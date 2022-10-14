https://ria.ru/20221014/krasnoyarsk-1824108966.html

Более 64 млрд рублей уйдет на развитие инфраструктуры в Красноярском крае

Более 64 млрд рублей уйдет на развитие инфраструктуры в Красноярском крае - РИА Новости, 14.10.2022

Более 64 млрд рублей уйдет на развитие инфраструктуры в Красноярском крае

Власти Красноярского края планируют в 2023 году потратить более 64 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в регионе, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:38

2022-10-14T16:38

2022-10-14T16:40

экономика

александр усс

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 14 окт – РИА Новости. Власти Красноярского края планируют в 2023 году потратить более 64 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в регионе, сообщает пресс-служба губернатора.В пятницу правительство Красноярского края внесло в региональный парламент проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. В 2023 году доходы запланированы в размере 340,4 млрд рублей, расходы составят 374,4 млрд рублей, дефицит – 34 млрд рублей (основной источник финансирования – остатки средств на начало года).В пресс-службе отмечают, что по поручению губернатора края Александра Усса впервые стартовые параметры по доходам и расходам в трехлетнем периоде сформированы в объеме более одного триллиона рублей."Бюджет развития края в 2023 году составит более 64 млрд рублей, что превышает первоначальные параметры текущего года на 12 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство, ремонты, укрепление материально-технической базы учреждений, обновление дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, иные капитальные расходы. Предусмотрены ресурсы на возведение крупных объектов: метро в Красноярске, перрон Красноярского аэропорта, Высокогорский мост через Енисей и другие", - говорится в сообщении.Также в приоритете остается выполнение социальных обязательств перед населением – более 60 млрд рублей предусмотрено на указанные цели в 2023 году."Несмотря на все сложности, нами сформирован сбалансированный бюджет. Традиционно он является социально ориентированным и гарантирует выполнение всех обязательств. Одновременно бюджетные параметры позволяют обеспечивать развитие экономики, укреплять инфраструктуру и поддерживать муниципальные образования края. Поэтому сегодня его можно назвать бюджетом инфраструктурного роста", - цитирует пресс-служба вице-премьера краевого кабмина Владимира Бахаря.

https://ria.ru/20220902/transplantatsiya-1813983459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, александр усс, красноярский край, красноярск