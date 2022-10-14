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В Еврокомиссии прокомментировали идею Путина о газовом хабе в Турции - РИА Новости, 14.10.2022
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В Еврокомиссии прокомментировали идею Путина о газовом хабе в Турции
В Еврокомиссии прокомментировали идею Путина о газовом хабе в Турции - РИА Новости, 14.10.2022
В Еврокомиссии прокомментировали идею Путина о газовом хабе в Турции
Евросоюз стремится как можно скорее сократить зависимость от российского "голубого топлива", заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи на... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:34
2022-10-14T14:34
турция
россия
еврокомиссия
в мире
природный газ
евросоюз
европа
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз стремится как можно скорее сократить зависимость от российского "голубого топлива", заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге, комментируя обсуждение между Россией и Турцией создание газового хаба в Турции."У меня очень немного комментариев о той вчерашней дискуссии, о которой вы говорите. То, что ясно относительно нашей позиции по российскому газу - это то, от чего мы уходим. Мы стремимся как можно быстрее снизить нашу зависимость от российского газа. И инфраструктура здесь ни при чем", - ответил он на вопрос, который, в частности, касался обсуждения создания в Турции газового хаба.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.Переговоры делегаций Турции и РФ по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
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турция, россия, еврокомиссия, в мире, природный газ, евросоюз, европа
Турция, Россия, Еврокомиссия, В мире, Природный газ, Евросоюз, Европа
14:34 14.10.2022
 
В Еврокомиссии прокомментировали идею Путина о газовом хабе в Турции

Представитель ЕК Макфи: Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз стремится как можно скорее сократить зависимость от российского "голубого топлива", заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге, комментируя обсуждение между Россией и Турцией создание газового хаба в Турции.
"У меня очень немного комментариев о той вчерашней дискуссии, о которой вы говорите. То, что ясно относительно нашей позиции по российскому газу - это то, от чего мы уходим. Мы стремимся как можно быстрее снизить нашу зависимость от российского газа. И инфраструктура здесь ни при чем", - ответил он на вопрос, который, в частности, касался обсуждения создания в Турции газового хаба.
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Переговоры делегаций Турции и РФ по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
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