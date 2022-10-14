https://ria.ru/20221014/kherson-1823977421.html

Выезд из Херсонской области будет строго добровольным, заявил Сальдо

Выезд из Херсонской области будет строго добровольным, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.10.2022

Выезд из Херсонской области будет строго добровольным, заявил Сальдо

Строгой рекомендации жителям покинуть Херсонскую область нет, только по желанию и возможности, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:41

2022-10-14T12:41

2022-10-14T13:38

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

россия

владимир сальдо

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Строгой рекомендации жителям покинуть Херсонскую область нет, только по желанию и возможности, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Строгой рекомендации нет, есть обычная рекомендация", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, есть ли жители, которым строго рекомендуют покинуть регион."Масштабы обращающихся совсем невелики. Люди уже привыкли жить в такой ситуации, когда иногда и ракеты летают, и взрывы происходят", - отметил врио губернатора. По его словам, пока на горячую линию поступило только порядка 350 обращений."Уже откликнулись на этот призыв Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, и я думаю, что будут еще те, кто присоединится", - добавил он и отметил, что жителям региона дают возможность уехать, чтобы они "не ощущали неудобств, связанных с близостью фронта". По его словам, уже оказывается помощь со стороны федерального центра в организации выезда. Он добавил, что желающие выехать из Херсонской области могут обратиться на горячую линию, все будет полностью обеспечено за счет соседних регионов, для людей это будет бесплатно."Я не говорил ни о какой эвакуации. Я уверен, что это все скоро закончится. Но пока, чтобы не мешать военным, или может быть кто-то боится прилета ракет, именно поэтому создана такая ситуация, когда желающие могут поехать на территорию других регионов РФ", - подчеркнул Сальдо.Ранее Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркивал, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.

https://ria.ru/20221014/naryshkin-1823940196.html

https://ria.ru/20221014/zaporozhe-1823799953.html

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Кирилл Волков

херсонская область , безопасность, россия, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр