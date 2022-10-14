https://ria.ru/20221014/khab-1824045251.html
В Еврокомиссии прокомментировали идею Путина о газовом хабе в Турции
В Еврокомиссии прокомментировали идею Путина о газовом хабе в Турции - РИА Новости, 14.10.2022
В Еврокомиссии прокомментировали идею Путина о газовом хабе в Турции
Евросоюз стремится как можно скорее сократить зависимость от российского "голубого топлива", заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи на... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:34
2022-10-14T14:34
2022-10-14T14:34
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз стремится как можно скорее сократить зависимость от российского "голубого топлива", заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге, комментируя обсуждение между Россией и Турцией создание газового хаба в Турции."У меня очень немного комментариев о той вчерашней дискуссии, о которой вы говорите. То, что ясно относительно нашей позиции по российскому газу - это то, от чего мы уходим. Мы стремимся как можно быстрее снизить нашу зависимость от российского газа. И инфраструктура здесь ни при чем", - ответил он на вопрос, который, в частности, касался обсуждения создания в Турции газового хаба.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.Переговоры делегаций Турции и РФ по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
https://ria.ru/20221014/khab-1823982980.html
https://ria.ru/20221014/gaz-1824033452.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, еврокомиссия, в мире, природный газ, евросоюз, европа
Турция, Россия, Еврокомиссия, В мире, Природный газ, Евросоюз, Европа
В Еврокомиссии прокомментировали идею Путина о газовом хабе в Турции
Представитель ЕК Макфи: Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России
БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз стремится как можно скорее сократить зависимость от российского "голубого топлива", заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге, комментируя обсуждение между Россией и Турцией создание газового хаба в Турции.
"У меня очень немного комментариев о той вчерашней дискуссии, о которой вы говорите. То, что ясно относительно нашей позиции по российскому газу - это то, от чего мы уходим. Мы стремимся как можно быстрее снизить нашу зависимость от российского газа. И инфраструктура здесь ни при чем", - ответил он на вопрос, который, в частности, касался обсуждения создания в Турции газового хаба.
Ранее президент России Владимир Путин
заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря
и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.
Переговоры делегаций Турции и РФ по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.