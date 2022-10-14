https://ria.ru/20221014/konflikt-1824019393.html
Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, заявил Лукашенко
Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.10.2022
Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин, в отличие от Запада, предлагал варианты решения украинского конфликта, но... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:56
2022-10-14T13:56
2022-10-14T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
александр лукашенко
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владимир путин
nbc
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин, в отличие от Запада, предлагал варианты решения украинского конфликта, но его не хотят пока слышать."Что касается украинского конфликта, - то, что вы говорите: "Он там не одерживает победу" - но в этой войне и вы (Запад – ред.) не одерживаете победу. Пятьдесят государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты", - сказал Лукашенко в интервью каналу NBC.Отрывок беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Просто его, видимо, не хотят слушать и слышать в настоящий момент. А надо было бы. Это и наша позиция", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, владимир путин, nbc, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, NBC, Украина
13:56 14.10.2022 (обновлено: 14:11 14.10.2022)
Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, заявил Лукашенко
Лукашенко: Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, но его не хотят слышать