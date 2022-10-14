https://ria.ru/20221014/italiya-1824173237.html

Nicola Porro: итальянцы кардинально изменили отношение к Украине

Nicola Porro: итальянцы кардинально изменили отношение к Украине - РИА Новости, 14.10.2022

Nicola Porro: итальянцы кардинально изменили отношение к Украине

С начала украинского кризиса итальянцы кардинально изменили отношение к Киеву и теперь выступают за дипломатическое решение проблемы, заявил в колонке для... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:49

2022-10-14T18:49

2022-10-14T21:47

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. С начала украинского кризиса итальянцы кардинально изменили отношение к Киеву и теперь выступают за дипломатическое решение проблемы, заявил в колонке для портала Nicola Porro журналист Маттео Миланези.Автор привел результаты недавнего опроса, согласно которому 60 процентов респондентов выступили за то, чтобы усадить Украину за стол переговоров с Россией. Лишь 27 процентов поддержали продолжение военной помощи Киеву.Он отметил, что на настроения итальянцев повлияли проблемы в энергетике. При этом автор обратил внимание, что новоизбранный премьер страны Джорджа Мелони выступает за продолжение военной помощи Киеву и приверженность политике ЕС и НАТО.На фоне российской спецоперации на Украине западные страны, включая Италию, неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221014/bayden-1824080699.html

https://ria.ru/20221014/bumaga-1824120823.html

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в мире, украина, россия, евросоюз, нато, италия