https://ria.ru/20221014/kfu-1823773295.html

В России разрабатывают синюю OLED-пленку для дисплеев

В России разрабатывают синюю OLED-пленку для дисплеев - РИА Новости, 14.10.2022

В России разрабатывают синюю OLED-пленку для дисплеев

Ученые из Крымского федерального университета разрабатывают максимально тонкую и долговечную синюю OLED-пленку для дисплеев и, в перспективе, солнечных батарей. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T03:00

2022-10-14T03:00

2022-10-14T06:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

технологии

россия

крымский федеральный университет

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823769130_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_a2c1fb19e504e3234c5f733124e51dd3.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ученые из Крымского федерального университета разрабатывают максимально тонкую и долговечную синюю OLED-пленку для дисплеев и, в перспективе, солнечных батарей. Работа ведется в рамках масштабного междисциплинарного проекта, направленного на развитие производства оптических материалов в России, сообщили в пресс-службе вуза.Органический светодиод (англ. organic light-emitting diode или сокращенно OLED) – это полупроводниковый прибор, изготовленный из сверхтонких органических полимерных пленок. Эти пленки заключены между двумя проводниками и излучают свет при прохождении через них электрического тока. Каждая пленочная структура также состоит из слоев – эмиссионного, в котором происходят процессы, приводящие непосредственно к возникновению световых волн, и проводящего.Дисплеи, в которых используется OLED, обладают преимуществами перед другими типами оптических технологий, отмечают ученые КФУ. Например, они обеспечивают самый широкий угол обзора без искажения изображения и невысокое энергопотребление. Таким дисплеям не нужна внешняя подсветка, так как каждый светодиод сам вырабатывает свет. Кроме того, OLED-дисплеи менее других подвержены "выгоранию" при длительном показе статической картинки.По словам ученого, есть технология, использующая только белые излучатели вместе с цветными фильтрами – решающая проблему с синим цветом. Но, к сожалению, часть энергии уходит на преодоление светом фильтров, что сводит на нет энергетическое преимущество.Подавляющее число OLED работает на органических полимерах или координационных соединениях металлов с органическими молекулами.Ученые КФУ работают с координационными соединениями, так как из них получаются материалы, более устойчивые по сравнению с чисто органическими, которые к тому же обладают высокими выходами флуоресценции."Практически все существующие OLED-дисплеи еще далеки от эталонной технологии – то недостаточно долговечны, то недостаточно контрастны. Возможно, когда-нибудь мы сможем покрывать диодами целые стены, стирая само ограничение размера изображения, или получать те самые движущиеся картинки, как в книгах о Гарри Поттере. Пока наша первостепенная задача – наладить производство на отечественном оборудовании. Это междисциплинарная задача: химики получают вещество, физики задают ему параметры, технологи внедряют в практику", – пояснил Гусев.Исследователи ставят перед собой задачу синтезировать материал, имеющий технологические и экономические преимущества в долгосрочной перспективе. Для этого уже выведены формулы и пространственные конфигурации соединений, обладающих целевыми свойствами: устойчивость, нетоксичность, отдача максимальной яркости при минимальном напряжении.Ведется работа над цветовыми характеристиками, в том числе получение "настоящего синего", и долговечностью – ученые рассчитывают минимум на 10 тысяч часов непрерывной работы.Избранные материалы представляют собой люминесцирующие комплексы цинка с азометиновыми лигандами. К ноябрю специалисты планируют произвести тестовые образцы пленки на отечественном оборудовании и оценить соответствие расчетам и экономическую целесообразность образца.Проект "Разработка оптических смарт-материалов" реализуется в рамках государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030". Исследования выполняются на базе Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ.

https://ria.ru/20221013/urfu-1823405791.html

https://ria.ru/20221004/tpu-1821239162.html

https://ria.ru/20210920/sfu-1750508006.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, технологии, россия, крымский федеральный университет, республика крым