https://ria.ru/20221014/kherson-1823993412.html
Все попытки ВСУ прорваться в Херсонской области пресекаются, заявил Сальдо
Все попытки ВСУ прорваться в Херсонской области пресекаются, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.10.2022
Все попытки ВСУ прорваться в Херсонской области пресекаются, заявил Сальдо
Все попытки прорыва украинских войск в Херсонской области пресекаются российскими военными, никаких успешных продвижений с их стороны нет, заявил врио... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:07
2022-10-14T13:07
2022-10-14T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Все попытки прорыва украинских войск в Херсонской области пресекаются российскими военными, никаких успешных продвижений с их стороны нет, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Утренняя сводка спокойная. За последние четыре дня (были) попытки (украинских войск) прорваться небольшими мобильными силами. Никаких успешных продвижений со стороны ВСУ со стороны Днепропетровской, Николаевской областей в сторону Херсона нет. Небольшие попытки прорваться пресекаются военными", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что потери среди российских военных некритичны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Все попытки ВСУ прорваться в Херсонской области пресекаются, заявил Сальдо
Сальдо заявил об отсутствии успешных продвижений ВСУ в Херсонской области