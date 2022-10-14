https://ria.ru/20221014/inoagenty-1824165090.html

"Фонд Тольятти" исключили из реестра НКО-иноагентов

"Фонд Тольятти" исключили из реестра НКО-иноагентов - РИА Новости, 14.10.2022

"Фонд Тольятти" исключили из реестра НКО-иноагентов

Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти" исключен из реестра НКО-иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:27

2022-10-14T18:27

2022-10-14T18:28

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

самарская область

тольятти

иноагенты

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти" исключен из реестра НКО-иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ."В соответствии с распоряжением Минюста России от 14.10.2022 из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, исключен городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти". Основаниями для исключения из реестра стали прекращение организацией выполнения функций иностранного агента и результаты проверки, проведенной Управлением Минюста России по Самарской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221007/inoagenty-1822333053.html

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тольятти

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Кирилл Волков

общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), самарская область, тольятти, иноагенты