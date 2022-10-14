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Российские следователи сдали кровь для раненых военнослужащих - РИА Новости, 14.10.2022
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Российские следователи сдали кровь для раненых военнослужащих
Российские следователи сдали кровь для раненых военнослужащих - РИА Новости, 14.10.2022
Российские следователи сдали кровь для раненых военнослужащих
Сотрудники Следственного комитета РФ в Луганске в пятницу сдали донорскую кровь для раненых военнослужащих и мирных жителей, пострадавших в результате обстрелов РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:41
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специальная военная операция на украине
россия
здоровье - общество
ситуация в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ в Луганске в пятницу сдали донорскую кровь для раненых военнослужащих и мирных жителей, пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований, сообщил РИА Новости сотрудник СК РФ."Прибыли сюда с целью оказать донорскую помощь, сдать кровь раненым военнослужащим, раненому мирному населению, которым требуется переливание крови", - рассказал следователь.Он уточнил, что следователи СК РФ с момента прибытия в Луганскую Народную Республику регулярно и централизованно оказывают гуманитарную помощь учреждениям, а также адресную помощь жителям республики.Главный врач Республиканской станции переливания крови Сергей Пицул, в беседе с РИА Новости отметил, что они очень рады и горды тем, что в списки доноров вошли такие серьезные ведомства, как Следственный комитет России."Сегодня нам очень радостно и мы горды тем, что в наши ряды доноров, и можно с честью сказать, что в будущем - это почетные доноры, влились сотрудники таких серьезных и важных ведомств, как Следственный комитет России", - сообщил главврач.
https://ria.ru/20221013/obstrel-1823845147.html
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Сотрудники СК РФ в пункте сдачи крови для раненых в Луганске
Сотрудники следственного комитета РФ в Луганске сдали донорскую кровь для военнослужащих и мирных жителей, раненных в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований
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россия, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Здоровье - Общество, Ситуация в ДНР и ЛНР, Следственный комитет России (СК РФ)
20:41 14.10.2022 (обновлено: 21:35 14.10.2022)
 
Российские следователи сдали кровь для раненых военнослужащих

Следователи СК России сдали кровь для раненых военнослужащих и жителей ЛНР

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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ в Луганске в пятницу сдали донорскую кровь для раненых военнослужащих и мирных жителей, пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований, сообщил РИА Новости сотрудник СК РФ.
"Прибыли сюда с целью оказать донорскую помощь, сдать кровь раненым военнослужащим, раненому мирному населению, которым требуется переливание крови", - рассказал следователь.
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Он уточнил, что следователи СК РФ с момента прибытия в Луганскую Народную Республику регулярно и централизованно оказывают гуманитарную помощь учреждениям, а также адресную помощь жителям республики.
"Предоставляем кровь нуждающимся для спасения других людских жизней", - поделился своей мотивацией один из следователей с РИА Новости.
Главный врач Республиканской станции переливания крови Сергей Пицул, в беседе с РИА Новости отметил, что они очень рады и горды тем, что в списки доноров вошли такие серьезные ведомства, как Следственный комитет России.
"Сегодня нам очень радостно и мы горды тем, что в наши ряды доноров, и можно с честью сказать, что в будущем - это почетные доноры, влились сотрудники таких серьезных и важных ведомств, как Следственный комитет России", - сообщил главврач.
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