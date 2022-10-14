13:18 14.10.2022 (обновлено: 14:09 14.10.2022)
Мэр Харькова заявил о взрывах
Мэр Харькова Терехов заявил о взрывах в городе
© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Харькове слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.
"Четыре "прилета" в Харькове. <...> Еще несколько взрывов", — говорится в его постах, опубликованных с разницей в минуту.
Сегодня утром глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района.
Удары по инфраструктуре
Российские Вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.
Как заявил в понедельник Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие нападения на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.