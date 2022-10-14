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Власти Херсонской области приступили к организации выезда для жителей - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/kherson-1824000919.html
Власти Херсонской области приступили к организации выезда для жителей
Власти Херсонской области приступили к организации выезда для жителей - РИА Новости, 14.10.2022
Власти Херсонской области приступили к организации выезда для жителей
Власти Херсонской области приступили к организации выезда желающих покинуть регион, но таких граждан немного, большинство остаётся, сообщил в пятницу... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:22
2022-10-14T13:26
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсон
в мире
украина
россия
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ХЕРСОН, 14 окт- РИА Новости. Власти Херсонской области приступили к организации выезда желающих покинуть регион, но таких граждан немного, большинство остаётся, сообщил в пятницу журналистам врио губернатора региона Владимир Сальдо."Кто хочет, может выехать на лечение, на оздоровление. Пока у нас тут неспокойно, чтобы военные сделали свое дело и это не угрожало гражданам. Все вопросы, которые связаны, с переездом, с выездом, организован штаб, работает горячая линия, работают специалисты, которые помогают все это сделать - логистику, автобусы, переправе через Днепр для всех желающих", - сказал Сальдо."Кто хочет - едет, но большая часть остается, и мы видим это на улицах нашего областного центра - Херсона. Организация всей работы уже запущена, уже люди, желающие (уехать – ред.), едут. Их не так много, но едут. Со всей области, а не только с правого берега", - добавил он.Ранее в пятницу Сальдо заявил, что пока желающих выехать из региона немного, на горячую линию поступило около 350 обращений.
https://ria.ru/20221014/toplivo-1824000453.html
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херсонская область , владимир сальдо, херсон, в мире, украина, россия
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсон, В мире, Украина, Россия
13:22 14.10.2022 (обновлено: 13:26 14.10.2022)
 
Власти Херсонской области приступили к организации выезда для жителей

Власти Херсонской области приступили к организации выезда для желающих покинуть регион

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Херсон - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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ХЕРСОН, 14 окт- РИА Новости. Власти Херсонской области приступили к организации выезда желающих покинуть регион, но таких граждан немного, большинство остаётся, сообщил в пятницу журналистам врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Кто хочет, может выехать на лечение, на оздоровление. Пока у нас тут неспокойно, чтобы военные сделали свое дело и это не угрожало гражданам. Все вопросы, которые связаны, с переездом, с выездом, организован штаб, работает горячая линия, работают специалисты, которые помогают все это сделать - логистику, автобусы, переправе через Днепр для всех желающих", - сказал Сальдо.
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"Кто хочет - едет, но большая часть остается, и мы видим это на улицах нашего областного центра - Херсона. Организация всей работы уже запущена, уже люди, желающие (уехать – ред.), едут. Их не так много, но едут. Со всей области, а не только с правого берега", - добавил он.
Ранее в пятницу Сальдо заявил, что пока желающих выехать из региона немного, на горячую линию поступило около 350 обращений.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоХерсонВ миреУкраинаРоссия
 
 
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