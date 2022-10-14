https://ria.ru/20221014/kherson-1824000919.html

Власти Херсонской области приступили к организации выезда для жителей

Власти Херсонской области приступили к организации выезда для жителей - РИА Новости, 14.10.2022

Власти Херсонской области приступили к организации выезда для жителей

Власти Херсонской области приступили к организации выезда желающих покинуть регион, но таких граждан немного, большинство остаётся, сообщил в пятницу... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:22

2022-10-14T13:22

2022-10-14T13:26

херсонская область

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

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россия

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ХЕРСОН, 14 окт- РИА Новости. Власти Херсонской области приступили к организации выезда желающих покинуть регион, но таких граждан немного, большинство остаётся, сообщил в пятницу журналистам врио губернатора региона Владимир Сальдо."Кто хочет, может выехать на лечение, на оздоровление. Пока у нас тут неспокойно, чтобы военные сделали свое дело и это не угрожало гражданам. Все вопросы, которые связаны, с переездом, с выездом, организован штаб, работает горячая линия, работают специалисты, которые помогают все это сделать - логистику, автобусы, переправе через Днепр для всех желающих", - сказал Сальдо."Кто хочет - едет, но большая часть остается, и мы видим это на улицах нашего областного центра - Херсона. Организация всей работы уже запущена, уже люди, желающие (уехать – ред.), едут. Их не так много, но едут. Со всей области, а не только с правого берега", - добавил он.Ранее в пятницу Сальдо заявил, что пока желающих выехать из региона немного, на горячую линию поступило около 350 обращений.

https://ria.ru/20221014/toplivo-1824000453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

херсонская область , владимир сальдо, херсон, в мире, украина, россия