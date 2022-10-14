https://ria.ru/20221014/kharkov-1823998304.html

Мэр Харькова заявил о взрывах

Мэр Харькова заявил о взрывах - РИА Новости, 14.10.2022

Мэр Харькова заявил о взрывах

В Харькове слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:18

2022-10-14T13:18

2022-10-14T14:09

специальная военная операция на украине

харьков

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Харькове слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале."Четыре "прилета" в Харькове. <...> Еще несколько взрывов", — говорится в его постах, опубликованных с разницей в минуту.Сегодня утром глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле Чугуевского района.Удары по инфраструктуреРоссийские Вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.Как заявил в понедельник Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие нападения на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221014/ukraina-1823960841.html

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