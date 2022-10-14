https://ria.ru/20221014/krym-1824057123.html
Крым подписал соглашение по развитию туризма с новыми российскими регионами
Крым подписал соглашение по развитию туризма с новыми российскими регионами - РИА Новости, 14.10.2022
Крым подписал соглашение по развитию туризма с новыми российскими регионами
Соглашение о сотрудничестве в области туризма подписано между профильными министерствами Крыма и ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил министр... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:55
2022-10-14T14:55
2022-10-14T14:57
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
сергей аксенов (политик)
херсонская область
донецкая народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в области туризма подписано между профильными министерствами Крыма и ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко."Мы планируем долгосрочное сотрудничество – на зимний и летний период, формирование потоков туристических, возможности оздоровления и реабилитации. Плюс мы будем принимать участие в восстановлении и работе тех средств размещения, которые есть в регионах", – сказал Волченко журналистам.В четверг глава Крыма Сергей Аксенов провел встречу с министром культуры, спорта и туризма Запорожской области Радиком Исякаевым, министром туризма Херсонской области Сергеем Гришиным и министром молодежи, спорта и туризма ДНР Александром Громаковым. В ней также принимал участие министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
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новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), сергей аксенов (политик), херсонская область , донецкая народная республика
Туризм, Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Сергей Аксенов (политик), Херсонская область , Донецкая Народная Республика
14:55 14.10.2022 (обновлено: 14:57 14.10.2022)
Крым подписал соглашение по развитию туризма с новыми российскими регионами
Власти Крыма подписали соглашение по развитию туризма с новыми российскими регионами