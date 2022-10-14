https://ria.ru/20221014/karta-1823895328.html
Россияне пока не могут оформить карту TROY в Турции
Россияне пока не могут оформить карту TROY в Турции - РИА Новости, 14.10.2022
Россияне пока не могут оформить карту TROY в Турции
Российские туристы пока не могут оформить карту Troy в Турции, возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются, заявила глава... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:17
2022-10-14T08:17
2022-10-14T08:30
туризм
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские туристы пока не могут оформить карту Troy в Турции, возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются, заявила глава Ростуризм Зарина Догузова."Действительно, данная платежная система в числе других вариантов рассматривается как альтернативный способ для оплаты покупок нашими туристами в Турции. Однако оформить карту Troy на сегодняшний день наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции", - написала Догузова в своем Telegram-канале.Она отметила, что в текущих условиях наиболее простым способом оплаты для россиян в Турции пока являются наличные. При этом российские рубли можно обменять на турецкие лиры по прибытию в страну в пунктах обмена в аэропорту или в городе, добавляется в сообщении."Возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются", - уточнила глава ведомства.В начале октября газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир". Этот диалог проходил на фоне сообщений СМИ о том, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир".
https://ria.ru/20221012/iran-1823352990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), в мире, новости - туризм
Туризм, Турция, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), В мире, Новости - Туризм
08:17 14.10.2022 (обновлено: 08:30 14.10.2022)
Россияне пока не могут оформить карту TROY в Турции
Глава Ростуризма Догузова: россияне пока не могут оформить карту TROY в Турции
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Российские туристы пока не могут оформить карту Troy в Турции, возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются, заявила
глава Ростуризм Зарина Догузова.
"Действительно, данная платежная система в числе других вариантов рассматривается как альтернативный способ для оплаты покупок нашими туристами в Турции. Однако оформить карту Troy на сегодняшний день наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции", - написала Догузова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в текущих условиях наиболее простым способом оплаты для россиян в Турции пока являются наличные. При этом российские рубли можно обменять на турецкие лиры по прибытию в страну в пунктах обмена в аэропорту или в городе, добавляется в сообщении.
"Возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются", - уточнила глава ведомства.
В начале октября газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир". Этот диалог проходил на фоне сообщений СМИ о том, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир".