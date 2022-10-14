https://ria.ru/20221014/koltreyn-1824193071.html

Умер исполнитель роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере Робби Колтрейн

Умер исполнитель роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере Робби Колтрейн - РИА Новости, 14.10.2022

Умер исполнитель роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере Робби Колтрейн

Шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет, сообщило британское агентство Press Association... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T20:02

2022-10-14T20:02

2022-10-14T21:34

культура

гарри поттер

джеймс бонд

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет, сообщило британское агентство Press Association со ссылкой на его агента Белинду Райт.По ее словам, Колтрейн умер сегодня. Она поблагодарила врачей и сотрудников больницы в Шотландии за помощь и заботу об актере."Он, возможно, больше всего запомнится на десятилетия как Хагрид... роль, которая приносила радость детям и взрослым по всему миру", — добавила она.Колтрейн, кроме того, принимал участие в таких картинах, как фильмы о Джеймсе Бонде "И целого мира мало" и "Золотой глаз", "Двенадцать друзей Оушена", "Из ада" и множестве других картин, а также озвучивал известные мультфильмы.В 1994-1995 годах артист три раза подряд получил приз Британской академии кино и телеискусства (BAFTA) за лучшую мужскую роль за съемки в сериале "Метод Крекера".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гарри поттер, джеймс бонд, новости культуры