам проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.
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