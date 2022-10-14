https://ria.ru/20221014/kherson-1824001608.html
Все органы власти Херсонской области продолжают работу на местах
Все органы власти Херсонской области продолжают работу на местах - РИА Новости, 14.10.2022
Все органы власти Херсонской области продолжают работу на местах
Все органы власти в Херсонской области продолжают работу на местах, обеспечивая население всем необходимым, заявил журналистам председатель правительства... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:23
2022-10-14T13:23
2022-10-14T14:10
херсонская область
политика
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ХЕРСОН, 14 окт- РИА Новости. Все органы власти в Херсонской области продолжают работу на местах, обеспечивая население всем необходимым, заявил журналистам председатель правительства региона Сергей Елисеев."Органы власти, областные и районные, все на местах, все работают. Есть план мероприятий, который исполняется. Война войной, а мирная жизнь продолжается. На нас лежит ответственность, и с нас никто ее не снимает. Обеспечение всем необходимым населения - это и выплата зарплат, социальных пособий, пенсий, подготовка к осенне-зимнему периоду, восстановление жилья тех, кто пострадал от обстрелов с украинской стороны, налаживание логистики и поставок всего необходимого на территорию всего региона, как на левую сторону берега, так и на правую", - сказал Елисеев."Сегодня могу сказать, что несмотря на то, что был атакован Крымский мост, у нас есть уверенность. Все логистические цепочки сохранены, маршруты доставок продовольствия и медикаментов, товаров первой необходимости сохранены и функционируют. Поэтому у нас есть уверенность, что всем необходимым мы будем обеспечены", - добавил он.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/kherson-1823961448.html
https://ria.ru/20221014/kherson-1823993412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , политика
Херсонская область , Политика
13:23 14.10.2022 (обновлено: 14:10 14.10.2022)
Все органы власти Херсонской области продолжают работу на местах
Херсонское правительство: все органы власти региона продолжают работу на местах
ХЕРСОН, 14 окт- РИА Новости. Все органы власти в Херсонской области продолжают работу на местах, обеспечивая население всем необходимым, заявил журналистам председатель правительства региона Сергей Елисеев.
"Органы власти, областные и районные, все на местах, все работают. Есть план мероприятий, который исполняется. Война войной, а мирная жизнь продолжается. На нас лежит ответственность, и с нас никто ее не снимает. Обеспечение всем необходимым населения - это и выплата зарплат, социальных пособий, пенсий, подготовка к осенне-зимнему периоду, восстановление жилья тех, кто пострадал от обстрелов с украинской стороны, налаживание логистики и поставок всего необходимого на территорию всего региона, как на левую сторону берега, так и на правую", - сказал Елисеев.
"Сегодня могу сказать, что несмотря на то, что был атакован Крымский мост, у нас есть уверенность. Все логистические цепочки сохранены, маршруты доставок продовольствия и медикаментов, товаров первой необходимости сохранены и функционируют. Поэтому у нас есть уверенность, что всем необходимым мы будем обеспечены", - добавил он.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин
назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.