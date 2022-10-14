https://ria.ru/20221014/kherson-1824069743.html

Депутаты ЕР помогут жителям Херсонской области, выезжающим из региона

Депутаты ЕР помогут жителям Херсонской области, выезжающим из региона - РИА Новости, 14.10.2022

Депутаты ЕР помогут жителям Херсонской области, выезжающим из региона

Депутаты "Единой России" возьмут шефство над жителями Херсонской области при выезде в другие регионы РФ, чтобы помочь им вернуться домой после прекращения... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:21

2022-10-14T15:21

2022-10-14T15:21

владимир сальдо

херсонская область

марат хуснуллин

россия

днепр (город)

госдума рф

единая россия

безопасность

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутаты "Единой России" возьмут шефство над жителями Херсонской области при выезде в другие регионы РФ, чтобы помочь им вернуться домой после прекращения обстрелов, заявил руководитель Херсонского отделения ЕР, замруководителя думской фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич."Депутаты "Единой России" возьмут шефство над жителями Херсонской области при выезде в другие регионы РФ, чтобы помочь им вернуться домой после прекращения обстрелов. Группа депутатов Госдумы уже оказывает помощь жителям, в том числе маломобильным гражданам и семьям с детьми, в организации выезда и решении оргвопросов", - приводят в пресс-службе партии слова Кастюкевича.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.

https://ria.ru/20221014/kherson-1824001608.html

https://ria.ru/20221014/kherson-1823977421.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир сальдо, херсонская область , марат хуснуллин, россия, днепр (город), госдума рф, единая россия, безопасность