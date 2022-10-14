https://ria.ru/20221014/kherson-1823941548.html

Власти посоветовали жителям Херсонской области выехать в другие регионы

Власти посоветовали жителям Херсонской области выехать в другие регионы - РИА Новости, 14.10.2022

Власти посоветовали жителям Херсонской области выехать в другие регионы

Жителям Херсонской области стоит уехать на безопасное расстояние от боевых действий в другие российские регионы, чтобы не усложнять задачи военных, заявил... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:13

2022-10-14T11:13

2022-10-14T15:03

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Жителям Херсонской области стоит уехать на безопасное расстояние от боевых действий в другие российские регионы, чтобы не усложнять задачи военных, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Присутствие большого количества гражданского населения затрудняет маневренность военных. <…> Поэтому не нужно мешать армии, мирное население должно быть как раз на безопасном расстоянии от боевых действий", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, на правобережной части Днепра российская армия сдерживает ежедневные попытки украинских войск прорвать оборону и начать наступление на населенные пункты Херсонской области, включая Херсон.Стремоусов подчеркнул, что гуманитарные поездки на отдых и оздоровление в соседние регионы России продолжаются."Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины во время зачистки территории от укронацистов и западных наемников администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию", — подчеркнул Стремоусов."Звоните, и вам расскажут алгоритм действий по возможности вашего выезда. Прошу вас не паниковать и не слушать вредоносные укронацистские СМИ, которые постоянно нагнетают панику. Жизнь продолжается, и, несмотря на нелегкие времена, мы обязательно выстоим и победа будет за нами", — отметил чиновник.При этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что это рекомендация, выехать можно по желанию.Ранее он обратился к руководству страны с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В первую очередь в этом нуждаются жители правобережной части региона. Сальдо подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство окажет помощь жителям региона.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.

https://ria.ru/20221014/kherson-1823905546.html

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херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, общество