https://ria.ru/20221014/kovriki-1824163854.html

Астраханская компания наладила выпуск резиновых ковриков для мобилизованных

Астраханская компания наладила выпуск резиновых ковриков для мобилизованных - РИА Новости, 14.10.2022

Астраханская компания наладила выпуск резиновых ковриков для мобилизованных

Компания из Астраханской области в помощь мобилизованным наладила выпуск резиновых ковриков, которые, в частности, сохраняют тепло и могут защитить спальники от РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:25

2022-10-14T18:25

2022-10-14T18:25

специальная военная операция на украине

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Компания из Астраханской области в помощь мобилизованным наладила выпуск резиновых ковриков, которые, в частности, сохраняют тепло и могут защитить спальники от влаги, сообщает администрация губернатора региона.Ранее основным направлением деятельности компании являлось производство эва-листов и пищевой пленки."Как только от благотворительного фонда "Созвездие добра" поступил заказ на изготовление ковриков, мы отодвинули всю основную работу и вывели сотрудников трудиться во вторую и третью смены", - приводятся в сообщении слова начальника коммерческого отдела компании Александра Маклакова.Первая партия из 80 изделий уже отправлена по назначению. В ближайших планах - увеличить выпуск до 1 тысячи экземпляров в неделю. Толщина одного изделия – 6 миллиметров, габариты – 150х50. Коврик с такими параметрами поможет сохранить тепло, а также защитит спальник от влаги. Кроме того, благодаря эластичному легкому материалу он быстро сворачивается в рулон и не затрудняет движение. Пока что коврики выпускаются в нейтральной цветовой гамме, к зиме компания планирует наладить выпуск белых ковриков.Ранее сообщалось, что исправительные колонии Астраханской области приступили к пошиву спальных мешков для военнослужащих. Спальники шьют из непромокаемой ткани, наполнитель - синтепон. Они рассчитаны на мороз до -30 градусов. Кроме того, в спальник вшивается коврик-подкладка, благодаря которому в нем можно спать на земле.

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823149774.html

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821334594.html

астраханская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

астраханская область