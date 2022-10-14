https://ria.ru/20221014/kherson-1823905546.html

Вся территория Херсонской области будет освобождена, заявил Стремоусов

Вся территория Херсонской области будет освобождена, заявил Стремоусов - РИА Новости, 14.10.2022

Вся территория Херсонской области будет освобождена, заявил Стремоусов

Вся территория Херсонской области будет освобождена от украинских войск, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:22

2022-10-14T09:22

2022-10-14T09:22

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Вся территория Херсонской области будет освобождена от украинских войск, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Вся территория Херсонской области будет освобождена. Этот процесс неизбежен. Мало того: уверен, что будет освобождена и соседняя Николаевская область", - сказал Стремоусов.Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты на линии Давыдов Брод - Дудчаны. По данным властей региона, их продвижение было остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.

https://ria.ru/20221013/kherson-1823815474.html

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область