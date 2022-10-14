https://ria.ru/20221014/konflikt-1824019393.html

Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, заявил Лукашенко

Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022

Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин, в отличие от Запада, предлагал варианты решения украинского конфликта, но... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:56

2022-10-14T13:56

2022-10-14T14:11

специальная военная операция на украине

в мире

александр лукашенко

белоруссия

россия

владимир путин

nbc

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_ae2289f52e39034a2f45caf193862b7b.jpg

МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин, в отличие от Запада, предлагал варианты решения украинского конфликта, но его не хотят пока слышать."Что касается украинского конфликта, - то, что вы говорите: "Он там не одерживает победу" - но в этой войне и вы (Запад – ред.) не одерживаете победу. Пятьдесят государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты", - сказал Лукашенко в интервью каналу NBC.Отрывок беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Просто его, видимо, не хотят слушать и слышать в настоящий момент. А надо было бы. Это и наша позиция", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html

белоруссия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, владимир путин, nbc, украина