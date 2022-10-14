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Российские власти смогут удержать мир от катастрофы, заявил Крутских - РИА Новости, 14.10.2022
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Российские власти смогут удержать мир от катастрофы, заявил Крутских
Российские власти смогут удержать мир от катастрофы, заявил Крутских - РИА Новости, 14.10.2022
Российские власти смогут удержать мир от катастрофы, заявил Крутских
Российскому руководству хватит политической воли, чтобы удержать мир от катастрофы, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:34
2022-10-14T20:34
в мире
андрей крутских
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российскому руководству хватит политической воли, чтобы удержать мир от катастрофы, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности Андрей Крутских."Выдержки, воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов России", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь", которое он дал на полях Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC – 2022" .
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в мире, андрей крутских, россия
В мире, Андрей Крутских, Россия
20:34 14.10.2022
 
Российские власти смогут удержать мир от катастрофы, заявил Крутских

Крутских: российским властям хватит политической воли для удержания мира от катастрофы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСпецпредставитель президента России по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
Спецпредставитель президента России по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Спецпредставитель президента России по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российскому руководству хватит политической воли, чтобы удержать мир от катастрофы, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности Андрей Крутских.
"Выдержки, воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов России", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь", которое он дал на полях Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC – 2022" .
Всегда будем защищать свои национальные интересы – Путин о политике РФ и ценных качествах партнеров - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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В миреАндрей КрутскихРоссия
 
 
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