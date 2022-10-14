https://ria.ru/20221014/kfu-1823773295.html
В России разрабатывают синюю OLED-пленку для дисплеев
В России разрабатывают синюю OLED-пленку для дисплеев - РИА Новости, 14.10.2022
В России разрабатывают синюю OLED-пленку для дисплеев
Ученые из Крымского федерального университета разрабатывают максимально тонкую и долговечную синюю OLED-пленку для дисплеев и, в перспективе, солнечных батарей. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T03:00
2022-10-14T03:00
2022-10-14T06:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
технологии
россия
крымский федеральный университет
республика крым
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ученые из Крымского федерального университета разрабатывают максимально тонкую и долговечную синюю OLED-пленку для дисплеев и, в перспективе, солнечных батарей. Работа ведется в рамках масштабного междисциплинарного проекта, направленного на развитие производства оптических материалов в России, сообщили в пресс-службе вуза.Органический светодиод (англ. organic light-emitting diode или сокращенно OLED) – это полупроводниковый прибор, изготовленный из сверхтонких органических полимерных пленок. Эти пленки заключены между двумя проводниками и излучают свет при прохождении через них электрического тока. Каждая пленочная структура также состоит из слоев – эмиссионного, в котором происходят процессы, приводящие непосредственно к возникновению световых волн, и проводящего.Дисплеи, в которых используется OLED, обладают преимуществами перед другими типами оптических технологий, отмечают ученые КФУ. Например, они обеспечивают самый широкий угол обзора без искажения изображения и невысокое энергопотребление. Таким дисплеям не нужна внешняя подсветка, так как каждый светодиод сам вырабатывает свет. Кроме того, OLED-дисплеи менее других подвержены "выгоранию" при длительном показе статической картинки.По словам ученого, есть технология, использующая только белые излучатели вместе с цветными фильтрами – решающая проблему с синим цветом. Но, к сожалению, часть энергии уходит на преодоление светом фильтров, что сводит на нет энергетическое преимущество.Подавляющее число OLED работает на органических полимерах или координационных соединениях металлов с органическими молекулами.Ученые КФУ работают с координационными соединениями, так как из них получаются материалы, более устойчивые по сравнению с чисто органическими, которые к тому же обладают высокими выходами флуоресценции."Практически все существующие OLED-дисплеи еще далеки от эталонной технологии – то недостаточно долговечны, то недостаточно контрастны. Возможно, когда-нибудь мы сможем покрывать диодами целые стены, стирая само ограничение размера изображения, или получать те самые движущиеся картинки, как в книгах о Гарри Поттере. Пока наша первостепенная задача – наладить производство на отечественном оборудовании. Это междисциплинарная задача: химики получают вещество, физики задают ему параметры, технологи внедряют в практику", – пояснил Гусев.Исследователи ставят перед собой задачу синтезировать материал, имеющий технологические и экономические преимущества в долгосрочной перспективе. Для этого уже выведены формулы и пространственные конфигурации соединений, обладающих целевыми свойствами: устойчивость, нетоксичность, отдача максимальной яркости при минимальном напряжении.Ведется работа над цветовыми характеристиками, в том числе получение "настоящего синего", и долговечностью – ученые рассчитывают минимум на 10 тысяч часов непрерывной работы.Избранные материалы представляют собой люминесцирующие комплексы цинка с азометиновыми лигандами. К ноябрю специалисты планируют произвести тестовые образцы пленки на отечественном оборудовании и оценить соответствие расчетам и экономическую целесообразность образца.Проект "Разработка оптических смарт-материалов" реализуется в рамках государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030". Исследования выполняются на базе Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ.
https://ria.ru/20221013/urfu-1823405791.html
https://ria.ru/20221004/tpu-1821239162.html
https://ria.ru/20210920/sfu-1750508006.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, технологии, россия, крымский федеральный университет, республика крым
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Технологии, Россия, Крымский федеральный университет, Республика Крым
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ученые из Крымского федерального университета разрабатывают максимально тонкую и долговечную синюю OLED-пленку для дисплеев и, в перспективе, солнечных батарей. Работа ведется в рамках масштабного междисциплинарного проекта, направленного на развитие производства оптических материалов в России, сообщили в пресс-службе вуза.
Органический светодиод (англ. organic light-emitting diode или сокращенно OLED) – это полупроводниковый прибор, изготовленный из сверхтонких органических полимерных пленок. Эти пленки заключены между двумя проводниками и излучают свет при прохождении через них электрического тока. Каждая пленочная структура также состоит из слоев – эмиссионного, в котором происходят процессы, приводящие непосредственно к возникновению световых волн, и проводящего.
Дисплеи, в которых используется OLED, обладают преимуществами перед другими типами оптических технологий, отмечают ученые КФУ. Например, они обеспечивают самый широкий угол обзора без искажения изображения и невысокое энергопотребление. Таким дисплеям не нужна внешняя подсветка, так как каждый светодиод сам вырабатывает свет. Кроме того, OLED-дисплеи менее других подвержены "выгоранию" при длительном показе статической картинки.
"Если говорить о модели OLED, состоящей из трех органических материалов, каждый из которых излучает один базовый цвет (красный, зеленый, синий), или о той, что использует только синие диоды как самые коротковолновые, и преобразует в более длинные волны красного и зеленого, то к их недостаткам относится достаточно высокая стоимость производства и сильно ограниченный срок службы синих диодов".
Алексей Гусев
директор Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского
По словам ученого, есть технология, использующая только белые излучатели вместе с цветными фильтрами – решающая проблему с синим цветом. Но, к сожалению, часть энергии уходит на преодоление светом фильтров, что сводит на нет энергетическое преимущество.
Подавляющее число OLED работает на органических полимерах или координационных соединениях металлов с органическими молекулами.
Ученые КФУ работают с координационными соединениями, так как из них получаются материалы, более устойчивые по сравнению с чисто органическими, которые к тому же обладают высокими выходами флуоресценции.
"Практически все существующие OLED-дисплеи еще далеки от эталонной технологии – то недостаточно долговечны, то недостаточно контрастны. Возможно, когда-нибудь мы сможем покрывать диодами целые стены, стирая само ограничение размера изображения, или получать те самые движущиеся картинки, как в книгах о Гарри Поттере. Пока наша первостепенная задача – наладить производство на отечественном оборудовании. Это междисциплинарная задача: химики получают вещество, физики задают ему параметры, технологи внедряют в практику", – пояснил Гусев.
Исследователи ставят перед собой задачу синтезировать материал, имеющий технологические и экономические преимущества в долгосрочной перспективе. Для этого уже выведены формулы и пространственные конфигурации соединений, обладающих целевыми свойствами: устойчивость, нетоксичность, отдача максимальной яркости при минимальном напряжении.
Ведется работа над цветовыми характеристиками, в том числе получение "настоящего синего", и долговечностью – ученые рассчитывают минимум на 10 тысяч часов непрерывной работы.
Избранные материалы представляют собой люминесцирующие комплексы цинка с азометиновыми лигандами. К ноябрю специалисты планируют произвести тестовые образцы пленки на отечественном оборудовании и оценить соответствие расчетам и экономическую целесообразность образца.
Проект "Разработка оптических смарт-материалов" реализуется в рамках государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030". Исследования выполняются на базе Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ.