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Власти посоветовали жителям Херсонской области выехать в другие регионы - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/kherson-1823941548.html
Власти посоветовали жителям Херсонской области выехать в другие регионы
Власти посоветовали жителям Херсонской области выехать в другие регионы - РИА Новости, 14.10.2022
Власти посоветовали жителям Херсонской области выехать в другие регионы
Жителям Херсонской области стоит уехать на безопасное расстояние от боевых действий в другие российские регионы, чтобы не усложнять задачи военных, заявил... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:13
2022-10-14T15:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Жителям Херсонской области стоит уехать на безопасное расстояние от боевых действий в другие российские регионы, чтобы не усложнять задачи военных, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Присутствие большого количества гражданского населения затрудняет маневренность военных. &lt;…&gt; Поэтому не нужно мешать армии, мирное население должно быть как раз на безопасном расстоянии от боевых действий", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, на правобережной части Днепра российская армия сдерживает ежедневные попытки украинских войск прорвать оборону и начать наступление на населенные пункты Херсонской области, включая Херсон.Стремоусов подчеркнул, что гуманитарные поездки на отдых и оздоровление в соседние регионы России продолжаются."Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины во время зачистки территории от укронацистов и западных наемников администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию", — подчеркнул Стремоусов."Звоните, и вам расскажут алгоритм действий по возможности вашего выезда. Прошу вас не паниковать и не слушать вредоносные укронацистские СМИ, которые постоянно нагнетают панику. Жизнь продолжается, и, несмотря на нелегкие времена, мы обязательно выстоим и победа будет за нами", — отметил чиновник.При этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что это рекомендация, выехать можно по желанию.Ранее он обратился к руководству страны с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В первую очередь в этом нуждаются жители правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство окажет помощь жителям региона.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
https://ria.ru/20221014/kherson-1823905546.html
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херсонская область , россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Общество
11:13 14.10.2022 (обновлено: 15:03 14.10.2022)
 
Власти посоветовали жителям Херсонской области выехать в другие регионы

Власти посоветовали жителям Херсонской области выехать в другие регионы, подальше от боев

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкРазрушенное в результате обстрела ВСУ здание в Херсоне
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Жителям Херсонской области стоит уехать на безопасное расстояние от боевых действий в другие российские регионы, чтобы не усложнять задачи военных, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Присутствие большого количества гражданского населения затрудняет маневренность военных. <…> Поэтому не нужно мешать армии, мирное население должно быть как раз на безопасном расстоянии от боевых действий", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Вчера, 09:22
Вся территория Херсонской области будет освобождена, заявил Стремоусов
По его словам, на правобережной части Днепра российская армия сдерживает ежедневные попытки украинских войск прорвать оборону и начать наступление на населенные пункты Херсонской области, включая Херсон.
Стремоусов подчеркнул, что гуманитарные поездки на отдых и оздоровление в соседние регионы России продолжаются.
"Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины во время зачистки территории от укронацистов и западных наемников администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию", — подчеркнул Стремоусов.

Он также добавил, что для желающих выехать из региона начала работу горячая линия по номеру: +7(800)301-99-99.

"Звоните, и вам расскажут алгоритм действий по возможности вашего выезда. Прошу вас не паниковать и не слушать вредоносные укронацистские СМИ, которые постоянно нагнетают панику. Жизнь продолжается, и, несмотря на нелегкие времена, мы обязательно выстоим и победа будет за нами", — отметил чиновник.
При этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что это рекомендация, выехать можно по желанию.
Ранее он обратился к руководству страны с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В первую очередь в этом нуждаются жители правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.
Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство окажет помощь жителям региона.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияОбщество
 
 
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