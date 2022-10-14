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Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента - РИА Новости, 14.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221014/inoagent-1823960519.html
Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента
Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента - РИА Новости, 14.10.2022
Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента
Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение актрисы Татьяны Лазаревой* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сообщили РИА... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:01
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татьяна лазарева
москва
россия
общество
шоубиз
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение актрисы Татьяны Лазаревой* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд отклонил административный иск Татьяны Лазаревой* к Министерству юстиции РФ об оспаривании решения о включении ее в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента", — сказала собеседница агентства.Актрису, телеведущую, лауреата телевизионной премии ТЭФИ внесли в список иноагентов 22 июля.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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татьяна лазарева, москва, россия, общество
Татьяна Лазарева, Москва, Россия, Общество, Шоубиз
12:01 14.10.2022 (обновлено: 21:10 14.10.2022)
 
Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента

Актриса Татьяна Лазарева не смогла оспорить статус иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Татьяна Лазарева*. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение актрисы Татьяны Лазаревой* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отклонил административный иск Татьяны Лазаревой* к Министерству юстиции РФ об оспаривании решения о включении ее в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента", — сказала собеседница агентства.
Актрису, телеведущую, лауреата телевизионной премии ТЭФИ внесли в список иноагентов 22 июля.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Валерий Соловей - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 13:58
Публицист Соловей* оспорил внесение в реестр иноагентов
 
ШоубизТатьяна ЛазареваМоскваРоссияОбщество
 
 
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