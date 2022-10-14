https://ria.ru/20221014/kramatorsk-1823921362.html
Украина заявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Краматорском
Украина заявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Краматорском - РИА Новости, 14.10.2022
Украина заявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Краматорском
"Украинские железные дороги" сообщили о восстановлении прерванного в начале апреля после удара по вокзалу железнодорожного сообщения с Краматорском. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:18
2022-10-14T10:18
2022-10-14T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
донецкая народная республика
украинская железная дорога
укрзализныця
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Украинские железные дороги" сообщили о восстановлении прерванного в начале апреля после удара по вокзалу железнодорожного сообщения с Краматорском."Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском в Донецкой области. Поезда сюда не курсировали с начала апреля", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. По данным перевозчика, поезд свяжет Краматорск с Киевом и будет делать один полный рейс за день.В начале апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом, погибли около 30 человек. Киев заявил, что удар нанесли российские военные. В Минобороны РФ отметили, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе вокзала и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными. Как заявляли власти ДНР, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У".
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822909597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украина заявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Краматорском
На Украине возобновили движение отмененного в начале апреля поезда Киев — Краматорск