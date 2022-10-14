https://ria.ru/20221014/inoagenty-1824205458.html

Минюст внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 14.10.2022

Минюст внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, кинокритика Антона Долина*. РИА Новости, 14.10.2022

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культура

общество

антон долин

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, кинокритика Антона Долина*.Кроме того, в реестр включены еще пять человек - Иван Жадаев*, Кирилл Харатьян*, Владимир Рувинский*, Вероника Куцылло* и Наталия Телегина*.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221014/inoagent-1823960519.html

россия

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2022

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общество, антон долин, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)