https://ria.ru/20221014/karta-1823895328.html

Россияне пока не могут оформить карту TROY в Турции

Россияне пока не могут оформить карту TROY в Турции - РИА Новости, 14.10.2022

Россияне пока не могут оформить карту TROY в Турции

Российские туристы пока не могут оформить карту Troy в Турции, возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются, заявила глава... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:17

2022-10-14T08:17

2022-10-14T08:30

туризм

турция

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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новости - туризм

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские туристы пока не могут оформить карту Troy в Турции, возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются, заявила глава Ростуризм Зарина Догузова."Действительно, данная платежная система в числе других вариантов рассматривается как альтернативный способ для оплаты покупок нашими туристами в Турции. Однако оформить карту Troy на сегодняшний день наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции", - написала Догузова в своем Telegram-канале.Она отметила, что в текущих условиях наиболее простым способом оплаты для россиян в Турции пока являются наличные. При этом российские рубли можно обменять на турецкие лиры по прибытию в страну в пунктах обмена в аэропорту или в городе, добавляется в сообщении."Возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются", - уточнила глава ведомства.В начале октября газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир". Этот диалог проходил на фоне сообщений СМИ о том, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир".

https://ria.ru/20221012/iran-1823352990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), в мире, новости - туризм