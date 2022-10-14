https://ria.ru/20221014/khab-1823986019.html

Чавушоглу призвал изучить идею Путина о газовом хабе на предмет спроса

Чавушоглу призвал изучить идею Путина о газовом хабе на предмет спроса - РИА Новости, 14.10.2022

Чавушоглу призвал изучить идею Путина о газовом хабе на предмет спроса

Идея российского президента Владимира Путина о газовом хабе в Турции должна быть тщательно изучена на предмет спроса и предложения, считает глава МИД Турции... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:58

2022-10-14T12:58

2022-10-14T12:58

экономика

турция

германия

мевлют чавушоглу

великобритания

владимир путин

цены на нефть

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АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Идея российского президента Владимира Путина о газовом хабе в Турции должна быть тщательно изучена на предмет спроса и предложения, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."В Германии и Великобритании есть центры, где определяются цены на газ. С одной стороны, необходимы инвестиции, нужны дополнительные трубопроводы. Кроме того, существует проблема спроса и предложения. Сколько газа Европа и западноевропейские страны готовы покупать в рамках такого проекта, необходимо проработать совместно, изучить вопрос", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

https://ria.ru/20221014/miller-1823873783.html

турция

германия

великобритания

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экономика, турция, германия, мевлют чавушоглу, великобритания, владимир путин, цены на нефть