https://ria.ru/20221014/krov-1824199596.html

Российские следователи сдали кровь для раненых военнослужащих

Российские следователи сдали кровь для раненых военнослужащих - РИА Новости, 14.10.2022

Российские следователи сдали кровь для раненых военнослужащих

Сотрудники Следственного комитета РФ в Луганске в пятницу сдали донорскую кровь для раненых военнослужащих и мирных жителей, пострадавших в результате обстрелов РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T20:41

2022-10-14T20:41

2022-10-14T21:35

специальная военная операция на украине

россия

здоровье - общество

ситуация в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824206015_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4352c98f908fd2d2a50fe43eed65c6de.png

ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета РФ в Луганске в пятницу сдали донорскую кровь для раненых военнослужащих и мирных жителей, пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований, сообщил РИА Новости сотрудник СК РФ."Прибыли сюда с целью оказать донорскую помощь, сдать кровь раненым военнослужащим, раненому мирному населению, которым требуется переливание крови", - рассказал следователь.Он уточнил, что следователи СК РФ с момента прибытия в Луганскую Народную Республику регулярно и централизованно оказывают гуманитарную помощь учреждениям, а также адресную помощь жителям республики.Главный врач Республиканской станции переливания крови Сергей Пицул, в беседе с РИА Новости отметил, что они очень рады и горды тем, что в списки доноров вошли такие серьезные ведомства, как Следственный комитет России."Сегодня нам очень радостно и мы горды тем, что в наши ряды доноров, и можно с честью сказать, что в будущем - это почетные доноры, влились сотрудники таких серьезных и важных ведомств, как Следственный комитет России", - сообщил главврач.

https://ria.ru/20221013/obstrel-1823845147.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники СК РФ в пункте сдачи крови для раненых в Луганске Сотрудники следственного комитета РФ в Луганске сдали донорскую кровь для военнослужащих и мирных жителей, раненных в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований 2022-10-14T20:41 true PT1M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф)