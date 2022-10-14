Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне призвали Запад поинтересоваться мнением народа - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/kherson-1823896346.html
В Херсоне призвали Запад поинтересоваться мнением народа
В Херсоне призвали Запад поинтересоваться мнением народа - РИА Новости, 14.10.2022
В Херсоне призвали Запад поинтересоваться мнением народа
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал лидеров западных стран, прежде чем делать заявления о России и конфликте на... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:30
2022-10-14T08:30
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
херсон
оон
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_d55a608d4fdffc0d2422fe32896c125b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал лидеров западных стран, прежде чем делать заявления о России и конфликте на Украине, поинтересоваться мнением собственного народа."Пусть они сначала поинтересуются мнения жителей своих стран, как они к этому относятся, а то выходит, что мнение целой страны берет на себя право выражать один человек и группа, оторванная от реальных интересов своего народа. Я уверен, что большая часть людей в западных странах скажет, зачем нам эти конфликты, зачем нам эти потрясения и проблемы, в которых мы сегодня оказались", - сказал РИА Новости Стремоусов.Ранее за резолюцию ГА ООН о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали 143 страны, пять - Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа – проголосовали против. 35 стран, в том числе Индия и Китай, воздержались, еще 10 не принимали участие в голосовании, среди них Азербайджан, Венесуэла, Иран.
https://ria.ru/20221013/rezolyutsiya-1823777683.html
херсонская область
россия
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_f51bd6f98e9159f23babb012be5b883a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, херсон, оон, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, Херсон, ООН, Референдумы на освобожденных территориях
08:30 14.10.2022
 
В Херсоне призвали Запад поинтересоваться мнением народа

В Херсоне призвали Запад узнать мнение народа, прежде чем делать заявления о России

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Повседневная жизнь в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал лидеров западных стран, прежде чем делать заявления о России и конфликте на Украине, поинтересоваться мнением собственного народа.
"Пусть они сначала поинтересуются мнения жителей своих стран, как они к этому относятся, а то выходит, что мнение целой страны берет на себя право выражать один человек и группа, оторванная от реальных интересов своего народа. Я уверен, что большая часть людей в западных странах скажет, зачем нам эти конфликты, зачем нам эти потрясения и проблемы, в которых мы сегодня оказались", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Ранее за резолюцию ГА ООН о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали 143 страны, пять - Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа – проголосовали против. 35 стран, в том числе Индия и Китай, воздержались, еще 10 не принимали участие в голосовании, среди них Азербайджан, Венесуэла, Иран.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 16:25Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Слуцкий назвал резолюцию ГА ООН итогом кампании США по запугиванию стран
 
В миреКирилл СтремоусовХерсонская областьРоссияХерсонООНРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала