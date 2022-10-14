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Минюст внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 14.10.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221014/inoagenty-1824205458.html
Минюст внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 14.10.2022
Минюст внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, кинокритика Антона Долина*. РИА Новости, 14.10.2022
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культура
общество
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россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, кинокритика Антона Долина*.Кроме того, в реестр включены еще пять человек - Иван Жадаев*, Кирилл Харатьян*, Владимир Рувинский*, Вероника Куцылло* и Наталия Телегина*.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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общество, антон долин, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Культура, Общество, Антон Долин, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
21:21 14.10.2022 (обновлено: 21:23 14.10.2022)
 
Минюст внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внес кинокритика Антона Долина и еще пять человек в реестр СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАнтон Долин*
Антон Долин* - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Антон Долин*. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, кинокритика Антона Долина*.
Кроме того, в реестр включены еще пять человек - Иван Жадаев*, Кирилл Харатьян*, Владимир Рувинский*, Вероника Куцылло* и Наталия Телегина*.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 12:01Шоубиз
Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента
 
КультураОбществоАнтон ДолинРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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