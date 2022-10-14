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Депутаты ЕР помогут жителям Херсонской области, выезжающим из региона - РИА Новости, 14.10.2022
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Депутаты ЕР помогут жителям Херсонской области, выезжающим из региона
Депутаты ЕР помогут жителям Херсонской области, выезжающим из региона - РИА Новости, 14.10.2022
Депутаты ЕР помогут жителям Херсонской области, выезжающим из региона
Депутаты "Единой России" возьмут шефство над жителями Херсонской области при выезде в другие регионы РФ, чтобы помочь им вернуться домой после прекращения... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:21
2022-10-14T15:21
владимир сальдо
херсонская область
марат хуснуллин
россия
днепр (город)
госдума рф
единая россия
безопасность
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутаты "Единой России" возьмут шефство над жителями Херсонской области при выезде в другие регионы РФ, чтобы помочь им вернуться домой после прекращения обстрелов, заявил руководитель Херсонского отделения ЕР, замруководителя думской фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич."Депутаты "Единой России" возьмут шефство над жителями Херсонской области при выезде в другие регионы РФ, чтобы помочь им вернуться домой после прекращения обстрелов. Группа депутатов Госдумы уже оказывает помощь жителям, в том числе маломобильным гражданам и семьям с детьми, в организации выезда и решении оргвопросов", - приводят в пресс-службе партии слова Кастюкевича.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
https://ria.ru/20221014/kherson-1824001608.html
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владимир сальдо, херсонская область , марат хуснуллин, россия, днепр (город), госдума рф, единая россия, безопасность
Владимир Сальдо, Херсонская область , Марат Хуснуллин, Россия, Днепр (город), Госдума РФ, Единая Россия, Безопасность
15:21 14.10.2022
 
Депутаты ЕР помогут жителям Херсонской области, выезжающим из региона

Депутаты ЕР возьмут шефство над жителями Херсонской области, выезжающими в другие регионы

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкЦветы у разрушенного в результате обстрела ВСУ здания гостиницы Play в Херсоне
Цветы у разрушенного в результате обстрела ВСУ здания гостиницы Play в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Цветы у разрушенного в результате обстрела ВСУ здания гостиницы Play в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Депутаты "Единой России" возьмут шефство над жителями Херсонской области при выезде в другие регионы РФ, чтобы помочь им вернуться домой после прекращения обстрелов, заявил руководитель Херсонского отделения ЕР, замруководителя думской фракции партии в Госдуме Игорь Кастюкевич.
"Депутаты "Единой России" возьмут шефство над жителями Херсонской области при выезде в другие регионы РФ, чтобы помочь им вернуться домой после прекращения обстрелов. Группа депутатов Госдумы уже оказывает помощь жителям, в том числе маломобильным гражданам и семьям с детьми, в организации выезда и решении оргвопросов", - приводят в пресс-службе партии слова Кастюкевича.
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 13:23
Все органы власти Херсонской области продолжают работу на местах
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 12:41Специальная военная операция на Украине
Выезд из Херсонской области будет строго добровольным, заявил Сальдо
 
Владимир СальдоХерсонская областьМарат ХуснуллинРоссияДнепр (город)Госдума РФЕдиная РоссияБезопасность
 
 
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