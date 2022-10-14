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Вся территория Херсонской области будет освобождена, заявил Стремоусов - РИА Новости, 14.10.2022
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Вся территория Херсонской области будет освобождена, заявил Стремоусов
Вся территория Херсонской области будет освобождена, заявил Стремоусов - РИА Новости, 14.10.2022
Вся территория Херсонской области будет освобождена, заявил Стремоусов
Вся территория Херсонской области будет освобождена от украинских войск, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:22
2022-10-14T09:22
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Вся территория Херсонской области будет освобождена от украинских войск, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Вся территория Херсонской области будет освобождена. Этот процесс неизбежен. Мало того: уверен, что будет освобождена и соседняя Николаевская область", - сказал Стремоусов.Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты на линии Давыдов Брод - Дудчаны. По данным властей региона, их продвижение было остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.
https://ria.ru/20221013/kherson-1823815474.html
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область
В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
09:22 14.10.2022
 
Вся территория Херсонской области будет освобождена, заявил Стремоусов

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: весь регион будет освобожден от ВСУ

Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Вся территория Херсонской области будет освобождена от украинских войск, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Вся территория Херсонской области будет освобождена. Этот процесс неизбежен. Мало того: уверен, что будет освобождена и соседняя Николаевская область", - сказал Стремоусов.
Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты на линии Давыдов Брод - Дудчаны. По данным властей региона, их продвижение было остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 18:04Специальная военная операция на Украине
Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы
 
В миреКирилл СтремоусовХерсонская область
 
 
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