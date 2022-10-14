20:02 14.10.2022 (обновлено: 21:34 14.10.2022)
Умер исполнитель роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере Робби Колтрейн
Актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет
© AP Photo / Darla KhazeiДэниел Рэдклифф (слева) и Робби Колтрейн (сыгравший роль Хагрида) на премьере фильма "Гарри Поттер и философский камень"
© AP Photo / Darla Khazei
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет, сообщило британское агентство Press Association со ссылкой на его агента Белинду Райт.
По ее словам, Колтрейн умер сегодня. Она поблагодарила врачей и сотрудников больницы в Шотландии за помощь и заботу об актере.
"Он, возможно, больше всего запомнится на десятилетия как Хагрид... роль, которая приносила радость детям и взрослым по всему миру", — добавила она.
Колтрейн, кроме того, принимал участие в таких картинах, как фильмы о Джеймсе Бонде "И целого мира мало" и "Золотой глаз", "Двенадцать друзей Оушена", "Из ада" и множестве других картин, а также озвучивал известные мультфильмы.
В 1994-1995 годах артист три раза подряд получил приз Британской академии кино и телеискусства (BAFTA) за лучшую мужскую роль за съемки в сериале "Метод Крекера".
© Heyday Films (2011)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II"
© Heyday Films (2011)
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II"