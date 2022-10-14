https://ria.ru/20221014/inoagent-1823960519.html

Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента

Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента - РИА Новости, 14.10.2022

Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение актрисы Татьяны Лазаревой* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сообщили РИА... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:01

2022-10-14T12:01

2022-10-14T21:10

татьяна лазарева

москва

россия

общество

шоубиз

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение актрисы Татьяны Лазаревой* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд отклонил административный иск Татьяны Лазаревой* к Министерству юстиции РФ об оспаривании решения о включении ее в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента", — сказала собеседница агентства.Актрису, телеведущую, лауреата телевизионной премии ТЭФИ внесли в список иноагентов 22 июля.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221011/solovey-1823107754.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

татьяна лазарева, москва, россия, общество