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СМИ: в Японии прокомментировали очередной пуск ракеты со стороны КНДР - РИА Новости, 14.10.2022
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СМИ: в Японии прокомментировали очередной пуск ракеты со стороны КНДР
СМИ: в Японии прокомментировали очередной пуск ракеты со стороны КНДР - РИА Новости, 14.10.2022
СМИ: в Японии прокомментировали очередной пуск ракеты со стороны КНДР
Баллистическая ракета малой дальности, выпущенная в ночь на пятницу из КНДР, пролетела около 650 километров, передает агентство Киодо со ссылкой на японского... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T01:04
2022-10-14T01:04
в мире
япония
пхеньян
японское море
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Баллистическая ракета малой дальности, выпущенная в ночь на пятницу из КНДР, пролетела около 650 километров, передает агентство Киодо со ссылкой на японского министра обороны Ясукадзу Хамаду.Ранее южнокорейские военные заявили, что пуск ракеты был произведен из района Сунан под Пхеньяном в сторону Японского моря.По словам министра, ракета упала примерно в 370 километрах от побережья Японии за пределами ее исключительной экономической зоны.Хамада отметил, что ракета пролетела около 650 километров на максимальной высоте 50 километров. Он не исключил, что ее движение происходило по "неправильной траектории". Информации о повреждениях самолетов или судов не поступало, добавил министр.Северная Корея провела с конца прошлого месяца серию ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев 4,5 тысячи километров. Ракетные испытания КНДР проходят на фоне крупномасштабных военных учений в Южной Корее с участием ударной группы авианосца США "Рональд Рейган".
https://ria.ru/20221013/raketa-1823858663.html
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в мире, япония, пхеньян, японское море
В мире, Япония, Пхеньян, Японское море
01:04 14.10.2022
 
СМИ: в Японии прокомментировали очередной пуск ракеты со стороны КНДР

Киодо: министр обороны Хамаду заявил, что выпущенная КНДР ракета пролетела 650 километров

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Баллистическая ракета малой дальности, выпущенная в ночь на пятницу из КНДР, пролетела около 650 километров, передает агентство Киодо со ссылкой на японского министра обороны Ясукадзу Хамаду.
Ранее южнокорейские военные заявили, что пуск ракеты был произведен из района Сунан под Пхеньяном в сторону Японского моря.
Южнокорейские военные - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 21:04
В Южной Корее заявили о запуске КНДР баллистической ракеты малой дальности
По словам министра, ракета упала примерно в 370 километрах от побережья Японии за пределами ее исключительной экономической зоны.
Хамада отметил, что ракета пролетела около 650 километров на максимальной высоте 50 километров. Он не исключил, что ее движение происходило по "неправильной траектории". Информации о повреждениях самолетов или судов не поступало, добавил министр.
Северная Корея провела с конца прошлого месяца серию ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев 4,5 тысячи километров. Ракетные испытания КНДР проходят на фоне крупномасштабных военных учений в Южной Корее с участием ударной группы авианосца США "Рональд Рейган".
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 20:35
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
 
В миреЯпонияПхеньянЯпонское море
 
 
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