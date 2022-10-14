https://ria.ru/20221014/kto-1823938604.html

Макей призвал не паниковать из-за объявленного в Белоруссии режима КТО

Макей призвал не паниковать из-за объявленного в Белоруссии режима КТО - РИА Новости, 14.10.2022

Макей призвал не паниковать из-за объявленного в Белоруссии режима КТО

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал не паниковать из-за объявленного режима контртеррористической операции, заявив, что интернет-ресурсы выхватили его... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:02

2022-10-14T11:02

2022-10-14T11:02

в мире

владимир макей

белоруссия

мид белоруссии

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал не паниковать из-за объявленного режима контртеррористической операции, заявив, что интернет-ресурсы выхватили его фразу из интервью и "раскрутили конспирологические теории".Ранее Макей в интервью газете "Известия" заявил, что в Белоруссии введен режим контртеррористической операции, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств. Позже в Астане он уточнил, что в развитие поручений президента Белоруссии в рамках введенного в стране режима контртеррористической операции осуществляется усиленный контроль за обстановкой, на внешнем периметре границ."Да, конечно, я видел, как выхватили эту фразу и вокруг нее за ночь раскрутили конспирологические теории. Не надо поднимать никакой паники, есть поручение президента, которое было озвучено в том числе публично, провести мероприятия контртеррористического характера. Именно об этом и идет речь. Именно об этом на неделе неоднократно говорил и председатель КГБ, и другие наши должностные лица", - приводит слова Макея агентство Белта.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия, а также поручил силовикам проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.

https://ria.ru/20221007/belorussiya-1822267788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир макей , белоруссия, мид белоруссии