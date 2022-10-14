https://ria.ru/20221014/isk-1823933737.html

Франция подала иск к TotalEnergies из-за разработки месторождения в России

Франция подала иск к TotalEnergies из-за разработки месторождения в России - РИА Новости, 14.10.2022

Франция подала иск к TotalEnergies из-за разработки месторождения в России

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше подтвердила, что к французской энергетической компании TotalEnergies подали иск из-за... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:46

2022-10-14T10:46

2022-10-14T10:46

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санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше подтвердила, что к французской энергетической компании TotalEnergies подали иск из-за разработки месторождения в РФ, отметив, что ни одна компания не может действовать в обход санкций.Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что на компанию TotalEnergies подали в суд, обвинив ее в разработке месторождения в России, топливо из которого использовалось для заправки российских самолетов, участвующих в спецоперации на Украине."Ни одна компания, будь она маленькая или крупная, не должна освобождать себя от применения санкций. Это чёткая линия правительства с самого начала. Правосудие сделает свою работу.. Это неприемлемо, чтобы французская компания действовала в обход санкций", - заявила министр в интервью телеканалу LCI, комментируя подачу иска к TotalEnergies.Отмечалось, что TotalEnergies до сентября владела 49% предприятия "Тернефтегаз", разрабатывающего Термокарстовое газоконденсатное месторождение на севере России. Остальная доля (51%) принадлежала российской группе "Новатэк", в которой TotalEnergies также владела 19,4% акций. Как сообщала ранее французская газета Monde, часть добываемого на Термокарстовом месторождении газового конденсата шла на производство топлива, которым затем заправляли российские самолеты, участвовавшие в спецоперации на Украине.По словам источника Франс Пресс, в четверг французская ассоциация Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom we stand подали жалобу в Национальную антитеррористическую прокуратуру в Париже, обвинив TotalEnergies в соучастии в военных преступлениях. Как утверждали истцы, продолжая разрабатывать Термокарстовое месторождение после начала спецоперации 24 февраля, TotalEnergies "способствовала обеспечению российского правительства средствами", необходимыми для боевых действий.Как сообщает агентство, компания TotalEnergies опровергла все обвинения, заявив, что газовый конденсат, добываемый "Тернефтегазом", был вывезен за границу и поэтому не мог использоваться для производства топлива для российских самолетов.

https://ria.ru/20221013/neft-1823860152.html

https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823871400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франция, украина, новатэк, в мире, санкции в отношении россии