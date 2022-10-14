Депутаты ЕР помогут жителям Херсонской области, выезжающим из региона
Депутаты ЕР возьмут шефство над жителями Херсонской области, выезжающими в другие регионы
© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкЦветы у разрушенного в результате обстрела ВСУ здания гостиницы Play в Херсоне
Цветы у разрушенного в результате обстрела ВСУ здания гостиницы Play в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутаты "Единой России" возьмут шефство над жителями Херсонской области при выезде в другие регионы РФ, чтобы помочь им вернуться домой после прекращения обстрелов, заявил руководитель Херсонского отделения ЕР, замруководителя думской фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич.
"Депутаты "Единой России" возьмут шефство над жителями Херсонской области при выезде в другие регионы РФ, чтобы помочь им вернуться домой после прекращения обстрелов. Группа депутатов Госдумы уже оказывает помощь жителям, в том числе маломобильным гражданам и семьям с детьми, в организации выезда и решении оргвопросов", - приводят в пресс-службе партии слова Кастюкевича.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.