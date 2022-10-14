Рейтинг@Mail.ru
Астраханская компания наладила выпуск резиновых ковриков для мобилизованных - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/kovriki-1824163854.html
Астраханская компания наладила выпуск резиновых ковриков для мобилизованных
Астраханская компания наладила выпуск резиновых ковриков для мобилизованных - РИА Новости, 14.10.2022
Астраханская компания наладила выпуск резиновых ковриков для мобилизованных
Компания из Астраханской области в помощь мобилизованным наладила выпуск резиновых ковриков, которые, в частности, сохраняют тепло и могут защитить спальники от РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:25
2022-10-14T18:25
специальная военная операция на украине
астраханская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dd792c0315d45b9dc3818c7a3b17bd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Компания из Астраханской области в помощь мобилизованным наладила выпуск резиновых ковриков, которые, в частности, сохраняют тепло и могут защитить спальники от влаги, сообщает администрация губернатора региона.Ранее основным направлением деятельности компании являлось производство эва-листов и пищевой пленки."Как только от благотворительного фонда "Созвездие добра" поступил заказ на изготовление ковриков, мы отодвинули всю основную работу и вывели сотрудников трудиться во вторую и третью смены", - приводятся в сообщении слова начальника коммерческого отдела компании Александра Маклакова.Первая партия из 80 изделий уже отправлена по назначению. В ближайших планах - увеличить выпуск до 1 тысячи экземпляров в неделю. Толщина одного изделия – 6 миллиметров, габариты – 150х50. Коврик с такими параметрами поможет сохранить тепло, а также защитит спальник от влаги. Кроме того, благодаря эластичному легкому материалу он быстро сворачивается в рулон и не затрудняет движение. Пока что коврики выпускаются в нейтральной цветовой гамме, к зиме компания планирует наладить выпуск белых ковриков.Ранее сообщалось, что исправительные колонии Астраханской области приступили к пошиву спальных мешков для военнослужащих. Спальники шьют из непромокаемой ткани, наполнитель - синтепон. Они рассчитаны на мороз до -30 градусов. Кроме того, в спальник вшивается коврик-подкладка, благодаря которому в нем можно спать на земле.
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823149774.html
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821334594.html
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_2ca0490a2ecda032c32e6bbe744a9f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область
Специальная военная операция на Украине, Астраханская область
18:25 14.10.2022
 

Астраханская компания наладила выпуск резиновых ковриков для мобилизованных

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Компания из Астраханской области в помощь мобилизованным наладила выпуск резиновых ковриков, которые, в частности, сохраняют тепло и могут защитить спальники от влаги, сообщает администрация губернатора региона.
Ранее основным направлением деятельности компании являлось производство эва-листов и пищевой пленки.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 16:17Специальная военная операция на Украине
Мобилизованные жители Астраханской области получат по 75 тысяч рублей
"Как только от благотворительного фонда "Созвездие добра" поступил заказ на изготовление ковриков, мы отодвинули всю основную работу и вывели сотрудников трудиться во вторую и третью смены", - приводятся в сообщении слова начальника коммерческого отдела компании Александра Маклакова.
Первая партия из 80 изделий уже отправлена по назначению. В ближайших планах - увеличить выпуск до 1 тысячи экземпляров в неделю. Толщина одного изделия – 6 миллиметров, габариты – 150х50. Коврик с такими параметрами поможет сохранить тепло, а также защитит спальник от влаги. Кроме того, благодаря эластичному легкому материалу он быстро сворачивается в рулон и не затрудняет движение. Пока что коврики выпускаются в нейтральной цветовой гамме, к зиме компания планирует наладить выпуск белых ковриков.
Ранее сообщалось, что исправительные колонии Астраханской области приступили к пошиву спальных мешков для военнослужащих. Спальники шьют из непромокаемой ткани, наполнитель - синтепон. Они рассчитаны на мороз до -30 градусов. Кроме того, в спальник вшивается коврик-подкладка, благодаря которому в нем можно спать на земле.
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 09:40
В Астраханской области создали рабочую группу по вопросам мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеАстраханская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала