https://ria.ru/20221014/kherson-1823934762.html

Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области

Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области - РИА Новости, 14.10.2022

Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области

Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области, удары приходятся по местам нахождения большого количества мирного населения, заявил заместитель главы... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:49

2022-10-14T10:49

2022-10-14T11:18

херсонская область

общество

кирилл стремоусов

херсон

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области, удары приходятся по местам нахождения большого количества мирного населения, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."За последнее время усилились обстрелы Херсонской области со стороны укронацистов. За последние дни атакам подверглись Херсон, Чернобаевка, Голая Пристань, Новая Каховка. Ракеты направлены на жилые дома, гостиницы, рынки. Туда как раз, где укронацисты могут убить очень большое количество мирного населения", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, киевские власти и дальше будут отдавать приказы обстреливать Херсонскую область, чтобы как можно больше убить гражданского населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/bronetekhnika-1823708004.html

херсонская область

херсон

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , общество, кирилл стремоусов, херсон, новая каховка