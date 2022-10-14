https://ria.ru/20221014/kanikuly-1824199071.html
Гладков рекомендовал белгородским школам уйти на каникулы
Гладков рекомендовал белгородским школам уйти на каникулы - РИА Новости, 14.10.2022
Гладков рекомендовал белгородским школам уйти на каникулы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что будет рекомендовать школам региона объявить с понедельника каникулы. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:36
2022-10-14T20:36
2022-10-14T20:36
общество
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
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РЯЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что будет рекомендовать школам региона объявить с понедельника каникулы."Буду рекомендовать школам... с понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ", - сказал Гладков в ходе эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".С предложением о досрочном начале каникул обратилась одна из жительниц Белгорода, которая хотела бы вывезти ребенка из города к бабушке.
https://ria.ru/20221014/pozhar-1824197109.html
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, белгород
Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгород
Гладков рекомендовал белгородским школам уйти на каникулы
Глава Белгородской области Гладков рекомендовал школам объявить каникулы с понедельника