https://ria.ru/20221014/kanikuly-1824199071.html

Гладков рекомендовал белгородским школам уйти на каникулы

Гладков рекомендовал белгородским школам уйти на каникулы - РИА Новости, 14.10.2022

Гладков рекомендовал белгородским школам уйти на каникулы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что будет рекомендовать школам региона объявить с понедельника каникулы. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T20:36

2022-10-14T20:36

2022-10-14T20:36

общество

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

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РЯЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что будет рекомендовать школам региона объявить с понедельника каникулы."Буду рекомендовать школам... с понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ", - сказал Гладков в ходе эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".С предложением о досрочном начале каникул обратилась одна из жительниц Белгорода, которая хотела бы вывезти ребенка из города к бабушке.

https://ria.ru/20221014/pozhar-1824197109.html

белгородская область

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общество, вячеслав гладков, белгородская область, белгород