https://ria.ru/20221014/inoagent-1824208510.html

Минюст внес движение "Весна"* в реестр иноагентов

Минюст внес движение "Весна"* в реестр иноагентов - РИА Новости, 14.10.2022

Минюст внес движение "Весна"* в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, движение "Весна"*. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T21:54

2022-10-14T21:54

2022-10-14T21:54

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минюст внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, движение "Весна"*.Из таблицы с сайта ведомства следует, что "Молодежное демократическое движение "Весна"* финансируют иностранные граждане.В конце сентября прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском о признании движения "Весна"* экстремистской организацией, в этот же день прокурором принято решение о приостановлении деятельности движения до рассмотрения судом искового заявления.Прокуратура считает, что деятельность "Весны"* "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя" РФ, для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых публичных мероприятий с нарушением закона и применением насилия к представителям правоохранительных органов, обеспечивающим правопорядок.* Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента.* Росфинмониторинг внес движение "Весна" в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20220914/inoagenty-1816688961.html

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, министерство юстиции рф (минюст россии)