https://ria.ru/20221014/kramatorsk-1823921362.html

Украина заявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Краматорском

Украина заявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Краматорском - РИА Новости, 14.10.2022

Украина заявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Краматорском

"Украинские железные дороги" сообщили о восстановлении прерванного в начале апреля после удара по вокзалу железнодорожного сообщения с Краматорском. РИА Новости, 14.10.2022

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2022-10-14T10:18

2022-10-14T10:18

специальная военная операция на украине

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укрзализныця

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Украинские железные дороги" сообщили о восстановлении прерванного в начале апреля после удара по вокзалу железнодорожного сообщения с Краматорском."Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском в Донецкой области. Поезда сюда не курсировали с начала апреля", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. По данным перевозчика, поезд свяжет Краматорск с Киевом и будет делать один полный рейс за день.В начале апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом, погибли около 30 человек. Киев заявил, что удар нанесли российские военные. В Минобороны РФ отметили, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе вокзала и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными. Как заявляли власти ДНР, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У".

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822909597.html

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Кирилл Волков

в мире, краматорск, донецкая народная республика, украинская железная дорога, укрзализныця, украина, ситуация в днр и лнр