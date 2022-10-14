https://ria.ru/20221014/kherson-1823896346.html

В Херсоне призвали Запад поинтересоваться мнением народа

В Херсоне призвали Запад поинтересоваться мнением народа - РИА Новости, 14.10.2022

В Херсоне призвали Запад поинтересоваться мнением народа

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал лидеров западных стран, прежде чем делать заявления о России и конфликте на... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:30

2022-10-14T08:30

2022-10-14T08:30

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

россия

херсон

оон

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал лидеров западных стран, прежде чем делать заявления о России и конфликте на Украине, поинтересоваться мнением собственного народа."Пусть они сначала поинтересуются мнения жителей своих стран, как они к этому относятся, а то выходит, что мнение целой страны берет на себя право выражать один человек и группа, оторванная от реальных интересов своего народа. Я уверен, что большая часть людей в западных странах скажет, зачем нам эти конфликты, зачем нам эти потрясения и проблемы, в которых мы сегодня оказались", - сказал РИА Новости Стремоусов.Ранее за резолюцию ГА ООН о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали 143 страны, пять - Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа – проголосовали против. 35 стран, в том числе Индия и Китай, воздержались, еще 10 не принимали участие в голосовании, среди них Азербайджан, Венесуэла, Иран.

https://ria.ru/20221013/rezolyutsiya-1823777683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, херсон, оон, референдумы на освобожденных территориях