https://ria.ru/20221014/krutskikh-1824198777.html
Российские власти смогут удержать мир от катастрофы, заявил Крутских
Российские власти смогут удержать мир от катастрофы, заявил Крутских - РИА Новости, 14.10.2022
Российские власти смогут удержать мир от катастрофы, заявил Крутских
Российскому руководству хватит политической воли, чтобы удержать мир от катастрофы, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:34
2022-10-14T20:34
2022-10-14T20:34
в мире
андрей крутских
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российскому руководству хватит политической воли, чтобы удержать мир от катастрофы, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности Андрей Крутских."Выдержки, воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов России", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь", которое он дал на полях Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC – 2022" .
https://ria.ru/20220907/rossiya-1815030217.html
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в мире, андрей крутских, россия
В мире, Андрей Крутских, Россия
Российские власти смогут удержать мир от катастрофы, заявил Крутских
Крутских: российским властям хватит политической воли для удержания мира от катастрофы