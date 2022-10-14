07:43 14.10.2022 (обновлено: 08:43 14.10.2022)
В МИД сравнили участие США в конфликте на Украине с Карибским кризисом
Замглавы МИД Рябков: рост вовлеченности США в конфликт на Украине грозит катастрофой
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Чем сильнее США вовлекаются в конфликт на Украине, тем выше риск спровоцировать столкновение ядерных держав, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Он пояснил, что Вашингтон, как и во времена Карибского кризиса, годовщина которого приходится на эти дни, не хочет учитывать озабоченности Москвы, связанные с прямыми угрозами ее безопасности.
Проводя аналогии с 1962 годом, замминистра отметил, что "сегодня, как и шесть десятилетий назад, возникли ядерные риски".
"Логика текущего момента проста: чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией, а значит, рискуют спровоцировать прямое вооруженное столкновение крупнейших ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями", — заявил Рябков.
Дипломат подчеркнул, что сегодня, как и тогда, приходится говорить о деструктивном стремлении Вашингтона "к обретению решающего военно-стратегического превосходства".
Карибский кризис произошел осенью 1962-го. Тогда возникла угроза войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на развертывание Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны. Ряд историков полагают, что активная фаза кризиса началась 14 октября 1962 года, когда американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал в кубинской провинции Пинар-дель-Рио стартовые позиции советских ракетных войск.
Ситуация развивалась стремительно. ЦРУ, обнаружив советские ракеты на Кубе, 16 октября доложило об этом президенту Джону Кеннеди, который принял решение с 24 октября объявить военно-морскую блокаду острова и привести в боевую готовность Вооруженные силы США. Одновременно по закрытому каналу связи между Вашингтоном и Москвой шли напряженные переговоры.
В ходе консультаций, в течение которых Штаты также готовились к бомбардировкам советских ракетных баз на Кубе и опасались ответного удара по американским городам со стороны СССР, было достигнуто соглашение. Москва выполнила требование Вашингтона о выводе советских ракет с территории Кубы в обмен на заверения правительства США о соблюдении территориальной неприкосновенности острова, гарантии невмешательства во внутренние дела этой страны. В конфиденциальном порядке было заявлено также о выводе американских ракет из Турции и Италии.
11 октября, 10:48В миреМосква никому не угрожает ядерным оружием, заявил Рябков