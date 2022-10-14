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В Китае рассказали о росте спроса европейцев на теплую одежду - РИА Новости, 14.10.2022
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В Китае рассказали о росте спроса европейцев на теплую одежду
В Китае рассказали о росте спроса европейцев на теплую одежду - РИА Новости, 14.10.2022
В Китае рассказали о росте спроса европейцев на теплую одежду
Китайские экспортеры зимней одежды вынуждены работать сверхурочно, чтобы выполнить все заказы на теплые водолазки, поступающие из Европы на фоне приближающейся... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:44
2022-10-14T16:44
экономика
европа
россия
китай
aliexpress
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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Китайские экспортеры зимней одежды вынуждены работать сверхурочно, чтобы выполнить все заказы на теплые водолазки, поступающие из Европы на фоне приближающейся зимы и растущих цен на электроэнергию, пишет в пятницу китайское государственное издание Global Times.Издание отмечает, что китайские водолазки стали вторым по величине хитом среди европейских покупателей после электрических одеял."За последние 30 дней количество запросов на мужские водолазки в нашем онлайн магазине увеличилось в 13 раз", - рассказал Global Times глава китайской компании Xiamen Premium Import &amp; Export Co Ло Цзюнь.По его словам, многие китайские производители одежды в провинциях Фуцзянь и Гуандун прогнозировали такой рост спроса на водолазки еще в апреле этого года."Уже в мае мы начали работать сверхурочно, чтобы справиться с предстоящим бумом", - рассказал Ло Цзюнь.Запросы на свитера и пуловеры на международной платформе электронной коммерции AliExpress поднялись на первое место в поисковике, сообщает издание, ссылаясь на данные платформы. Кроме того, пишет газета, согласно данным AliExpress, продажи термобелья в Европе выросли на 246% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом рост заказов на эту продукцию во Франции за месяц вырос на 372%, в Италии на 365%, а в Германии - на 362%. Вырос спрос и на фланелевую пижаму.Издание указало, что, помимо теплой одежды, в Европе продолжает расти спрос на электроодеяла, которые уже стали предметом первой необходимости для европейцев. Так, за первые восемь месяцев года город Иу, расположенный в восточной китайской провинции Чжэцзян, который так же является самым крупным в мире оптовым рынком небольших бытовых товаров, экспортировал различные обогревающие товары, в том числе кондиционеры, тепловые насосы, водонагреватели и электрические одеяла, на сумму в 26,5 миллиона долларов, рост продаж в годовом исчислении составил 41,6%, пишет издание со ссылкой на данные таможни Иу.Ранее китайское финансовое издание "Цайсинь" писало, что растущие цены на энергоресурсы в Европе вызвали бум таких дешевых китайских товаров, как электроодеяла и электрообогреватели. Согласно данным Китайской ассоциации производителей бытовых электроприборов, с января по июль экспорт электрических одеял из Китая в европейские страны увеличился на 97% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, а электрообогревателей - на 23%.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, европа, россия, китай, aliexpress
Экономика, Европа, Россия, Китай, AliExpress
16:44 14.10.2022
 
В Китае рассказали о росте спроса европейцев на теплую одежду

Global Times: в Китае работают сверхурочно из-за спроса европейцев на теплую одежду

© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в медиабанкСильные морозы
Сильные морозы - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Романов
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Сильные морозы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Китайские экспортеры зимней одежды вынуждены работать сверхурочно, чтобы выполнить все заказы на теплые водолазки, поступающие из Европы на фоне приближающейся зимы и растущих цен на электроэнергию, пишет в пятницу китайское государственное издание Global Times.
Издание отмечает, что китайские водолазки стали вторым по величине хитом среди европейских покупателей после электрических одеял.
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"За последние 30 дней количество запросов на мужские водолазки в нашем онлайн магазине увеличилось в 13 раз", - рассказал Global Times глава китайской компании Xiamen Premium Import & Export Co Ло Цзюнь.
По его словам, многие китайские производители одежды в провинциях Фуцзянь и Гуандун прогнозировали такой рост спроса на водолазки еще в апреле этого года.
"Уже в мае мы начали работать сверхурочно, чтобы справиться с предстоящим бумом", - рассказал Ло Цзюнь.
Запросы на свитера и пуловеры на международной платформе электронной коммерции AliExpress поднялись на первое место в поисковике, сообщает издание, ссылаясь на данные платформы. Кроме того, пишет газета, согласно данным AliExpress, продажи термобелья в Европе выросли на 246% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом рост заказов на эту продукцию во Франции за месяц вырос на 372%, в Италии на 365%, а в Германии - на 362%. Вырос спрос и на фланелевую пижаму.
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Издание указало, что, помимо теплой одежды, в Европе продолжает расти спрос на электроодеяла, которые уже стали предметом первой необходимости для европейцев. Так, за первые восемь месяцев года город Иу, расположенный в восточной китайской провинции Чжэцзян, который так же является самым крупным в мире оптовым рынком небольших бытовых товаров, экспортировал различные обогревающие товары, в том числе кондиционеры, тепловые насосы, водонагреватели и электрические одеяла, на сумму в 26,5 миллиона долларов, рост продаж в годовом исчислении составил 41,6%, пишет издание со ссылкой на данные таможни Иу.
Ранее китайское финансовое издание "Цайсинь" писало, что растущие цены на энергоресурсы в Европе вызвали бум таких дешевых китайских товаров, как электроодеяла и электрообогреватели. Согласно данным Китайской ассоциации производителей бытовых электроприборов, с января по июль экспорт электрических одеял из Китая в европейские страны увеличился на 97% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, а электрообогревателей - на 23%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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