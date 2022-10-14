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Чавушоглу призвал изучить идею Путина о газовом хабе на предмет спроса - РИА Новости, 14.10.2022
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Чавушоглу призвал изучить идею Путина о газовом хабе на предмет спроса
Чавушоглу призвал изучить идею Путина о газовом хабе на предмет спроса - РИА Новости, 14.10.2022
Чавушоглу призвал изучить идею Путина о газовом хабе на предмет спроса
Идея российского президента Владимира Путина о газовом хабе в Турции должна быть тщательно изучена на предмет спроса и предложения, считает глава МИД Турции... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:58
2022-10-14T12:58
экономика
турция
германия
мевлют чавушоглу
великобритания
владимир путин
цены на нефть
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АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Идея российского президента Владимира Путина о газовом хабе в Турции должна быть тщательно изучена на предмет спроса и предложения, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."В Германии и Великобритании есть центры, где определяются цены на газ. С одной стороны, необходимы инвестиции, нужны дополнительные трубопроводы. Кроме того, существует проблема спроса и предложения. Сколько газа Европа и западноевропейские страны готовы покупать в рамках такого проекта, необходимо проработать совместно, изучить вопрос", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.
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экономика, турция, германия, мевлют чавушоглу, великобритания, владимир путин, цены на нефть
Экономика, Турция, Германия, Мевлют Чавушоглу, Великобритания, Владимир Путин, Цены на нефть
12:58 14.10.2022
 
Чавушоглу призвал изучить идею Путина о газовом хабе на предмет спроса

Чавушоглу: идея Путина о газовом хабе требует изучения на предмет спроса и предложения

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Идея российского президента Владимира Путина о газовом хабе в Турции должна быть тщательно изучена на предмет спроса и предложения, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Германии и Великобритании есть центры, где определяются цены на газ. С одной стороны, необходимы инвестиции, нужны дополнительные трубопроводы. Кроме того, существует проблема спроса и предложения. Сколько газа Европа и западноевропейские страны готовы покупать в рамках такого проекта, необходимо проработать совместно, изучить вопрос", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 00:00
Миллер оценил объемы новой газотранспортной системы через Черное море
 
ЭкономикаТурцияГерманияМевлют ЧавушоглуВеликобританияВладимир ПутинЦены на нефть
 
 
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