https://ria.ru/20221014/inoagent-1824208510.html
Минюст внес движение "Весна"* в реестр иноагентов
Минюст внес движение "Весна"* в реестр иноагентов - РИА Новости, 14.10.2022
Минюст внес движение "Весна"* в реестр иноагентов
Минюст внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, движение "Весна"*. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T21:54
2022-10-14T21:54
2022-10-14T21:54
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минюст внес в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, движение "Весна"*.Из таблицы с сайта ведомства следует, что "Молодежное демократическое движение "Весна"* финансируют иностранные граждане.В конце сентября прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском о признании движения "Весна"* экстремистской организацией, в этот же день прокурором принято решение о приостановлении деятельности движения до рассмотрения судом искового заявления.Прокуратура считает, что деятельность "Весны"* "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя" РФ, для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых публичных мероприятий с нарушением закона и применением насилия к представителям правоохранительных органов, обеспечивающим правопорядок.* Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента.* Росфинмониторинг внес движение "Весна" в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20220914/inoagenty-1816688961.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст внес движение "Весна"* в реестр иноагентов
Минюст внес "Молодежное демократическое движение "Весна" в реестр иноагентов
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Минюст внес в реестр
незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, движение "Весна"*.
Из таблицы с сайта ведомства следует, что "Молодежное демократическое движение "Весна"* финансируют иностранные граждане.
В конце сентября прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском о признании движения "Весна"* экстремистской организацией, в этот же день прокурором принято решение о приостановлении деятельности движения до рассмотрения судом искового заявления.
Прокуратура считает, что деятельность "Весны"* "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя" РФ, для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых публичных мероприятий с нарушением закона и применением насилия к представителям правоохранительных органов, обеспечивающим правопорядок.
* Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента.
* Росфинмониторинг внес движение "Весна" в перечень террористов и экстремистов.