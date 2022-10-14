https://ria.ru/20221014/kherson-1823905546.html
Вся территория Херсонской области будет освобождена, заявил Стремоусов
Вся территория Херсонской области будет освобождена, заявил Стремоусов - РИА Новости, 14.10.2022
Вся территория Херсонской области будет освобождена, заявил Стремоусов
Вся территория Херсонской области будет освобождена от украинских войск, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:22
2022-10-14T09:22
2022-10-14T09:22
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822039636_0:58:866:545_1920x0_80_0_0_58d921cda3d4e66df071534ba9e9310c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Вся территория Херсонской области будет освобождена от украинских войск, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Вся территория Херсонской области будет освобождена. Этот процесс неизбежен. Мало того: уверен, что будет освобождена и соседняя Николаевская область", - сказал Стремоусов.Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты на линии Давыдов Брод - Дудчаны. По данным властей региона, их продвижение было остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.
https://ria.ru/20221013/kherson-1823815474.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822039636_25:0:866:631_1920x0_80_0_0_d33c2a018435524500d10a6e38ca88fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл стремоусов, херсонская область
В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
Вся территория Херсонской области будет освобождена, заявил Стремоусов
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: весь регион будет освобожден от ВСУ