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Франция подала иск к TotalEnergies из-за разработки месторождения в России - РИА Новости, 14.10.2022
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Франция подала иск к TotalEnergies из-за разработки месторождения в России
Франция подала иск к TotalEnergies из-за разработки месторождения в России - РИА Новости, 14.10.2022
Франция подала иск к TotalEnergies из-за разработки месторождения в России
Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше подтвердила, что к французской энергетической компании TotalEnergies подали иск из-за... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:46
2022-10-14T10:46
россия
франция
украина
новатэк
в мире
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше подтвердила, что к французской энергетической компании TotalEnergies подали иск из-за разработки месторождения в РФ, отметив, что ни одна компания не может действовать в обход санкций.Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что на компанию TotalEnergies подали в суд, обвинив ее в разработке месторождения в России, топливо из которого использовалось для заправки российских самолетов, участвующих в спецоперации на Украине."Ни одна компания, будь она маленькая или крупная, не должна освобождать себя от применения санкций. Это чёткая линия правительства с самого начала. Правосудие сделает свою работу.. Это неприемлемо, чтобы французская компания действовала в обход санкций", - заявила министр в интервью телеканалу LCI, комментируя подачу иска к TotalEnergies.Отмечалось, что TotalEnergies до сентября владела 49% предприятия "Тернефтегаз", разрабатывающего Термокарстовое газоконденсатное месторождение на севере России. Остальная доля (51%) принадлежала российской группе "Новатэк", в которой TotalEnergies также владела 19,4% акций. Как сообщала ранее французская газета Monde, часть добываемого на Термокарстовом месторождении газового конденсата шла на производство топлива, которым затем заправляли российские самолеты, участвовавшие в спецоперации на Украине.По словам источника Франс Пресс, в четверг французская ассоциация Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom we stand подали жалобу в Национальную антитеррористическую прокуратуру в Париже, обвинив TotalEnergies в соучастии в военных преступлениях. Как утверждали истцы, продолжая разрабатывать Термокарстовое месторождение после начала спецоперации 24 февраля, TotalEnergies "способствовала обеспечению российского правительства средствами", необходимыми для боевых действий.Как сообщает агентство, компания TotalEnergies опровергла все обвинения, заявив, что газовый конденсат, добываемый "Тернефтегазом", был вывезен за границу и поэтому не мог использоваться для производства топлива для российских самолетов.
https://ria.ru/20221013/neft-1823860152.html
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россия, франция, украина, новатэк, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Франция, Украина, Новатэк, В мире, Санкции в отношении России
10:46 14.10.2022
 
Франция подала иск к TotalEnergies из-за разработки месторождения в России

Франция подала иск к TotalEnergies из-за разработки месторождения в России в обход санкций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПавильон компании Total
Павильон компании Total - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Павильон компании Total. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше подтвердила, что к французской энергетической компании TotalEnergies подали иск из-за разработки месторождения в РФ, отметив, что ни одна компания не может действовать в обход санкций.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что на компанию TotalEnergies подали в суд, обвинив ее в разработке месторождения в России, топливо из которого использовалось для заправки российских самолетов, участвующих в спецоперации на Украине.
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"Ни одна компания, будь она маленькая или крупная, не должна освобождать себя от применения санкций. Это чёткая линия правительства с самого начала. Правосудие сделает свою работу.. Это неприемлемо, чтобы французская компания действовала в обход санкций", - заявила министр в интервью телеканалу LCI, комментируя подачу иска к TotalEnergies.
Отмечалось, что TotalEnergies до сентября владела 49% предприятия "Тернефтегаз", разрабатывающего Термокарстовое газоконденсатное месторождение на севере России. Остальная доля (51%) принадлежала российской группе "Новатэк", в которой TotalEnergies также владела 19,4% акций. Как сообщала ранее французская газета Monde, часть добываемого на Термокарстовом месторождении газового конденсата шла на производство топлива, которым затем заправляли российские самолеты, участвовавшие в спецоперации на Украине.
По словам источника Франс Пресс, в четверг французская ассоциация Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom we stand подали жалобу в Национальную антитеррористическую прокуратуру в Париже, обвинив TotalEnergies в соучастии в военных преступлениях. Как утверждали истцы, продолжая разрабатывать Термокарстовое месторождение после начала спецоперации 24 февраля, TotalEnergies "способствовала обеспечению российского правительства средствами", необходимыми для боевых действий.
Как сообщает агентство, компания TotalEnergies опровергла все обвинения, заявив, что газовый конденсат, добываемый "Тернефтегазом", был вывезен за границу и поэтому не мог использоваться для производства топлива для российских самолетов.
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