https://ria.ru/20221014/kovriki-1824163854.html
Астраханская компания наладила выпуск резиновых ковриков для мобилизованных
Астраханская компания наладила выпуск резиновых ковриков для мобилизованных - РИА Новости, 14.10.2022
Астраханская компания наладила выпуск резиновых ковриков для мобилизованных
Компания из Астраханской области в помощь мобилизованным наладила выпуск резиновых ковриков, которые, в частности, сохраняют тепло и могут защитить спальники от РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:25
2022-10-14T18:25
2022-10-14T18:25
специальная военная операция на украине
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Компания из Астраханской области в помощь мобилизованным наладила выпуск резиновых ковриков, которые, в частности, сохраняют тепло и могут защитить спальники от влаги, сообщает администрация губернатора региона.Ранее основным направлением деятельности компании являлось производство эва-листов и пищевой пленки."Как только от благотворительного фонда "Созвездие добра" поступил заказ на изготовление ковриков, мы отодвинули всю основную работу и вывели сотрудников трудиться во вторую и третью смены", - приводятся в сообщении слова начальника коммерческого отдела компании Александра Маклакова.Первая партия из 80 изделий уже отправлена по назначению. В ближайших планах - увеличить выпуск до 1 тысячи экземпляров в неделю. Толщина одного изделия – 6 миллиметров, габариты – 150х50. Коврик с такими параметрами поможет сохранить тепло, а также защитит спальник от влаги. Кроме того, благодаря эластичному легкому материалу он быстро сворачивается в рулон и не затрудняет движение. Пока что коврики выпускаются в нейтральной цветовой гамме, к зиме компания планирует наладить выпуск белых ковриков.Ранее сообщалось, что исправительные колонии Астраханской области приступили к пошиву спальных мешков для военнослужащих. Спальники шьют из непромокаемой ткани, наполнитель - синтепон. Они рассчитаны на мороз до -30 градусов. Кроме того, в спальник вшивается коврик-подкладка, благодаря которому в нем можно спать на земле.
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823149774.html
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821334594.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область
Специальная военная операция на Украине, Астраханская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Компания из Астраханской области в помощь мобилизованным наладила выпуск резиновых ковриков, которые, в частности, сохраняют тепло и могут защитить спальники от влаги, сообщает администрация губернатора региона.
Ранее основным направлением деятельности компании являлось производство эва-листов и пищевой пленки.
"Как только от благотворительного фонда "Созвездие добра" поступил заказ на изготовление ковриков, мы отодвинули всю основную работу и вывели сотрудников трудиться во вторую и третью смены", - приводятся в сообщении слова начальника коммерческого отдела компании Александра Маклакова.
Первая партия из 80 изделий уже отправлена по назначению. В ближайших планах - увеличить выпуск до 1 тысячи экземпляров в неделю. Толщина одного изделия – 6 миллиметров, габариты – 150х50. Коврик с такими параметрами поможет сохранить тепло, а также защитит спальник от влаги. Кроме того, благодаря эластичному легкому материалу он быстро сворачивается в рулон и не затрудняет движение. Пока что коврики выпускаются в нейтральной цветовой гамме, к зиме компания планирует наладить выпуск белых ковриков.
Ранее сообщалось, что исправительные колонии Астраханской области
приступили к пошиву спальных мешков для военнослужащих. Спальники шьют из непромокаемой ткани, наполнитель - синтепон. Они рассчитаны на мороз до -30 градусов. Кроме того, в спальник вшивается коврик-подкладка, благодаря которому в нем можно спать на земле.