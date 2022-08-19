https://ria.ru/20220819/ges-1806486904.html

Один день на Красноярской ГЭС

Один день на Красноярской ГЭС - РИА Новости, 19.08.2022

Один день на Красноярской ГЭС

Красноярская ГЭС входит в так называемый Енисейский каскад — комплекс гидроэлектростанций, расположенных на реке Енисей. Это вторая по мощности электростанция... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:56

2022-08-19T17:56

2022-08-19T18:00

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Красноярская ГЭС входит в так называемый Енисейский каскад — комплекс гидроэлектростанций, расположенных на реке Енисей. Это вторая по мощности электростанция России после Саяно-Шушенской ГЭС.

красноярск

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2022

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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