https://ria.ru/20221014/krym-1824057123.html

Крым подписал соглашение по развитию туризма с новыми российскими регионами

Крым подписал соглашение по развитию туризма с новыми российскими регионами - РИА Новости, 14.10.2022

Крым подписал соглашение по развитию туризма с новыми российскими регионами

Соглашение о сотрудничестве в области туризма подписано между профильными министерствами Крыма и ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил министр... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:55

2022-10-14T14:55

2022-10-14T14:57

туризм

новости - туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

сергей аксенов (политик)

херсонская область

донецкая народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в области туризма подписано между профильными министерствами Крыма и ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко."Мы планируем долгосрочное сотрудничество – на зимний и летний период, формирование потоков туристических, возможности оздоровления и реабилитации. Плюс мы будем принимать участие в восстановлении и работе тех средств размещения, которые есть в регионах", – сказал Волченко журналистам.В четверг глава Крыма Сергей Аксенов провел встречу с министром культуры, спорта и туризма Запорожской области Радиком Исякаевым, министром туризма Херсонской области Сергеем Гришиным и министром молодежи, спорта и туризма ДНР Александром Громаковым. В ней также принимал участие министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

https://ria.ru/20221013/krym-1823724317.html

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новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), сергей аксенов (политик), херсонская область , донецкая народная республика