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Украина заявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Краматорском - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/kramatorsk-1823921362.html
Украина заявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Краматорском
Украина заявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Краматорском - РИА Новости, 14.10.2022
Украина заявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Краматорском
"Украинские железные дороги" сообщили о восстановлении прерванного в начале апреля после удара по вокзалу железнодорожного сообщения с Краматорском. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:18
2022-10-14T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
донецкая народная республика
украинская железная дорога
укрзализныця
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Украинские железные дороги" сообщили о восстановлении прерванного в начале апреля после удара по вокзалу железнодорожного сообщения с Краматорском."Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском в Донецкой области. Поезда сюда не курсировали с начала апреля", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. По данным перевозчика, поезд свяжет Краматорск с Киевом и будет делать один полный рейс за день.В начале апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом, погибли около 30 человек. Киев заявил, что удар нанесли российские военные. В Минобороны РФ отметили, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе вокзала и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными. Как заявляли власти ДНР, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У".
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822909597.html
краматорск
донецкая народная республика
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в мире, краматорск, донецкая народная республика, украинская железная дорога, укрзализныця, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Украинская железная дорога, Укрзализныця, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:18 14.10.2022
 
Украина заявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Краматорском

На Украине возобновили движение отмененного в начале апреля поезда Киев — Краматорск

© РИА Новости / СтрингерЖелезнодорожный вокзал в Киеве
Железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Железнодорожный вокзал в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Украинские железные дороги" сообщили о восстановлении прерванного в начале апреля после удара по вокзалу железнодорожного сообщения с Краматорском.
"Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском в Донецкой области. Поезда сюда не курсировали с начала апреля", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. По данным перевозчика, поезд свяжет Краматорск с Киевом и будет делать один полный рейс за день.
В начале апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом, погибли около 30 человек. Киев заявил, что удар нанесли российские военные. В Минобороны РФ отметили, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе вокзала и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными. Как заявляли власти ДНР, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У".
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 17:58Специальная военная операция на Украине
На Украине сообщили о задержке в пути 20 поездов после обстрелов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскДонецкая Народная РеспубликаУкраинская железная дорогаУкрзализныцяУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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