https://ria.ru/20221014/inoagenty-1824165090.html
"Фонд Тольятти" исключили из реестра НКО-иноагентов
"Фонд Тольятти" исключили из реестра НКО-иноагентов - РИА Новости, 14.10.2022
"Фонд Тольятти" исключили из реестра НКО-иноагентов
Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти" исключен из реестра НКО-иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:27
2022-10-14T18:27
2022-10-14T18:28
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
самарская область
тольятти
иноагенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_0:212:2000:1337_1920x0_80_0_0_93707c2dab04f42a89458ca75592e1ea.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти" исключен из реестра НКО-иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ."В соответствии с распоряжением Минюста России от 14.10.2022 из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, исключен городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти". Основаниями для исключения из реестра стали прекращение организацией выполнения функций иностранного агента и результаты проверки, проведенной Управлением Минюста России по Самарской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221007/inoagenty-1822333053.html
россия
самарская область
тольятти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_87:0:1870:1337_1920x0_80_0_0_a4fb670606d69ee3875648b9402a21f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), самарская область, тольятти, иноагенты
Общество, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Самарская область, Тольятти, иноагенты
18:27 14.10.2022 (обновлено: 18:28 14.10.2022)
"Фонд Тольятти" исключили из реестра НКО-иноагентов
Минюст исключил благотворительный "Фонд Тольятти" из реестра НКО-иноагентов