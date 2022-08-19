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Один день на Красноярской ГЭС - РИА Новости, 19.08.2022
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Один день на Красноярской ГЭС
Один день на Красноярской ГЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Один день на Красноярской ГЭС
Красноярская ГЭС входит в так называемый Енисейский каскад — комплекс гидроэлектростанций, расположенных на реке Енисей. Это вторая по мощности электростанция... РИА Новости, 19.08.2022
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Красноярская ГЭС входит в так называемый Енисейский каскад — комплекс гидроэлектростанций, расположенных на реке Енисей. Это вторая по мощности электростанция России после Саяно-Шушенской ГЭС.
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Новый курс, Фото, Общество, Красноярская ГЭС, En+ Group, Красноярск
17:56 19.08.2022 (обновлено: 18:00 19.08.2022)
 

Один день на Красноярской ГЭС

Читать ria.ru в
Красноярская ГЭС входит в так называемый Енисейский каскад — комплекс гидроэлектростанций, расположенных на реке Енисей. Это вторая по мощности электростанция России после Саяно-Шушенской ГЭС.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Енисей – визитная карточка Красноярска. На этой великой сибирской реке расположен каскад ГЭС. Третья ступень этого каскада – Красноярская ГЭС. Она снабжает энергией жилые дома и промышленные предприятия города-миллионника. Сегодня мы проведем на стации целый день и увидим, как она выглядит изнутри.

Коммунальный мост через реку Енисей в праздничной иллюминации в честь Дня России в Красноярске
1 из 16

Енисей – визитная карточка Красноярска. На этой великой сибирской реке расположен каскад ГЭС. Третья ступень этого каскада – Красноярская ГЭС. Она снабжает энергией жилые дома и промышленные предприятия города-миллионника. Сегодня мы проведем на стации целый день и увидим, как она выглядит изнутри.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Красноярская ГЭС расположена вблизи города Дивногорска, в 40 километрах от краевого центра. По пути в Дивногорск можно увидеть знаменитый памятник Царь-Рыбе по мотивам знаменитой повести Виктора Астафьева. Памятник напоминает о важности бережного отношении к природе.

Памятник Царь-рыба на смотровой площадке у Енисея вблизи поселка Слизнево в Красноярском крае
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Красноярская ГЭС расположена вблизи города Дивногорска, в 40 километрах от краевого центра. По пути в Дивногорск можно увидеть знаменитый памятник Царь-Рыбе по мотивам знаменитой повести Виктора Астафьева. Памятник напоминает о важности бережного отношении к природе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Об отношении местных жителей к экологии свидетельствует Государственный природный заповедник "Красноярские Столбы". Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — столбов. И сегодня это старейшая в России охраняемая природная территория.

Национальный парк Красноярские Столбы
3 из 16

Об отношении местных жителей к экологии свидетельствует Государственный природный заповедник "Красноярские Столбы". Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — столбов. И сегодня это старейшая в России охраняемая природная территория.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Наиболее впечатляющий вид открывается с водосливной части плотины Красноярской ГЭС, способной пропустить 14 тысяч кубометров воды в секунду. Грандиозное сооружение снабжено судоподъемником. В длину гравитационная бетонная плотина составляет 1065 метров. Высота сооружения – 124 метра.

Мужчина снимает на мобильный телефон сброс воды на Красноярской ГЭС
4 из 16

Наиболее впечатляющий вид открывается с водосливной части плотины Красноярской ГЭС, способной пропустить 14 тысяч кубометров воды в секунду. Грандиозное сооружение снабжено судоподъемником. В длину гравитационная бетонная плотина составляет 1065 метров. Высота сооружения – 124 метра.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов

Объем водохранилища просто колоссальный – 73,3 миллиона кубометров, а длина превышает 300 километров. В монолитной бетонной плотине расположены турбинные водоводы – трубы диаметром 7,5 метров, подающие воду к турбине.

Турбинные водоводы Красноярской ГЭС En + Group
5 из 16

Объем водохранилища просто колоссальный – 73,3 миллиона кубометров, а длина превышает 300 километров. В монолитной бетонной плотине расположены турбинные водоводы – трубы диаметром 7,5 метров, подающие воду к турбине.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

В машинном зале вырабатывается электроэнергия. В год Красноярская ГЭС производит 18,4 миллиарда кВт/ч. Это 13,5% от всей российской гидрогенерации.

Машинный зал Красноярской ГЭС En + Group
6 из 16

В машинном зале вырабатывается электроэнергия. В год Красноярская ГЭС производит 18,4 миллиарда кВт/ч. Это 13,5% от всей российской гидрогенерации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Один из двенадцати осевых гидроагрегатов, установленных на станции. Мощность агрегата – 500 МВт. Диаметр колеса 8,65 метра, масса – 240 тонн.

Кратер гидроагрегата на Красноярской ГЭС En + Group
7 из 16

Один из двенадцати осевых гидроагрегатов, установленных на станции. Мощность агрегата – 500 МВт. Диаметр колеса 8,65 метра, масса – 240 тонн.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Верхняя часть гидротурбины. Сам механизм располагается внизу – на отметке 139,5 метров ниже уровня моря.

Рабочее колесо турбины на Красноярской ГЭС En + Group
8 из 16

Верхняя часть гидротурбины. Сам механизм располагается внизу – на отметке 139,5 метров ниже уровня моря.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

От генераторов выработанная электроэнергия поступает в повышающие трансформаторы по шинопроводам.

Машинный зал Красноярской ГЭС En + Group
9 из 16

От генераторов выработанная электроэнергия поступает в повышающие трансформаторы по шинопроводам.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Коридор под плотиной, по которому можно пройти к гидротурбине, абсолютно надежен. Ряд инвестиционных проектов Красноярской ГЭС направлен именно на обеспечение безопасности.

Одно из отделений Красноярской ГЭС En + Group
10 из 16

Коридор под плотиной, по которому можно пройти к гидротурбине, абсолютно надежен. Ряд инвестиционных проектов Красноярской ГЭС направлен именно на обеспечение безопасности.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

За всеми приборами осуществляется непрерывный и круглосуточный контроль. Внедряются системы диагностического контроля оборудования и программно-аппаратного комплекса сейсмометрического мониторинга.

Сотрудник Красноярской ГЭС En + Group в машинном отделении
11 из 16

За всеми приборами осуществляется непрерывный и круглосуточный контроль. Внедряются системы диагностического контроля оборудования и программно-аппаратного комплекса сейсмометрического мониторинга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов

В прошлом году, благодаря компании EN+ Group и ее основателю Олегу Дерипаске, в Дивногорске появилась современная детская площадка. Стоимость строительства составила 5,5 миллионов рублей. Благодаря нескользящему покрытию, площадка абсолютно безопасна для детей.

Детская площадка в Дивногорске
12 из 16

В прошлом году, благодаря компании EN+ Group и ее основателю Олегу Дерипаске, в Дивногорске появилась современная детская площадка. Стоимость строительства составила 5,5 миллионов рублей. Благодаря нескользящему покрытию, площадка абсолютно безопасна для детей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Также в 2021 году компания En+ Group модернизировала лыжную базу техникума лесных технологий в Дивногорске. Итоги работы высоко оценил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Лыжная база техникума лесных технологий в Дивногорске
13 из 16

Также в 2021 году компания En+ Group модернизировала лыжную базу техникума лесных технологий в Дивногорске. Итоги работы высоко оценил губернатор Красноярского края Александр Усс.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Красноярская ГЭС дает энергию промышленным предприятиям города. Одним из крупнейших потребителей энергии является Красноярский алюминиевый завод ("Русал").

На Красноярской ГЭС En + Group
14 из 16

Красноярская ГЭС дает энергию промышленным предприятиям города. Одним из крупнейших потребителей энергии является Красноярский алюминиевый завод ("Русал").

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Красноярская ГЭС строилась 16 лет – с 1956 по 1972 гг. В 1956 году был основан город гидростроителей Дивногорск. 25 марта 1963 года произошло феноменальное перекрытие Енисея. Первую лопату бетона в станционную часть плотины уложил первый космонавт Юрий Гагарин.

Люди гуляют по набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.
15 из 16

Красноярская ГЭС строилась 16 лет – с 1956 по 1972 гг. В 1956 году был основан город гидростроителей Дивногорск. 25 марта 1963 года произошло феноменальное перекрытие Енисея. Первую лопату бетона в станционную часть плотины уложил первый космонавт Юрий Гагарин.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В июле 1972 года Красноярская ГЭС была принята в постоянную эксплуатацию, и сейчас отмечает 50-летие. Установленная мощность станции составляет 6 миллионов кВт. ГЭС входит в мировой топ-10 по установленной мощности.

Архитектурная подсветка украшает плотину Красноярской ГЭС на реке Енисей
16 из 16

В июле 1972 года Красноярская ГЭС была принята в постоянную эксплуатацию, и сейчас отмечает 50-летие. Установленная мощность станции составляет 6 миллионов кВт. ГЭС входит в мировой топ-10 по установленной мощности.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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