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"Фонд Тольятти" исключили из реестра НКО-иноагентов - РИА Новости, 14.10.2022
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"Фонд Тольятти" исключили из реестра НКО-иноагентов
"Фонд Тольятти" исключили из реестра НКО-иноагентов - РИА Новости, 14.10.2022
"Фонд Тольятти" исключили из реестра НКО-иноагентов
Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти" исключен из реестра НКО-иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:27
2022-10-14T18:28
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
самарская область
тольятти
иноагенты
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти" исключен из реестра НКО-иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ."В соответствии с распоряжением Минюста России от 14.10.2022 из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, исключен городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти". Основаниями для исключения из реестра стали прекращение организацией выполнения функций иностранного агента и результаты проверки, проведенной Управлением Минюста России по Самарской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221007/inoagenty-1822333053.html
россия
самарская область
тольятти
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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), самарская область, тольятти, иноагенты
Общество, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Самарская область, Тольятти, иноагенты
18:27 14.10.2022 (обновлено: 18:28 14.10.2022)
 
"Фонд Тольятти" исключили из реестра НКО-иноагентов

Минюст исключил благотворительный "Фонд Тольятти" из реестра НКО-иноагентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти" исключен из реестра НКО-иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ.
"В соответствии с распоряжением Минюста России от 14.10.2022 из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, исключен городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти". Основаниями для исключения из реестра стали прекращение организацией выполнения функций иностранного агента и результаты проверки, проведенной Управлением Минюста России по Самарской области", - говорится в сообщении.
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ОбществоРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Самарская областьТольяттииноагенты
 
 
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