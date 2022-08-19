Один день на Красноярской ГЭС
Енисей – визитная карточка Красноярска. На этой великой сибирской реке расположен каскад ГЭС. Третья ступень этого каскада – Красноярская ГЭС. Она снабжает энергией жилые дома и промышленные предприятия города-миллионника. Сегодня мы проведем на стации целый день и увидим, как она выглядит изнутри.
Енисей – визитная карточка Красноярска. На этой великой сибирской реке расположен каскад ГЭС. Третья ступень этого каскада – Красноярская ГЭС. Она снабжает энергией жилые дома и промышленные предприятия города-миллионника. Сегодня мы проведем на стации целый день и увидим, как она выглядит изнутри.
Красноярская ГЭС расположена вблизи города Дивногорска, в 40 километрах от краевого центра. По пути в Дивногорск можно увидеть знаменитый памятник Царь-Рыбе по мотивам знаменитой повести Виктора Астафьева. Памятник напоминает о важности бережного отношении к природе.
Красноярская ГЭС расположена вблизи города Дивногорска, в 40 километрах от краевого центра. По пути в Дивногорск можно увидеть знаменитый памятник Царь-Рыбе по мотивам знаменитой повести Виктора Астафьева. Памятник напоминает о важности бережного отношении к природе.
Об отношении местных жителей к экологии свидетельствует Государственный природный заповедник "Красноярские Столбы". Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — столбов. И сегодня это старейшая в России охраняемая природная территория.
Об отношении местных жителей к экологии свидетельствует Государственный природный заповедник "Красноярские Столбы". Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — столбов. И сегодня это старейшая в России охраняемая природная территория.
Наиболее впечатляющий вид открывается с водосливной части плотины Красноярской ГЭС, способной пропустить 14 тысяч кубометров воды в секунду. Грандиозное сооружение снабжено судоподъемником. В длину гравитационная бетонная плотина составляет 1065 метров. Высота сооружения – 124 метра.
Наиболее впечатляющий вид открывается с водосливной части плотины Красноярской ГЭС, способной пропустить 14 тысяч кубометров воды в секунду. Грандиозное сооружение снабжено судоподъемником. В длину гравитационная бетонная плотина составляет 1065 метров. Высота сооружения – 124 метра.
Объем водохранилища просто колоссальный – 73,3 миллиона кубометров, а длина превышает 300 километров. В монолитной бетонной плотине расположены турбинные водоводы – трубы диаметром 7,5 метров, подающие воду к турбине.
Объем водохранилища просто колоссальный – 73,3 миллиона кубометров, а длина превышает 300 километров. В монолитной бетонной плотине расположены турбинные водоводы – трубы диаметром 7,5 метров, подающие воду к турбине.
В машинном зале вырабатывается электроэнергия. В год Красноярская ГЭС производит 18,4 миллиарда кВт/ч. Это 13,5% от всей российской гидрогенерации.
В машинном зале вырабатывается электроэнергия. В год Красноярская ГЭС производит 18,4 миллиарда кВт/ч. Это 13,5% от всей российской гидрогенерации.
Один из двенадцати осевых гидроагрегатов, установленных на станции. Мощность агрегата – 500 МВт. Диаметр колеса 8,65 метра, масса – 240 тонн.
Один из двенадцати осевых гидроагрегатов, установленных на станции. Мощность агрегата – 500 МВт. Диаметр колеса 8,65 метра, масса – 240 тонн.
Верхняя часть гидротурбины. Сам механизм располагается внизу – на отметке 139,5 метров ниже уровня моря.
Верхняя часть гидротурбины. Сам механизм располагается внизу – на отметке 139,5 метров ниже уровня моря.
От генераторов выработанная электроэнергия поступает в повышающие трансформаторы по шинопроводам.
От генераторов выработанная электроэнергия поступает в повышающие трансформаторы по шинопроводам.
Коридор под плотиной, по которому можно пройти к гидротурбине, абсолютно надежен. Ряд инвестиционных проектов Красноярской ГЭС направлен именно на обеспечение безопасности.
Коридор под плотиной, по которому можно пройти к гидротурбине, абсолютно надежен. Ряд инвестиционных проектов Красноярской ГЭС направлен именно на обеспечение безопасности.
За всеми приборами осуществляется непрерывный и круглосуточный контроль. Внедряются системы диагностического контроля оборудования и программно-аппаратного комплекса сейсмометрического мониторинга.
За всеми приборами осуществляется непрерывный и круглосуточный контроль. Внедряются системы диагностического контроля оборудования и программно-аппаратного комплекса сейсмометрического мониторинга.
В прошлом году, благодаря компании EN+ Group и ее основателю Олегу Дерипаске, в Дивногорске появилась современная детская площадка. Стоимость строительства составила 5,5 миллионов рублей. Благодаря нескользящему покрытию, площадка абсолютно безопасна для детей.
В прошлом году, благодаря компании EN+ Group и ее основателю Олегу Дерипаске, в Дивногорске появилась современная детская площадка. Стоимость строительства составила 5,5 миллионов рублей. Благодаря нескользящему покрытию, площадка абсолютно безопасна для детей.
Также в 2021 году компания En+ Group модернизировала лыжную базу техникума лесных технологий в Дивногорске. Итоги работы высоко оценил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Также в 2021 году компания En+ Group модернизировала лыжную базу техникума лесных технологий в Дивногорске. Итоги работы высоко оценил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Красноярская ГЭС дает энергию промышленным предприятиям города. Одним из крупнейших потребителей энергии является Красноярский алюминиевый завод ("Русал").
Красноярская ГЭС дает энергию промышленным предприятиям города. Одним из крупнейших потребителей энергии является Красноярский алюминиевый завод ("Русал").
Красноярская ГЭС строилась 16 лет – с 1956 по 1972 гг. В 1956 году был основан город гидростроителей Дивногорск. 25 марта 1963 года произошло феноменальное перекрытие Енисея. Первую лопату бетона в станционную часть плотины уложил первый космонавт Юрий Гагарин.
Красноярская ГЭС строилась 16 лет – с 1956 по 1972 гг. В 1956 году был основан город гидростроителей Дивногорск. 25 марта 1963 года произошло феноменальное перекрытие Енисея. Первую лопату бетона в станционную часть плотины уложил первый космонавт Юрий Гагарин.
В июле 1972 года Красноярская ГЭС была принята в постоянную эксплуатацию, и сейчас отмечает 50-летие. Установленная мощность станции составляет 6 миллионов кВт. ГЭС входит в мировой топ-10 по установленной мощности.
В июле 1972 года Красноярская ГЭС была принята в постоянную эксплуатацию, и сейчас отмечает 50-летие. Установленная мощность станции составляет 6 миллионов кВт. ГЭС входит в мировой топ-10 по установленной мощности.