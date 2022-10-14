https://ria.ru/20221014/inoagent-1823960519.html
Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента
Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента - РИА Новости, 14.10.2022
Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента
Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение актрисы Татьяны Лазаревой* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сообщили РИА... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:01
2022-10-14T12:01
2022-10-14T21:10
татьяна лазарева
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение актрисы Татьяны Лазаревой* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд отклонил административный иск Татьяны Лазаревой* к Министерству юстиции РФ об оспаривании решения о включении ее в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента", — сказала собеседница агентства.Актрису, телеведущую, лауреата телевизионной премии ТЭФИ внесли в список иноагентов 22 июля.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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татьяна лазарева, москва, россия, общество
Татьяна Лазарева, Москва, Россия, Общество, Шоубиз
12:01 14.10.2022 (обновлено: 21:10 14.10.2022)
Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента
Актриса Татьяна Лазарева не смогла оспорить статус иноагента