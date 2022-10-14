Рейтинг@Mail.ru
Выезд из Херсонской области будет строго добровольным, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/kherson-1823977421.html
Выезд из Херсонской области будет строго добровольным, заявил Сальдо
Выезд из Херсонской области будет строго добровольным, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.10.2022
Выезд из Херсонской области будет строго добровольным, заявил Сальдо
Строгой рекомендации жителям покинуть Херсонскую область нет, только по желанию и возможности, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:41
2022-10-14T13:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
россия
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792978098_0:100:1337:852_1920x0_80_0_0_fd99e974468d6004f1a567cf2b949b8f.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Строгой рекомендации жителям покинуть Херсонскую область нет, только по желанию и возможности, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Строгой рекомендации нет, есть обычная рекомендация", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, есть ли жители, которым строго рекомендуют покинуть регион."Масштабы обращающихся совсем невелики. Люди уже привыкли жить в такой ситуации, когда иногда и ракеты летают, и взрывы происходят", - отметил врио губернатора. По его словам, пока на горячую линию поступило только порядка 350 обращений."Уже откликнулись на этот призыв Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, и я думаю, что будут еще те, кто присоединится", - добавил он и отметил, что жителям региона дают возможность уехать, чтобы они "не ощущали неудобств, связанных с близостью фронта". По его словам, уже оказывается помощь со стороны федерального центра в организации выезда. Он добавил, что желающие выехать из Херсонской области могут обратиться на горячую линию, все будет полностью обеспечено за счет соседних регионов, для людей это будет бесплатно."Я не говорил ни о какой эвакуации. Я уверен, что это все скоро закончится. Но пока, чтобы не мешать военным, или может быть кто-то боится прилета ракет, именно поэтому создана такая ситуация, когда желающие могут поехать на территорию других регионов РФ", - подчеркнул Сальдо.Ранее Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркивал, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.
https://ria.ru/20221014/naryshkin-1823940196.html
https://ria.ru/20221014/zaporozhe-1823799953.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792978098_0:0:1337:1004_1920x0_80_0_0_e442db54b4a99c3fdc64e1ea7cbe5983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , безопасность, россия, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Россия, Владимир Сальдо, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:41 14.10.2022 (обновлено: 13:38 14.10.2022)
 
Выезд из Херсонской области будет строго добровольным, заявил Сальдо

Сальдо заявил, что строгой рекомендации покинуть Херсонскую область не будет

© Фото : @saldo_team / TelegramВрио главы Херсонской области Владимир Сальдо
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : @saldo_team / Telegram
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Строгой рекомендации жителям покинуть Херсонскую область нет, только по желанию и возможности, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Строгой рекомендации нет, есть обычная рекомендация", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, есть ли жители, которым строго рекомендуют покинуть регион.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 11:09
Нарышкин рассказал о защите новых российских территорий
"Масштабы обращающихся совсем невелики. Люди уже привыкли жить в такой ситуации, когда иногда и ракеты летают, и взрывы происходят", - отметил врио губернатора. По его словам, пока на горячую линию поступило только порядка 350 обращений.
"Уже откликнулись на этот призыв Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, и я думаю, что будут еще те, кто присоединится", - добавил он и отметил, что жителям региона дают возможность уехать, чтобы они "не ощущали неудобств, связанных с близостью фронта". По его словам, уже оказывается помощь со стороны федерального центра в организации выезда. Он добавил, что желающие выехать из Херсонской области могут обратиться на горячую линию, все будет полностью обеспечено за счет соседних регионов, для людей это будет бесплатно.
"Я не говорил ни о какой эвакуации. Я уверен, что это все скоро закончится. Но пока, чтобы не мешать военным, или может быть кто-то боится прилета ракет, именно поэтому создана такая ситуация, когда желающие могут поехать на территорию других регионов РФ", - подчеркнул Сальдо.
Ранее Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. При этом, по его словам, организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы РФ для отдыха и учебы в первую очередь - для жителей правобережной части региона. Сальдо подчеркивал, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.
БТР-80 отдельного батальона материального обеспечения Воздушно-десантных войск в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Все случится скоро". Что начинается в Запорожье
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьБезопасностьРоссияВладимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала