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Мэр Харькова заявил о взрывах - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/kharkov-1823998304.html
Мэр Харькова заявил о взрывах
Мэр Харькова заявил о взрывах - РИА Новости, 14.10.2022
Мэр Харькова заявил о взрывах
В Харькове слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:18
2022-10-14T14:09
специальная военная операция на украине
харьков
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Харькове слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале."Четыре "прилета" в Харькове. &lt;...&gt; Еще несколько взрывов", — говорится в его постах, опубликованных с разницей в минуту.Сегодня утром глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района.Удары по инфраструктуреРоссийские Вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.Как заявил в понедельник Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие нападения на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221014/ukraina-1823960841.html
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харьков
Специальная военная операция на Украине, Харьков
13:18 14.10.2022 (обновлено: 14:09 14.10.2022)
 
Мэр Харькова заявил о взрывах

Мэр Харькова Терехов заявил о взрывах в городе

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Харькове слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.
"Четыре "прилета" в Харькове. <...> Еще несколько взрывов", — говорится в его постах, опубликованных с разницей в минуту.
Сегодня утром глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района.

Удары по инфраструктуре

Российские Вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 12:02Специальная военная операция на Украине
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
Как заявил в понедельник Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие нападения на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Львов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 16:53Специальная военная операция на Украине
СМИ: в Ровненской, Волынской и Львовской областях Украины прогремели взрывы
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьков
 
 
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