https://ria.ru/20221014/inoagenty-1824205458.html
Минюст внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 14.10.2022
Минюст внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, кинокритика Антона Долина*. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T21:21
2022-10-14T21:21
2022-10-14T21:23
культура
общество
антон долин
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, кинокритика Антона Долина*.Кроме того, в реестр включены еще пять человек - Иван Жадаев*, Кирилл Харатьян*, Владимир Рувинский*, Вероника Куцылло* и Наталия Телегина*.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221014/inoagent-1823960519.html
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общество, антон долин, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Культура, Общество, Антон Долин, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
21:21 14.10.2022 (обновлено: 21:23 14.10.2022)
Минюст внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст внес кинокритика Антона Долина и еще пять человек в реестр СМИ-иноагентов