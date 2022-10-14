https://ria.ru/20221014/konflikt-1823892009.html

В МИД сравнили участие США в конфликте на Украине с Карибским кризисом

В МИД сравнили участие США в конфликте на Украине с Карибским кризисом - РИА Новости, 14.10.2022

В МИД сравнили участие США в конфликте на Украине с Карибским кризисом

Чем сильнее США вовлекаются в конфликт на Украине, тем выше риск спровоцировать столкновение ядерных держав, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T07:43

2022-10-14T07:43

2022-10-14T08:43

сергей рябков

сша

россия

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Чем сильнее США вовлекаются в конфликт на Украине, тем выше риск спровоцировать столкновение ядерных держав, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Он пояснил, что Вашингтон, как и во времена Карибского кризиса, годовщина которого приходится на эти дни, не хочет учитывать озабоченности Москвы, связанные с прямыми угрозами ее безопасности.Проводя аналогии с 1962 годом, замминистра отметил, что "сегодня, как и шесть десятилетий назад, возникли ядерные риски".Дипломат подчеркнул, что сегодня, как и тогда, приходится говорить о деструктивном стремлении Вашингтона "к обретению решающего военно-стратегического превосходства".Карибский кризис произошел осенью 1962-го. Тогда возникла угроза войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на развертывание Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны. Ряд историков полагают, что активная фаза кризиса началась 14 октября 1962 года, когда американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал в кубинской провинции Пинар-дель-Рио стартовые позиции советских ракетных войск.Ситуация развивалась стремительно. ЦРУ, обнаружив советские ракеты на Кубе, 16 октября доложило об этом президенту Джону Кеннеди, который принял решение с 24 октября объявить военно-морскую блокаду острова и привести в боевую готовность Вооруженные силы США. Одновременно по закрытому каналу связи между Вашингтоном и Москвой шли напряженные переговоры.В ходе консультаций, в течение которых Штаты также готовились к бомбардировкам советских ракетных баз на Кубе и опасались ответного удара по американским городам со стороны СССР, было достигнуто соглашение. Москва выполнила требование Вашингтона о выводе советских ракет с территории Кубы в обмен на заверения правительства США о соблюдении территориальной неприкосновенности острова, гарантии невмешательства во внутренние дела этой страны. В конфиденциальном порядке было заявлено также о выводе американских ракет из Турции и Италии.

https://ria.ru/20221013/kuleba-1823871258.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221011/ryabkov-1823017015.html

сша

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сергей рябков, сша, россия