https://ria.ru/20221014/kherson-1824001608.html

Все органы власти Херсонской области продолжают работу на местах

Все органы власти Херсонской области продолжают работу на местах - РИА Новости, 14.10.2022

Все органы власти Херсонской области продолжают работу на местах

Все органы власти в Херсонской области продолжают работу на местах, обеспечивая население всем необходимым, заявил журналистам председатель правительства... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:23

2022-10-14T13:23

2022-10-14T14:10

херсонская область

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_d55a608d4fdffc0d2422fe32896c125b.jpg

ХЕРСОН, 14 окт- РИА Новости. Все органы власти в Херсонской области продолжают работу на местах, обеспечивая население всем необходимым, заявил журналистам председатель правительства региона Сергей Елисеев."Органы власти, областные и районные, все на местах, все работают. Есть план мероприятий, который исполняется. Война войной, а мирная жизнь продолжается. На нас лежит ответственность, и с нас никто ее не снимает. Обеспечение всем необходимым населения - это и выплата зарплат, социальных пособий, пенсий, подготовка к осенне-зимнему периоду, восстановление жилья тех, кто пострадал от обстрелов с украинской стороны, налаживание логистики и поставок всего необходимого на территорию всего региона, как на левую сторону берега, так и на правую", - сказал Елисеев."Сегодня могу сказать, что несмотря на то, что был атакован Крымский мост, у нас есть уверенность. Все логистические цепочки сохранены, маршруты доставок продовольствия и медикаментов, товаров первой необходимости сохранены и функционируют. Поэтому у нас есть уверенность, что всем необходимым мы будем обеспечены", - добавил он.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/kherson-1823961448.html

https://ria.ru/20221014/kherson-1823993412.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , политика