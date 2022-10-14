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Более 64 млрд рублей уйдет на развитие инфраструктуры в Красноярском крае - РИА Новости, 14.10.2022
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Более 64 млрд рублей уйдет на развитие инфраструктуры в Красноярском крае
Более 64 млрд рублей уйдет на развитие инфраструктуры в Красноярском крае - РИА Новости, 14.10.2022
Более 64 млрд рублей уйдет на развитие инфраструктуры в Красноярском крае
Власти Красноярского края планируют в 2023 году потратить более 64 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в регионе, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:38
2022-10-14T16:40
экономика
александр усс
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 14 окт – РИА Новости. Власти Красноярского края планируют в 2023 году потратить более 64 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в регионе, сообщает пресс-служба губернатора.В пятницу правительство Красноярского края внесло в региональный парламент проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. В 2023 году доходы запланированы в размере 340,4 млрд рублей, расходы составят 374,4 млрд рублей, дефицит – 34 млрд рублей (основной источник финансирования – остатки средств на начало года).В пресс-службе отмечают, что по поручению губернатора края Александра Усса впервые стартовые параметры по доходам и расходам в трехлетнем периоде сформированы в объеме более одного триллиона рублей."Бюджет развития края в 2023 году составит более 64 млрд рублей, что превышает первоначальные параметры текущего года на 12 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство, ремонты, укрепление материально-технической базы учреждений, обновление дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, иные капитальные расходы. Предусмотрены ресурсы на возведение крупных объектов: метро в Красноярске, перрон Красноярского аэропорта, Высокогорский мост через Енисей и другие", - говорится в сообщении.Также в приоритете остается выполнение социальных обязательств перед населением – более 60 млрд рублей предусмотрено на указанные цели в 2023 году."Несмотря на все сложности, нами сформирован сбалансированный бюджет. Традиционно он является социально ориентированным и гарантирует выполнение всех обязательств. Одновременно бюджетные параметры позволяют обеспечивать развитие экономики, укреплять инфраструктуру и поддерживать муниципальные образования края. Поэтому сегодня его можно назвать бюджетом инфраструктурного роста", - цитирует пресс-служба вице-премьера краевого кабмина Владимира Бахаря.
https://ria.ru/20220902/transplantatsiya-1813983459.html
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экономика, александр усс, красноярский край, красноярск
Экономика, Александр Усс, Красноярский край, Красноярск
16:38 14.10.2022 (обновлено: 16:40 14.10.2022)
 
Более 64 млрд рублей уйдет на развитие инфраструктуры в Красноярском крае

Более 64 млрд рублей уйдет на развитие инфраструктуры в Красноярском крае в 2023 году

© РИА Новости / Александр ПаниотовТриумфальная Арка 375-летия Красноярска
Триумфальная Арка 375-летия Красноярска - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Александр Паниотов
Триумфальная Арка 375-летия Красноярска. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 14 окт – РИА Новости. Власти Красноярского края планируют в 2023 году потратить более 64 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в регионе, сообщает пресс-служба губернатора.
В пятницу правительство Красноярского края внесло в региональный парламент проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. В 2023 году доходы запланированы в размере 340,4 млрд рублей, расходы составят 374,4 млрд рублей, дефицит – 34 млрд рублей (основной источник финансирования – остатки средств на начало года).
В пресс-службе отмечают, что по поручению губернатора края Александра Усса впервые стартовые параметры по доходам и расходам в трехлетнем периоде сформированы в объеме более одного триллиона рублей.
"Бюджет развития края в 2023 году составит более 64 млрд рублей, что превышает первоначальные параметры текущего года на 12 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство, ремонты, укрепление материально-технической базы учреждений, обновление дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, иные капитальные расходы. Предусмотрены ресурсы на возведение крупных объектов: метро в Красноярске, перрон Красноярского аэропорта, Высокогорский мост через Енисей и другие", - говорится в сообщении.
Один день на Красноярской ГЭС
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Енисей – визитная карточка Красноярска. На этой великой сибирской реке расположен каскад ГЭС. Третья ступень этого каскада – Красноярская ГЭС. Она снабжает энергией жилые дома и промышленные предприятия города-миллионника. Сегодня мы проведем на стации целый день и увидим, как она выглядит изнутри.

Коммунальный мост через реку Енисей в праздничной иллюминации в честь Дня России в Красноярске
1 из 16

Енисей – визитная карточка Красноярска. На этой великой сибирской реке расположен каскад ГЭС. Третья ступень этого каскада – Красноярская ГЭС. Она снабжает энергией жилые дома и промышленные предприятия города-миллионника. Сегодня мы проведем на стации целый день и увидим, как она выглядит изнутри.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Красноярская ГЭС расположена вблизи города Дивногорска, в 40 километрах от краевого центра. По пути в Дивногорск можно увидеть знаменитый памятник Царь-Рыбе по мотивам знаменитой повести Виктора Астафьева. Памятник напоминает о важности бережного отношении к природе.

Памятник Царь-рыба на смотровой площадке у Енисея вблизи поселка Слизнево в Красноярском крае
2 из 16

Красноярская ГЭС расположена вблизи города Дивногорска, в 40 километрах от краевого центра. По пути в Дивногорск можно увидеть знаменитый памятник Царь-Рыбе по мотивам знаменитой повести Виктора Астафьева. Памятник напоминает о важности бережного отношении к природе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Об отношении местных жителей к экологии свидетельствует Государственный природный заповедник "Красноярские Столбы". Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — столбов. И сегодня это старейшая в России охраняемая природная территория.

Национальный парк Красноярские Столбы
3 из 16

Об отношении местных жителей к экологии свидетельствует Государственный природный заповедник "Красноярские Столбы". Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — столбов. И сегодня это старейшая в России охраняемая природная территория.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Наиболее впечатляющий вид открывается с водосливной части плотины Красноярской ГЭС, способной пропустить 14 тысяч кубометров воды в секунду. Грандиозное сооружение снабжено судоподъемником. В длину гравитационная бетонная плотина составляет 1065 метров. Высота сооружения – 124 метра.

Мужчина снимает на мобильный телефон сброс воды на Красноярской ГЭС
4 из 16

Наиболее впечатляющий вид открывается с водосливной части плотины Красноярской ГЭС, способной пропустить 14 тысяч кубометров воды в секунду. Грандиозное сооружение снабжено судоподъемником. В длину гравитационная бетонная плотина составляет 1065 метров. Высота сооружения – 124 метра.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов

Объем водохранилища просто колоссальный – 73,3 миллиона кубометров, а длина превышает 300 километров. В монолитной бетонной плотине расположены турбинные водоводы – трубы диаметром 7,5 метров, подающие воду к турбине.

Турбинные водоводы Красноярской ГЭС En + Group
5 из 16

Объем водохранилища просто колоссальный – 73,3 миллиона кубометров, а длина превышает 300 километров. В монолитной бетонной плотине расположены турбинные водоводы – трубы диаметром 7,5 метров, подающие воду к турбине.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

В машинном зале вырабатывается электроэнергия. В год Красноярская ГЭС производит 18,4 миллиарда кВт/ч. Это 13,5% от всей российской гидрогенерации.

Машинный зал Красноярской ГЭС En + Group
6 из 16

В машинном зале вырабатывается электроэнергия. В год Красноярская ГЭС производит 18,4 миллиарда кВт/ч. Это 13,5% от всей российской гидрогенерации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Один из двенадцати осевых гидроагрегатов, установленных на станции. Мощность агрегата – 500 МВт. Диаметр колеса 8,65 метра, масса – 240 тонн.

Кратер гидроагрегата на Красноярской ГЭС En + Group
7 из 16

Один из двенадцати осевых гидроагрегатов, установленных на станции. Мощность агрегата – 500 МВт. Диаметр колеса 8,65 метра, масса – 240 тонн.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Верхняя часть гидротурбины. Сам механизм располагается внизу – на отметке 139,5 метров ниже уровня моря.

Рабочее колесо турбины на Красноярской ГЭС En + Group
8 из 16

Верхняя часть гидротурбины. Сам механизм располагается внизу – на отметке 139,5 метров ниже уровня моря.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

От генераторов выработанная электроэнергия поступает в повышающие трансформаторы по шинопроводам.

Машинный зал Красноярской ГЭС En + Group
9 из 16

От генераторов выработанная электроэнергия поступает в повышающие трансформаторы по шинопроводам.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Коридор под плотиной, по которому можно пройти к гидротурбине, абсолютно надежен. Ряд инвестиционных проектов Красноярской ГЭС направлен именно на обеспечение безопасности.

Одно из отделений Красноярской ГЭС En + Group
10 из 16

Коридор под плотиной, по которому можно пройти к гидротурбине, абсолютно надежен. Ряд инвестиционных проектов Красноярской ГЭС направлен именно на обеспечение безопасности.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

За всеми приборами осуществляется непрерывный и круглосуточный контроль. Внедряются системы диагностического контроля оборудования и программно-аппаратного комплекса сейсмометрического мониторинга.

Сотрудник Красноярской ГЭС En + Group в машинном отделении
11 из 16

За всеми приборами осуществляется непрерывный и круглосуточный контроль. Внедряются системы диагностического контроля оборудования и программно-аппаратного комплекса сейсмометрического мониторинга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов

В прошлом году, благодаря компании EN+ Group и ее основателю Олегу Дерипаске, в Дивногорске появилась современная детская площадка. Стоимость строительства составила 5,5 миллионов рублей. Благодаря нескользящему покрытию, площадка абсолютно безопасна для детей.

Детская площадка в Дивногорске
12 из 16

В прошлом году, благодаря компании EN+ Group и ее основателю Олегу Дерипаске, в Дивногорске появилась современная детская площадка. Стоимость строительства составила 5,5 миллионов рублей. Благодаря нескользящему покрытию, площадка абсолютно безопасна для детей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Также в 2021 году компания En+ Group модернизировала лыжную базу техникума лесных технологий в Дивногорске. Итоги работы высоко оценил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Лыжная база техникума лесных технологий в Дивногорске
13 из 16

Также в 2021 году компания En+ Group модернизировала лыжную базу техникума лесных технологий в Дивногорске. Итоги работы высоко оценил губернатор Красноярского края Александр Усс.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Красноярская ГЭС дает энергию промышленным предприятиям города. Одним из крупнейших потребителей энергии является Красноярский алюминиевый завод ("Русал").

На Красноярской ГЭС En + Group
14 из 16

Красноярская ГЭС дает энергию промышленным предприятиям города. Одним из крупнейших потребителей энергии является Красноярский алюминиевый завод ("Русал").

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Красноярская ГЭС строилась 16 лет – с 1956 по 1972 гг. В 1956 году был основан город гидростроителей Дивногорск. 25 марта 1963 года произошло феноменальное перекрытие Енисея. Первую лопату бетона в станционную часть плотины уложил первый космонавт Юрий Гагарин.

Люди гуляют по набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.
15 из 16

Красноярская ГЭС строилась 16 лет – с 1956 по 1972 гг. В 1956 году был основан город гидростроителей Дивногорск. 25 марта 1963 года произошло феноменальное перекрытие Енисея. Первую лопату бетона в станционную часть плотины уложил первый космонавт Юрий Гагарин.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

В июле 1972 года Красноярская ГЭС была принята в постоянную эксплуатацию, и сейчас отмечает 50-летие. Установленная мощность станции составляет 6 миллионов кВт. ГЭС входит в мировой топ-10 по установленной мощности.

Архитектурная подсветка украшает плотину Красноярской ГЭС на реке Енисей
16 из 16

В июле 1972 года Красноярская ГЭС была принята в постоянную эксплуатацию, и сейчас отмечает 50-летие. Установленная мощность станции составляет 6 миллионов кВт. ГЭС входит в мировой топ-10 по установленной мощности.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 16

Енисей – визитная карточка Красноярска. На этой великой сибирской реке расположен каскад ГЭС. Третья ступень этого каскада – Красноярская ГЭС. Она снабжает энергией жилые дома и промышленные предприятия города-миллионника. Сегодня мы проведем на стации целый день и увидим, как она выглядит изнутри.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
2 из 16

Красноярская ГЭС расположена вблизи города Дивногорска, в 40 километрах от краевого центра. По пути в Дивногорск можно увидеть знаменитый памятник Царь-Рыбе по мотивам знаменитой повести Виктора Астафьева. Памятник напоминает о важности бережного отношении к природе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 16

Об отношении местных жителей к экологии свидетельствует Государственный природный заповедник "Красноярские Столбы". Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — столбов. И сегодня это старейшая в России охраняемая природная территория.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 16

Наиболее впечатляющий вид открывается с водосливной части плотины Красноярской ГЭС, способной пропустить 14 тысяч кубометров воды в секунду. Грандиозное сооружение снабжено судоподъемником. В длину гравитационная бетонная плотина составляет 1065 метров. Высота сооружения – 124 метра.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
5 из 16

Объем водохранилища просто колоссальный – 73,3 миллиона кубометров, а длина превышает 300 километров. В монолитной бетонной плотине расположены турбинные водоводы – трубы диаметром 7,5 метров, подающие воду к турбине.

© РИА Новости / Евгений Биятов
6 из 16

В машинном зале вырабатывается электроэнергия. В год Красноярская ГЭС производит 18,4 миллиарда кВт/ч. Это 13,5% от всей российской гидрогенерации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
7 из 16

Один из двенадцати осевых гидроагрегатов, установленных на станции. Мощность агрегата – 500 МВт. Диаметр колеса 8,65 метра, масса – 240 тонн.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 16

Верхняя часть гидротурбины. Сам механизм располагается внизу – на отметке 139,5 метров ниже уровня моря.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 16

От генераторов выработанная электроэнергия поступает в повышающие трансформаторы по шинопроводам.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 16

Коридор под плотиной, по которому можно пройти к гидротурбине, абсолютно надежен. Ряд инвестиционных проектов Красноярской ГЭС направлен именно на обеспечение безопасности.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 16

За всеми приборами осуществляется непрерывный и круглосуточный контроль. Внедряются системы диагностического контроля оборудования и программно-аппаратного комплекса сейсмометрического мониторинга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
12 из 16

В прошлом году, благодаря компании EN+ Group и ее основателю Олегу Дерипаске, в Дивногорске появилась современная детская площадка. Стоимость строительства составила 5,5 миллионов рублей. Благодаря нескользящему покрытию, площадка абсолютно безопасна для детей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
13 из 16

Также в 2021 году компания En+ Group модернизировала лыжную базу техникума лесных технологий в Дивногорске. Итоги работы высоко оценил губернатор Красноярского края Александр Усс.

© РИА Новости / Евгений Биятов
14 из 16

Красноярская ГЭС дает энергию промышленным предприятиям города. Одним из крупнейших потребителей энергии является Красноярский алюминиевый завод ("Русал").

© РИА Новости / Евгений Биятов
15 из 16

Красноярская ГЭС строилась 16 лет – с 1956 по 1972 гг. В 1956 году был основан город гидростроителей Дивногорск. 25 марта 1963 года произошло феноменальное перекрытие Енисея. Первую лопату бетона в станционную часть плотины уложил первый космонавт Юрий Гагарин.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
16 из 16

В июле 1972 года Красноярская ГЭС была принята в постоянную эксплуатацию, и сейчас отмечает 50-летие. Установленная мощность станции составляет 6 миллионов кВт. ГЭС входит в мировой топ-10 по установленной мощности.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Также в приоритете остается выполнение социальных обязательств перед населением – более 60 млрд рублей предусмотрено на указанные цели в 2023 году.
"Несмотря на все сложности, нами сформирован сбалансированный бюджет. Традиционно он является социально ориентированным и гарантирует выполнение всех обязательств. Одновременно бюджетные параметры позволяют обеспечивать развитие экономики, укреплять инфраструктуру и поддерживать муниципальные образования края. Поэтому сегодня его можно назвать бюджетом инфраструктурного роста", - цитирует пресс-служба вице-премьера краевого кабмина Владимира Бахаря.
Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 12:47
В Красноярске появится центр трансплантации костного мозга для детей
 
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