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В Иране считают Запад наглым за ввод санкций и просьбы о поставках газа - РИА Новости, 14.10.2022
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В Иране считают Запад наглым за ввод санкций и просьбы о поставках газа
В Иране считают Запад наглым за ввод санкций и просьбы о поставках газа - РИА Новости, 14.10.2022
В Иране считают Запад наглым за ввод санкций и просьбы о поставках газа
Иран получает от западных стран предложения по поставкам нефти и газа, считает наглостью просьбы тех государств, которые вводили санкции против Тегерана, заявил РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:33
2022-10-14T14:33
иран
тегеран (город)
санкции
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Иран получает от западных стран предложения по поставкам нефти и газа, считает наглостью просьбы тех государств, которые вводили санкции против Тегерана, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде."Конечно, к Ирану поступают предложения на этот счет, однако мы принимаем в расчет и стратегические соображения. Им (Западу) нужен газ, и они прибегают с этой нуждой в разные места, чтобы обеспечить себя газом. Мы двери переговоров с их компаниями не закрываем, но они при этом должны решить, нацелены ли они продолжать вводить санкции против Ирана или нет. Нельзя просто так ввести санкции против какой-либо страны, а потом, в час нужды, прибегать к ней и просить, чтобы она обеспечила всех газом", - сказал Асадзаде.Он подчеркнул, что двойные стандарты, наглость западных стран, с которой они позволяют себя вести с другими странами, Иран старается игнорировать. "В любом случае, Запад должен заплатить цену за свои односторонние меры, санкции и свою враждебность в отношении Ирана. У нас же есть весомый потенциал в нефтегазовой отрасли, который мы постараемся разумно использовать в своих интересах", - добавил заместитель министра нефти Ирана.
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иран, тегеран (город), санкции
Иран, Тегеран (город), Санкции
14:33 14.10.2022
 
В Иране считают Запад наглым за ввод санкций и просьбы о поставках газа

Замминистра Асадзаде: Запад нагло просит у Ирана поставки газа, вводя санкции

© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Иран получает от западных стран предложения по поставкам нефти и газа, считает наглостью просьбы тех государств, которые вводили санкции против Тегерана, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.
"Конечно, к Ирану поступают предложения на этот счет, однако мы принимаем в расчет и стратегические соображения. Им (Западу) нужен газ, и они прибегают с этой нуждой в разные места, чтобы обеспечить себя газом. Мы двери переговоров с их компаниями не закрываем, но они при этом должны решить, нацелены ли они продолжать вводить санкции против Ирана или нет. Нельзя просто так ввести санкции против какой-либо страны, а потом, в час нужды, прибегать к ней и просить, чтобы она обеспечила всех газом", - сказал Асадзаде.
Он подчеркнул, что двойные стандарты, наглость западных стран, с которой они позволяют себя вести с другими странами, Иран старается игнорировать. "В любом случае, Запад должен заплатить цену за свои односторонние меры, санкции и свою враждебность в отношении Ирана. У нас же есть весомый потенциал в нефтегазовой отрасли, который мы постараемся разумно использовать в своих интересах", - добавил заместитель министра нефти Ирана.
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