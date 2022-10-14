Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/kherson-1823934762.html
Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области
Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области - РИА Новости, 14.10.2022
Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области
Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области, удары приходятся по местам нахождения большого количества мирного населения, заявил заместитель главы... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:49
2022-10-14T11:18
херсонская область
общество
кирилл стремоусов
херсон
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822039636_0:58:866:545_1920x0_80_0_0_58d921cda3d4e66df071534ba9e9310c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области, удары приходятся по местам нахождения большого количества мирного населения, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."За последнее время усилились обстрелы Херсонской области со стороны укронацистов. За последние дни атакам подверглись Херсон, Чернобаевка, Голая Пристань, Новая Каховка. Ракеты направлены на жилые дома, гостиницы, рынки. Туда как раз, где укронацисты могут убить очень большое количество мирного населения", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, киевские власти и дальше будут отдавать приказы обстреливать Херсонскую область, чтобы как можно больше убить гражданского населения.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/bronetekhnika-1823708004.html
херсонская область
херсон
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822039636_25:0:866:631_1920x0_80_0_0_d33c2a018435524500d10a6e38ca88fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , общество, кирилл стремоусов, херсон, новая каховка
Херсонская область , Общество, Кирилл Стремоусов, Херсон, Новая Каховка
10:49 14.10.2022 (обновлено: 11:18 14.10.2022)
 
Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области

Стремоусов: ВСУ усилили обстрелы Херсонской области

Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Украинские войска усилили обстрелы Херсонской области, удары приходятся по местам нахождения большого количества мирного населения, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"За последнее время усилились обстрелы Херсонской области со стороны укронацистов. За последние дни атакам подверглись Херсон, Чернобаевка, Голая Пристань, Новая Каховка. Ракеты направлены на жилые дома, гостиницы, рынки. Туда как раз, где укронацисты могут убить очень большое количество мирного населения", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, киевские власти и дальше будут отдавать приказы обстреливать Херсонскую область, чтобы как можно больше убить гражданского населения.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 13:48В России
Минобороны РФ показало уничтожение украинской бронетехники под Херсоном
 
Херсонская областьОбществоКирилл СтремоусовХерсонНовая Каховка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала