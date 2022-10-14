https://ria.ru/20221014/khant-1824101181.html
Экс-главу британского МИД назначили министром финансов
Экс-главу британского МИД назначили министром финансов - РИА Новости, 14.10.2022
Экс-главу британского МИД назначили министром финансов
Британское правительство подтвердило, что экс-глава британского МИД Джереми Хант назначен новым главой Минфина Великобритании. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:27
2022-10-14T16:27
2022-10-14T16:27
джереми хант
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Британское правительство подтвердило, что экс-глава британского МИД Джереми Хант назначен новым главой Минфина Великобритании."Достопочтенный член парламента Джереми Хант назначен министром финансов", - говорится в Twitter-аккаунте правительства.Ранее Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики Великобритании, сообщил, что подал в отставку по просьбе Трасс.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://ria.ru/20221014/trass-1824053343.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джереми хант, великобритания, в мире
Джереми Хант, Великобритания, В мире
Экс-главу британского МИД назначили министром финансов
Британское правительство подтвердило назначение экс-главы МИД Ханта министром финансов
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Британское правительство подтвердило, что экс-глава британского МИД Джереми Хант назначен новым главой Минфина Великобритании.
"Достопочтенный член парламента Джереми Хант назначен министром финансов", - говорится в Twitter-аккаунте правительства.
Ранее Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики Великобритании, сообщил, что подал в отставку по просьбе Трасс.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.